IIT Bombay Civil Engineering Cutoff Rank 2026: जब बात आती है भारत के टॉप आईआईटी संस्थान की तो उसमें पहला नाम और छात्रों की पसंद में से एक इंजीनियरिंग काॅलेज, IIT बाॅम्बे माना जाता है. जेईई एडवांस्ड टॉपर्स की पहली पसंद आईआईटी बॉम्बे होता है. हर साल की तरह इस बार भी इस संस्थान में एडमिशन के लिए छात्रों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है. आईआईटी एडमिशन 2026 में छात्रों की पसंद बदलती दिखी है, कई संख्या में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट एआई-एमएल और कंप्यूटर साइंस की ओर नहीं दिखा है, बल्कि उनकी चॉइस बदलती नजर आई है. हैरानी की बात को ये है कि स्टूडेंट्स के बीच सिविल इंजीनियरिंग की मांग को बढ़ते देखा गया है.
इस बात का खुलासा JoSAA काउंसलिंग 2026 के पहले राउंड ओपनिंग-क्लोजिंग रैंक में हुआ है. इस दौरान स्टूडेंट्स की चॉइस ब्रांच में सिविल इंजीनियरिंग को देखा गया है. आखिर क्यों एआई के दौर में स्टूडेंट्स ने एआई-एमएल और कंप्यूटर साइंस से ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट दिखाया? आइए जानते हैं.
JoSAA 2026 के राउंड-1 डेटा के आधार पर IIT बाॅम्बे में ज्यादा स्टूडेंट का इंटरेस्ट सिविल इंजीनियरिंग कोर्स की ओर बढ़ता नजर आ रहा है. जहां पिछली बार सिविल इंजीनियरिंग की ओपनिंग रैंक कुल 2666 रही थी, वहीं अब ऑल-इंडिया रैंक 385 है. ऐसे में पता चल रहा है कि छात्रों की पहली पसंद सिविल इंजीनियरिंग बन गई है.
JoSAA 2026 के राउंड-1 के आधार पर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के बीच कंप्यूटर साइंस (CS) ब्रांच की तरह सिविल इंजीनियरिंग में भी स्टूडेंट्स की रुचि है. ये ही कारण है कि इस साल ओपनिंग-क्लोजिंग रैंक के ट्रेंड में बदलाव देखने को मिला है. IIT बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अलावा स्मार्ट सिटी योजनाओं समेत निर्माण कार्यों के आधार पर करवाया जाता है.
इस बदलाव के पीछे एक प्रमुख कारण QS World University Rankings की हालिया विषय-वार रैंकिंग को माना जा रहा है. इस साल IIT Bombay का सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम भारत में पहले स्थान पर रहा, जिससे इस क्षेत्र के प्रति स्टूडेंट्स का भरोसा और आकर्षण बढ़ा है.
विशेषज्ञों का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और सरकारी निवेश में बढ़ोतरी के कारण सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर के नए अवसर पैदा हो रहे हैं. इसके चलते छात्र केवल AI और कंप्यूटर साइंस पर निर्भर रहने के बजाय पारंपरिक इंजीनियरिंग शाखाओं की ओर भी रुख कर रहे हैं.