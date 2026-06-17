आईआईटी मद्रास ने विशेष रूप से अपने नए BS गणित कार्यक्रम के लिए ओलंपियाड एडमिशन मोड (OAM) पेश किया है. ये रास्ता उन छात्रों के लिए है जो गणित ओलंपियाड में अच्छा प्रदर्शन हैं. ये एक चार साल का कोर्स है जिसे बाद में डुअल डिग्री (BS-MS) में बदला जा सकता है. कैंडिडेट को ध्यान देना चाहिए कि सभी रूट्स की पात्रता अलग-अलग है. जहां SEA और FACE के लिए JEE Advanced जरूरी है, वहीं SCOPE और OAM मुख्य रूप से ओलंपियाड स्कोर पर आधारित हैं. प्रत्येक IIT के अपने चयन मानदंड और आवेदन प्रक्रियाएं हैं. छात्रों को संबंधित संस्थान की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म और दस्तावेज़ों की जांच करनी चाहिए.