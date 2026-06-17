इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) ने 2026 प्रवेश सत्र के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है. अब कई प्रमुख IITs ने ऐसे छात्रों के लिए प्रवेश के वैकल्पिक रास्ते खोले हैं, जिसने खेल, कला, संस्कृति या ओलंपियाड जैसी प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. ये पहल पारंपरिक JEE-आधारित प्रवेश प्रक्रिया के साथ अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगी.
खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एडमिशन (SEA) योजना शुरू की गई है. इसके तहत आईआईटी इंदौर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मंडी और आईआईटी रुड़की जैसे संस्थान प्रवेश देंगे. हालांकि, SEA के तहत आवेदन करने वाले छात्रों के लिए JEE (Advanced) 2026 पास करना अनिवार्य होगा. उदाहरण के तौर पर, IIT इंदौर अपनी विभिन्न शाखाओं में SEA श्रेणी के तहत जेंडर-न्यूट्रल सुपरन्यूमेररी सीटें आवंटित कर रहा है, ताकि खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा का अवसर मिल सके.
कला और संस्कृति के क्षेत्र में माहिर छात्रों के लिए फाइन आर्ट्स एंड कल्चर एक्सीलेंस (FACE) मोड लॉन्च किया गया है. इसे आईआईटी मद्रास और आईआईटी मंडी द्वारा खोला गया है. इसके लिए भी कैंडिडेट को जेईई (Advanced) 2026 पास करना होगा. मूल्यांकन एक पॉइंट सिस्टम के आधार पर किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों को महत्व दिया जाएगा.
सबसे बड़ा बदलाव साइंस ओलंपियाड एक्सीलेंस (SCOPE) के रूप में सामने आया है. आईआईटी खड़गपुर, मद्रास और मंडी उन छात्रों को प्रवेश दे रहे हैं जिन्होंने विज्ञान ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया हो. सबसे खास बात यह है कि SCOPE आवेदकों के लिए JEE (Advanced) में शामिल होना अनिवार्य नहीं है. इसके लिए पिछले चार वर्षों में मान्यता प्राप्त ओलंपियाड प्रशिक्षण शिविरों (जैसे IMOTC या OCSC) में भागीदारी जरूरी है.
आईआईटी मद्रास ने विशेष रूप से अपने नए BS गणित कार्यक्रम के लिए ओलंपियाड एडमिशन मोड (OAM) पेश किया है. ये रास्ता उन छात्रों के लिए है जो गणित ओलंपियाड में अच्छा प्रदर्शन हैं. ये एक चार साल का कोर्स है जिसे बाद में डुअल डिग्री (BS-MS) में बदला जा सकता है. कैंडिडेट को ध्यान देना चाहिए कि सभी रूट्स की पात्रता अलग-अलग है. जहां SEA और FACE के लिए JEE Advanced जरूरी है, वहीं SCOPE और OAM मुख्य रूप से ओलंपियाड स्कोर पर आधारित हैं. प्रत्येक IIT के अपने चयन मानदंड और आवेदन प्रक्रियाएं हैं. छात्रों को संबंधित संस्थान की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म और दस्तावेज़ों की जांच करनी चाहिए.
इन विशेष स्ट्रीम्स में सीटें बहुत सीमित हैं और चयन प्रक्रिया अत्यंत कठिन भी है. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेल या ओलंपियाड प्रमाण पत्रों को राष्ट्रीय निकायों से प्रमाणित करवा लें और आवेदन की समय सीमा का विशेष ध्यान रखें.