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Hindi Newsशिक्षाकूड़े के ढेर से निकलेगा रसोई का ईंधन! आईआईटी बॉम्बे की इस जादुई टेक्नोलॉजी ने दुनिया को चौंकाया; देखें डिटेल

कूड़े के ढेर से निकलेगा रसोई का ईंधन! आईआईटी बॉम्बे की इस जादुई टेक्नोलॉजी ने दुनिया को चौंकाया; देखें डिटेल

IIT Bombay Innovation: आईआईटी बॉम्बे ने एक अनोखी बायोमास गैसीफिकेशन तकनीक विकसित की है, जिससे सूखे पत्तों को खाना पकाने के ईंधन में बदला जा रहा है. ये टेक्नोलॉजी एलपीजी की खपत को 40% तक कम कर रही है और सालाना 8 टन कार्बन उत्सर्जन को रोक रही है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:05 AM IST
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कूड़े के ढेर से निकलेगा रसोई का ईंधन! आईआईटी बॉम्बे की इस जादुई टेक्नोलॉजी ने दुनिया को चौंकाया; देखें डिटेल

IIT Bombay Innovation: दुनिया भर में बढ़ती ऊर्जा कीमतों के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है. मुंबई के IIT बॉम्बे ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है, जो कचरे को काम की चीज में बदल रही है. इस तकनीक में कैंपस में गिरने वाले सूखे पत्तों को इकट्ठा करके खाना बनाने के ईंधन में बदला जा रहा है. यानी जो पत्ते पहले बेकार समझे जाते थे, अब वही रसोई की जरूरत पूरी कर रहे हैं. यह तरीका सस्ता भी है और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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