Advertisement
trendingNow13116295
Hindi Newsशिक्षाIIT Bombay Response Sheet 2026: IIT बॉम्बे ने जारी की JAM रिस्पॉन्स शीट, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

IIT Bombay Response Sheet 2026: IIT बॉम्बे ने जारी की JAM रिस्पॉन्स शीट, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

IIT Bombay JAM Response Sheet 2026 Released: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे ने आईआईटी जेएएम रिस्पॉन्स शीट को जारी कर दिया है. बिना देरी किए इस डायरेक्ट लिंक से उम्मीदवार IIT JAM रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 20, 2026, 11:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IIT Bombay JAM Response Sheet 2026
IIT Bombay JAM Response Sheet 2026

IIT Bombay JAM Response Sheet 2026 Released: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे की ओर से जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स (JAM) की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार IIT JAM रिस्पॉन्स शीट 2026 को मिनटों में डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए डायरेक्ट लिंक को भी साझा कर दिया गया है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर से जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स की परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाया जाता है. इसके जरिए उम्मीदवार आईआईटी (IITs), IISc और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में मास्टर के लिए एडमिशन के लिए योग्य माने जाते हैं. इस एग्जाम के जरिए Joint M.Sc.-Ph.D., M.Sc. जैसे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश मिलता है.

कब हुई थी IIT JAM परीक्षा?

IIT JAM परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में किया गया था. 15 फरवरी 2026 को आईआईटी जेएएम एग्जाम सुबह  9.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक पहली शिफ्ट में आयोजित की गई थी. दूसरी शिफ्ट में आईआईटी जैम परीक्षा दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित की गई थी. IIT JAM परीक्षा का रिजल्ट जारी करने से पहले आईआईटी बॉम्बे ने मास्टर्स के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए JAM रिस्पॉन्स शीट 2026 जारी कर दी है.

कहां से चेक करें JAM रिस्पॉन्स शीट 2026?

आईआईटी JAM रिस्पॉन्स शीट को आधिकारिक वेबसाइट jam2026.iitb.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. वेबसाइट के माध्यम से रिस्पॉन्स शीट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. IIT JAM Response Sheet 2026 Download Direct Link इस डायरेक्ट लिंक से आईआईटी जेएएम रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

IIT JAM Response Sheet 2026: कैसे डाउनलोड करें जेएएम रिस्पॉन्स शीट?

  1. सबसे पहले IIT JAM की ऑफिशियल वेबसाइट jam2026.iitb.ac.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर 'IIT JAM रिस्पॉन्स शीट 2026' का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसके बाद लॉगिन करना होगा.
  4. लॉगिन डिटेल्स एंटर करने के बाद रिस्पॉन्स शीट शो हो जाएगी.
  5. यहां से रिस्पॉन्स शीट को चेक करने के बाद डाउनलोड भी कर सकेंगे.
  6. भविष्य में जरूरत पड़ सकती है इसलिए रिस्पॉन्स शीट का पीडीएफ डाउनलोड कर लें.

IIT JAM Result 2026: कब तक आईाईटी जेएएम परिणाम घोषित?

आईआईटी बॉम्बे की ओर से जेएएम रिजल्ट की घोषणा कब तक की जाएगी? ये सवाल आपका भी है तो बता दें कि 20 मार्च 2026 तक IIT JAM रिजल्ट का ऐलान किया जा सकता है. उम्मीदवार रिजल्ट को चेक या डाउनलोड IIT JAM की आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं. अन्य डिटेल्स के लिए भी वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- UPSC CSE 2026: यूपीएससी सीएसई के आवेदन के लिए 4 दिन बाकी, फटाफट ऐसे कर लें रजिस्ट्रेशन

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

IIT JAM

Trending news

वो बालाकोट था, ये बागलकोट है! तीन तस्वीरें बता रहीं मस्जिद के पास कैसे बिगड़ा माहौल
Karnataka News
वो बालाकोट था, ये बागलकोट है! तीन तस्वीरें बता रहीं मस्जिद के पास कैसे बिगड़ा माहौल
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
India independence 1947
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
RG Kar Victim
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
आप चाइनीज से पूछिए... वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली नई 'मिस्ट्री'
manoj mukund naravane book controversy
आप चाइनीज से पूछिए... वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली नई 'मिस्ट्री'
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
weather update
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
Shillong MP Ricky AJ Syngkon
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत