IIT Bombay Response Sheet 2026: IIT बॉम्बे ने जारी की JAM रिस्पॉन्स शीट, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

IIT Bombay JAM Response Sheet 2026 Released: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे की ओर से जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स (JAM) की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार IIT JAM रिस्पॉन्स शीट 2026 को मिनटों में डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए डायरेक्ट लिंक को भी साझा कर दिया गया है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स की परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाया जाता है. इसके जरिए उम्मीदवार आईआईटी (IITs), IISc और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में मास्टर के लिए एडमिशन के लिए योग्य माने जाते हैं. इस एग्जाम के जरिए Joint M.Sc.-Ph.D., M.Sc. जैसे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश मिलता है.

कब हुई थी IIT JAM परीक्षा?

IIT JAM परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में किया गया था. 15 फरवरी 2026 को आईआईटी जेएएम एग्जाम सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक पहली शिफ्ट में आयोजित की गई थी. दूसरी शिफ्ट में आईआईटी जैम परीक्षा दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित की गई थी. IIT JAM परीक्षा का रिजल्ट जारी करने से पहले आईआईटी बॉम्बे ने मास्टर्स के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए JAM रिस्पॉन्स शीट 2026 जारी कर दी है.

कहां से चेक करें JAM रिस्पॉन्स शीट 2026?

आईआईटी JAM रिस्पॉन्स शीट को आधिकारिक वेबसाइट jam2026.iitb.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. वेबसाइट के माध्यम से रिस्पॉन्स शीट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. IIT JAM Response Sheet 2026 Download Direct Link इस डायरेक्ट लिंक से आईआईटी जेएएम रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड कर सकते हैं.

IIT JAM Response Sheet 2026: कैसे डाउनलोड करें जेएएम रिस्पॉन्स शीट?

सबसे पहले IIT JAM की ऑफिशियल वेबसाइट jam2026.iitb.ac.in पर जाएं. होमपेज पर 'IIT JAM रिस्पॉन्स शीट 2026' का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसके बाद लॉगिन करना होगा. लॉगिन डिटेल्स एंटर करने के बाद रिस्पॉन्स शीट शो हो जाएगी. यहां से रिस्पॉन्स शीट को चेक करने के बाद डाउनलोड भी कर सकेंगे. भविष्य में जरूरत पड़ सकती है इसलिए रिस्पॉन्स शीट का पीडीएफ डाउनलोड कर लें.

IIT JAM Result 2026: कब तक आईाईटी जेएएम परिणाम घोषित?

आईआईटी बॉम्बे की ओर से जेएएम रिजल्ट की घोषणा कब तक की जाएगी? ये सवाल आपका भी है तो बता दें कि 20 मार्च 2026 तक IIT JAM रिजल्ट का ऐलान किया जा सकता है. उम्मीदवार रिजल्ट को चेक या डाउनलोड IIT JAM की आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं. अन्य डिटेल्स के लिए भी वेबसाइट पर जा सकते हैं.

