कूड़े के ढेर से निकलेगा रसोई का ईंधन! आईआईटी बॉम्बे की इस जादुई टेक्नोलॉजी ने दुनिया को चौंकाया; देखें डिटेल

IIT Bombay Innovation: आईआईटी बॉम्बे ने एक अनोखी बायोमास गैसीफिकेशन तकनीक विकसित की है, जिससे सूखे पत्तों को खाना पकाने के ईंधन में बदला जा रहा है. ये टेक्नोलॉजी एलपीजी की खपत को 40% तक कम कर रही है और सालाना 8 टन कार्बन उत्सर्जन को रोक रही है.
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IIT Bombay Innovation: दुनिया भर में बढ़ती ऊर्जा कीमतों के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है. मुंबई के IIT बॉम्बे ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है, जो कचरे को काम की चीज में बदल रही है. इस तकनीक में कैंपस में गिरने वाले सूखे पत्तों को इकट्ठा करके खाना बनाने के ईंधन में बदला जा रहा है. यानी जो पत्ते पहले बेकार समझे जाते थे, अब वही रसोई की जरूरत पूरी कर रहे हैं. यह तरीका सस्ता भी है और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है.