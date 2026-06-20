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IIT Admission: टूटा रिकॉर्ड! सिविल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स का बढ़ा क्रेज; नहीं पसंद कर रहे AI-कंप्यूटर ब्रांच

IIT Admission: सिविल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है. जबकि, अन्य कोर्स को पिछले साल की तुलना में कम पसंद किया जा रहा है. इस बदलते ट्रेंड के पीछे की क्या वजह है? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 20, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:51 AM IST
IIT Admission: टूटा रिकॉर्ड! सिविल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स का बढ़ा क्रेज; नहीं पसंद कर रहे AI-कंप्यूटर ब्रांच
Image Credit: iit bombay admission civil engineering

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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