IIT BHU में बड़ा बदलाव… बंद किए 5-साल के IDD प्रोग्राम कोर्स! छात्रों को मिलेंगे ये 4 नए ऑप्शन

IIT BHU BTech Seats Conversion: प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (IIT BHU) की कोर्स से अब तक का सबसे बड़ा बदलाव अपने अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्स सिस्टम में किया गया है. बीएचयू ने ऐलान किया है कि इस साल 5 साल के इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री यानी IDD प्रोग्राम्स में एडमिशन नहीं मिलेगा. इस फैसले को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत पढ़ाई के ढांचे को नए रूप देने के लिए लिया गया है. संस्थान का कहना है कि पुराने IDD कोर्स इनफ्लैक्सिबल थे और ये अधिक विकल्प नहीं देते थे जिस वजह से पूरे पाठ्यक्रम की समीक्षा 2024–25 की गई.

क्या थी पुराने IDD सिस्टम में समस्या?

IIT BHU के पुराने IDD कोर्स को करना छात्र के लिए पूरे 5 साल तक जरूरी हो जाता है. इसमें छात्रों को BTech और MTech दोनों साथ में करना पड़ता है. ऐसे में समस्या ये रहती है कि अगर कोई छात्र सिर्फ 4 साल में बीटेक डिग्री लेकर कोर्स से बाहर निकलना चाहता है तो वो ऑप्शन उसे पुराने सिस्टम के तहत नहीं मिलता है. IIT BHU में कुल 17 IDD प्रोग्राम्स हैं और उनमें 13 ऐसे हैं जिसे JEE Advanced काउंसलिंग के जरिए नहीं दिए जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होगा बदलाव?

ऐलान के मुताबिक आईआईटी बीएचयू में सभी IDD MTech की सीटें अब BTech सीटों में बदल दी जाएंगी. हालांकि, ये भी साफ किया जा चुका है कि MTech IDD खत्म नहीं किया जाएगा बस छात्रों को ये ऑप्शन के साथ चुनने को मिल सकता है. इसके अलावा JEE Advanced वाली UG सीटें कम नहीं होंगी.

बीटेक छात्रों के पास होंगे 4 नए विकल्प

केवल BTech- बिना किसी अतिरिक्त डिग्री के करने का ऑप्शन Minor डिग्री- चौथे सेमेस्टर के बाद किसी दूसरी ब्रांच में पढ़ने का ऑप्शन Major डिग्री- दूसरी ब्रांच में जिसमें पढ़ाई 5 साल की होगी MTech IDD- छठे सेमेस्टर के बाद, अपनी ही ब्रांच में पढ़ने का ऑप्शन

ऐसे छात्र जो Major या Minor में से कोई ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो वो BTech (Honours) भी करने का सोच सकते हैं. इस बदलाव से छात्रों को ज्यादा आजादी और विकल्प दिए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें- Top AI Courses: 12वीं के बाद चमकाना है किस्मत का सितारा? ये 3 एआई कोर्स हैं बेस्ट, होगी तगड़ी कमाई