IIT बॉम्बे में CEED और UCEED के लिए आवेदन शुरू, जानें घर बैठे रजिस्ट्रेशन करने का तरीका

CEED and UCEED 2026 Apply Process: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे की ओर से सीईईडी और यूसीईईडी परीक्षा के लिए आवेदन शुरू कर दिया है. आइए जानते हैं कि कैसे आप पंजीकरण कर सकते हैं.
Trending Photos
CEED and UCEED 2026 Apply Process: कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन (CEED) या अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन (UCEED) परीक्षा के लिए आवेदन करना है तो इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे की ओर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. सीईईडी या यूसीईईडी परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि CEED और UCEED परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की कितनी फीस है? क्या प्रोसेस है और कहां से आवेदन कर सकते हैं? साथ ही ये भी कि ये परीक्षा क्या होती है?
CEED, UCEED 2026 के लिए कब तक कर सकते हैं आवेदन?
कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन और अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन का आवेदन प्रोसेस चालू है और आप 31 अक्टूबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. अगर आप इस तारीख के बाद आवेदन करते हैं तो लेट फीस के साथ 7 नवंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
कितनी है फीस?
सभी उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 4 हजार रुपये है. हालांकि, महिला उम्मीदवार, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 2 हजार रुपये है.
UCEED 2026 रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
CEED 2026 का आवेदन कैसे करें?
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार CEED 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए ceedapp.iitb.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. लॉगिन के बाद फॉर्म भरें और शुल्क जमा करने के बाद आवेदन प्रोसेस पूरा हो सकेगा.
ये भी पढ़ें- Success Mantra: दशहरे से सीखें सफलता के मूल मंत्र, परीक्षा में बुरी आदतों पर कैसे पाएं विजय? जानिए