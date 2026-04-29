क्या वाकई 0 रुपये में होती है IIT बॉम्बे में पढ़ाई? वायरल पोस्ट में 11 लाख के खर्च और फीस माफी का बड़ा दावा; जानें क्या है हकीकत

IIT bombay fees viral claim: देश के टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में पढ़ाई का खर्च हमेशा चर्चा में रहता है. हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हुई है. इस पोस्ट में दावा किया गया कि यहां चार साल की पढ़ाई का खर्च करीब 11 से 12 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. साथ ही यह भी कहा गया कि कुछ छात्रों को ट्यूशन फीस में पूरी छूट मिलती है. इस दावे के बाद लोगों के बीच फीस को लेकर बहस शुरू हो गई है.

वायरल पोस्ट के मुताबिक सामान्य वर्ग के छात्रों को हर सेमेस्टर करीब 1.2 से 1.25 लाख रुपये तक खर्च करना पड़ता है. इस हिसाब से पूरे कोर्स की लागत 10 से 12 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. वहीं पोस्ट में ये भी बताया गया कि आरक्षित वर्ग के कुछ छात्रों को ट्यूशन फीस नहीं देनी होती. उन्हें सिर्फ रजिस्ट्रेशन, हॉस्टल, मेडिकल और अन्य चार्ज के रूप में लगभग 40 हजार रुपये के आसपास भुगतान करना पड़ता है. यही अंतर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

कितना है कुल खर्च?

जब इस दावे की जांच की गई, तो संस्थान की आधिकारिक जानकारी में भी कुछ हद तक यही तस्वीर सामने आई. सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए प्रति सेमेस्टर कुल फीस करीब 1,22,650 रुपये के आसपास बताई गई है. इसमें पढ़ाई, हॉस्टल और अन्य जरूरी शुल्क शामिल होते हैं. वहीं एससी और एसटी वर्ग के छात्रों के लिए फीस काफी कम रखी गई है. उनके लिए एक सेमेस्टर का कुल खर्च लगभग 37,650 रुपये बताया गया है.

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फीस में अंतर क्यों?

फीस में ये अंतर सरकार की नीतियों के तहत दिया जाता है. इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के छात्रों को पढ़ाई में मदद देना है. हालांकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर अलग-अलग राय सामने आई. कुछ लोगों ने इसे भेदभाव बताया. वहीं कई लोगों ने कहा कि यह व्यवस्था आर्थिक स्थिति के आधार पर छात्रों को सहारा देने के लिए है. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि फीस का निर्धारण केवल श्रेणी नहीं बल्कि आय के आधार पर भी प्रभावित होता है.

कुल मिलाकर यह साफ है कि फीस को लेकर बहस नई नहीं है. हर साल ऐसे मुद्दे सामने आते रहते हैं. एक तरफ पढ़ाई का खर्च बढ़ रहा है. दूसरी तरफ सरकार और संस्थान कुछ वर्गों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ और सस्ती कैसे बने. और साथ ही सभी छात्रों के साथ संतुलन और न्याय कैसे बनाए रखा जाए.

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