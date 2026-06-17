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बिना JEE एडवांस भी मिलेगा IIT में एडमिशन! ओलंपियाड चैंपियंस के लिए खड़गपुर, मद्रास और मंडी का अनोखी पहल

खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एडमिशन (SEA) योजना शुरू की गई है. इसके तहत आईआईटी इंदौर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मंडी और आईआईटी रुड़की जैसे संस्थान में एडमिशन मिलेगा.

Published: Jun 17, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:11 PM IST
बिना JEE एडवांस भी मिलेगा IIT में एडमिशन! ओलंपियाड चैंपियंस के लिए खड़गपुर, मद्रास और मंडी का अनोखी पहल

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