IIT Bombay में इंटर्नशिप का शानदार मौका! घर बैठे ऐसे कर सकेंगे अप्लाई, जानें एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और इंटर्न बनने का फायदा

IIT Bombay Internship Program 2025: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे के इंटर्नशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए उम्मीदवार को कैसे अप्लाई करना होगा और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, आइए जानते हैं.
IIT Bombay Internship Program 2025: भारत के टॉप रिसर्च और इनोवेशन सेंटरों में से एक बॉम्बे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है. यहां से इंटर्नशिप करने की इच्छा रखने वालों के लिए सुनहरा मौका है क्योंकि आईआईटी बॉम्बे द्वारा इंटर्नशिप करवाई जा रही है, लेकिन इसके लिए योग्य उम्मीदवार ही अप्लाई और सिलेक्शन प्रोसेस को अपनाने के बाद ही इंटर्नशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. आईआईटी बॉम्बे में इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन की आखिरी तारीख क्या है? इंटर्नशिप पीरियड से लेकर अप्लाई और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? आइन इसके बारे में जानते हैं.
आईआईटी बॉम्बे इंटर्नशिप प्रोग्राम के आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?
IIT Research Internship Award 2025 के तहत ये टॉप रिसर्च और इनोवेशन सेंटर द्वारा इंटर्नशिप करवाई जा रही है. इसके जरिए छात्रों को रिसर्च का एक्सपीरिएंस मिल सकेगा. आवेदन की लास्ट डेट 8 सितंबर 2025 है. ये एक फुल-टाइम प्रोग्राम होगा. आईआईटी बॉम्बे में जनवरी से जून 2026 तक इंटर्नशिप पीरियड होगा. छात्रों को 3 हफ्तों की रिसर्च इंटर्नशिप करवाई जाएगी.
IIT Research Internship Program Eligibility
IIT Bombay से इंटर्नशिप करने पर क्या-क्या फायदे?
कैसे करें IIT Bombay के इंटर्नशिप प्रोग्राम में अप्लाई?
आईआईटी बॉम्बे में इंटर्नशिप के लिए क्या है सिलेक्शन प्रोसेस?
आईआईटी बॉम्बे रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 3 स्टेप में सिलेक्शन प्रोसेस होता है. पहले आवेदक के एप्लीकेशन स्क्रीनिंग यानी फॉर्म की जांच होगी. फिर एक रिटर्न टेस्ट या टास्क हो सकता है. इसके बाद सिलेक्टेड उम्मीदवार का इंटरव्यू होगा जो 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2025 के बीच होगा. इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट को 7 नवंबर 2025 को जारी किया जाएगा.
