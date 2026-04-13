IIT Bombay और IIM Mumbai मिलकर देंगे डिग्री! 4 साल का UG कोर्स, JEE से एंट्री और 100% प्लेसमेंट का दावा

IIT Bombay and IIM Mumbai Joint Degree Program: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) मुंबई द्वारा इस साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) बॉम्बे और उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर नए कोर्स को शुरू करने की तैयारी की जा रही है. आईआईटी बॉम्बे और आईआईएम मुंबई मिलकर 4 साल का नया यूजी कोर्स शुरू कर रहे हैं. हाल ही में आईआईएम मुंबई के निदेशक प्रोफेसर मनोज तिवारी ने इसकी घोषणा की थी. ये नया कोर्स स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट दोनों की पढ़ाई एक साथ सिखाएगा. आइए आईआईटी बॉम्बे और आईआईएम मुंबई के नए चार साल के यूजी कोर्स के बारे में डिटेल में जानते हैं.

टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की एक साथ पढ़ाई

भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई, नया चार साल का स्नातक (UG) डिग्री कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है. इस कोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, IoT और रोबोटिक्स जैसे नए टेक्नोलॉजी विषयों के साथ-साथ बिजनेस, फाइनेंस और मार्केटिंग की भी पढ़ाई करवाई जाएगी. इसके लिए लगभग 70 सीटें होंगी.

JEE Main देना जरूरी

आईआईटी बॉम्बे और आईआईएम मुंबई के इस संयुक्त यूजी डिग्री कोर्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो जेईई मेन परीक्षा दें और उसमें अच्छे अंकों से पास भी हो जाएं. सिर्फ इतना ही नहीं, पास होने वाले उम्मीदवारों को JEE इंटरव्यू क्रैक करना होगा. इसके बाद संस्थान में 4 साल के इस कोर्स के लिए एडमिशन मिल सकेगा. बिजनेस मैनेजमेंट और डिजिटल साइंस का ये 4 साल का कोर्स करीब 6 से 7 लाख सालाना फीस के साथ हो सकता है.

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100% प्लेसमेंट की गारंटी

कोर्स के बारे में ऐलान करने के साथ-साथ आईआईएम मुंबई ने ये भी दावा किया है कि बिजनेस मैनेजमेंट और डिजिटल साइंस के 4 साल का कोर्स पूरा कर लेने के बाद नौकरी के भी कई अवसर मिलेंगे. अच्छी इंडस्ट्री में नौकरी के साथ 100% प्लेसमेंट का दावा भी किया गया है. इसके अलावा स्टूडेंट्स चाहें तो वो आगे MBA की भी पढ़ाई कर सकते हैं. इस कोर्स के जरिए टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट दोनों में करियर बना सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में संस्थान के कैंपस में कुल 505 स्टूडेंट्स ने अपनी डिग्री पूरी की है. इनमें MBA, डॉक्टरेट, ऑपरेशंस और सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स शामिल थे.

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