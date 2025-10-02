IIT बॉम्बे में CEED और UCEED के लिए आवेदन शुरू, जानें घर बैठे रजिस्ट्रेशन करने का तरीका

CEED and UCEED 2026 Apply Process: कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन (CEED) या अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन (UCEED) परीक्षा के लिए आवेदन करना है तो इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे की ओर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. सीईईडी या यूसीईईडी परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि CEED और UCEED परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की कितनी फीस है? क्या प्रोसेस है और कहां से आवेदन कर सकते हैं? साथ ही ये भी कि ये परीक्षा क्या होती है?

CEED, UCEED 2026 के लिए कब तक कर सकते हैं आवेदन?

कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन और अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन का आवेदन प्रोसेस चालू है और आप 31 अक्टूबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. अगर आप इस तारीख के बाद आवेदन करते हैं तो लेट फीस के साथ 7 नवंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

कितनी है फीस?

सभी उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 4 हजार रुपये है. हालांकि, महिला उम्मीदवार, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 2 हजार रुपये है.

UCEED 2026 रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

सबसे पहले UCEED की ऑफिशियल वेबसाइट- uceed.iitb.ac.in पर जाएं. इसके बाद UCEED 2026 रजिस्ट्रेशन का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद नया पेज खुल जाएगा और फिर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपना लें और फिर फॉर्म को भर दें. इसके बाद शुल्क का भुगतान करें और फिर फॉर्म को सबमिट कर दें. इसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें और डाउनलोड भी कर लें.

CEED 2026 का आवेदन कैसे करें?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार CEED 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए ceedapp.iitb.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. लॉगिन के बाद फॉर्म भरें और शुल्क जमा करने के बाद आवेदन प्रोसेस पूरा हो सकेगा.

