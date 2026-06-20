IIT Bombay Civil Engineering Cutoff Rank 2026: जब बात आती है भारत के टॉप आईआईटी संस्थान की तो उसमें पहला नाम और छात्रों की पसंद में से एक इंजीनियरिंग काॅलेज, IIT बाॅम्बे माना जाता है. जेईई एडवांस्ड टॉपर्स की पहली पसंद आईआईटी बॉम्बे होता है. हर साल की तरह इस बार भी इस संस्थान में एडमिशन के लिए छात्रों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है. आईआईटी एडमिशन 2026 में छात्रों की पसंद बदलती दिखी है, कई संख्या में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट एआई-एमएल और कंप्यूटर साइंस की ओर नहीं दिखा है, बल्कि उनकी चॉइस बदलती नजर आई है. हैरानी की बात को ये है कि स्टूडेंट्स के बीच सिविल इंजीनियरिंग की मांग को बढ़ते देखा गया है.