IIT Bombay में इंटर्नशिप का शानदार मौका! घर बैठे ऐसे कर सकेंगे अप्लाई, जानें एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और इंटर्न बनने का फायदा

IIT Bombay Internship Program 2025: भारत के टॉप रिसर्च और इनोवेशन सेंटरों में से एक बॉम्बे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है. यहां से इंटर्नशिप करने की इच्छा रखने वालों के लिए सुनहरा मौका है क्योंकि आईआईटी बॉम्बे द्वारा इंटर्नशिप करवाई जा रही है, लेकिन इसके लिए योग्य उम्मीदवार ही अप्लाई और सिलेक्शन प्रोसेस को अपनाने के बाद ही इंटर्नशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. आईआईटी बॉम्बे में इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन की आखिरी तारीख क्या है? इंटर्नशिप पीरियड से लेकर अप्लाई और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? आइन इसके बारे में जानते हैं.

आईआईटी बॉम्बे इंटर्नशिप प्रोग्राम के आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?

IIT Research Internship Award 2025 के तहत ये टॉप रिसर्च और इनोवेशन सेंटर द्वारा इंटर्नशिप करवाई जा रही है. इसके जरिए छात्रों को रिसर्च का एक्सपीरिएंस मिल सकेगा. आवेदन की लास्ट डेट 8 सितंबर 2025 है. ये एक फुल-टाइम प्रोग्राम होगा. आईआईटी बॉम्बे में जनवरी से जून 2026 तक इंटर्नशिप पीरियड होगा. छात्रों को 3 हफ्तों की रिसर्च इंटर्नशिप करवाई जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

IIT Research Internship Program Eligibility

अंडरग्रेजुएशन के 2nd या 4th ईयर स्टूडेंट्स

पोस्ट ग्रेजुएट के दूसरे साल में पढ़ाई कर रहे छात्र.

अपने इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में टॉप 20 रैंकिंग छात्र

फुल टाइम इंटर्नशिप वाले उम्मीदवार

IIT Bombay से इंटर्नशिप करने पर क्या-क्या फायदे?

करियर भविष्य और हायरिंग के दौरान लाभ मिल सकेगा.

स्कॉलरशिप समेत रिसर्च पब्लिकेशन में एक्सपोजर

इंटर्नशिप के समय हर महीने 15000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा.

बेहतरीन रिसर्चर्स और प्रोफेसर के साथ काम करने का अच्छा मौका.

कैसे करें IIT Bombay के इंटर्नशिप प्रोग्राम में अप्लाई?

IIT Bombay की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर अप्लाई लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. पर्सनल जानकारी एंटर करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. शो हो रहे एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी जा रही डिटेल्स भरें. मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद सबमिट बटन दबा दें.

आईआईटी बॉम्बे में इंटर्नशिप के लिए क्या है सिलेक्शन प्रोसेस?

आईआईटी बॉम्बे रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 3 स्टेप में सिलेक्शन प्रोसेस होता है. पहले आवेदक के एप्लीकेशन स्क्रीनिंग यानी फॉर्म की जांच होगी. फिर एक रिटर्न टेस्ट या टास्क हो सकता है. इसके बाद सिलेक्टेड उम्मीदवार का इंटरव्यू होगा जो 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2025 के बीच होगा. इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट को 7 नवंबर 2025 को जारी किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- GATE 2026 Exam में होंगे कुल 30 पेपर, IIT करने वाले 26 सितंबर से पहले करें आवेदन; जानें Step By Step प्रोसेस