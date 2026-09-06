/जियोसाइंस से लेकर CCUS रिसर्च तक... कौन हैं IIT Bombay के प्रो. विक्रम विशाल? जिसे मिला National Award to Teachers 2026

IIT बॉम्बे के अर्थ विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर विक्रम विशाल को उच्च शिक्षा, जियोसाइंस रिसर्च और शिक्षण के नए तरीकों में योगदान के लिए नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2026 से सम्मानित किया गया है. उनका काम खास तौर पर जियोसाइंस शिक्षा, जलवायु विज्ञान और कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (CCUS) से जुड़ा है. CCUS ऐसी तकनीकों का समूह है, जिसके उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड को पकाना उसका उपयोग करना या सुरक्षित तरीकों से स्टोर करना है.
प्रोफेसर विशाल ने शिक्षा और रिसर्च को व्यावहारिक समस्याओं से जोड़ने पर जोर दिया है. उनके काम का फोकस छात्रों को ऊर्जा परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़ी वस्तुओं के लिए तैयार करना है.
प्रोफेसर विशाल की शिक्षण पद्धति में जटिल पुरातन ज्ञान को वास्तविक औद्योगिक समस्याओं से जोड़ा जाता है. वह जियोमैकेनिक्स जैसे विषयों को केवल किताबों तक सीमित रखने के बजाय उनके व्यावहारिक इस्तेमाल को विस्तृत पर जोर देते हैं. उनके पाठ्यक्रम में उद्योगों से जुड़े समाधान, प्रयोगशाला आधारित संरचनात्मक गतिविधियां और वास्तविक परिस्थितियों से जुड़े उदाहरण शामिल किए जाते हैं. इससे अलग-अलग विषयों से आने वाले छात्रों को ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को समझने का अवसर मिलता है.
उनकी इसी बहु-विषयक और उद्योग-सम्बन्धी शिक्षण शैली को उनके योगदान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है. इससे छात्रों को पुरातन जानकारी के साथ उनके व्यावहारिक उपयोग को समझने में मदद मिलती है.
शिक्षण के साथ प्रोफेसर विक्रम विशाल रिसर्च के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं. वह IIT बॉम्बे स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन के संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं. यहां उनका रिसर्च मुख्य रूप से जमीन के नीचे कार्बन स्टोरेज और जलाशय यांत्रिकी जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है. CCUS को भविष्य की कम-कार्बन ऊर्जा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में माना जाता है. कार्बन को भूमिगत परिवेश में सुरक्षित रखने से जुड़े वैज्ञानिक पहलुओं को समायोजित इस क्षेत्र का अहम हिस्सा है.
प्रोफेसर विशाल का काम जियोसाइंस, इंजीनियरिंग और जलवायु समाधान को एक साथ जोड़ता है. इसी कारण उनकी रिसर्च और शिक्षण गतिविधियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं.
प्रोफेसर विशाल की शिक्षण और मार्गदर्शन गतिविधियों का असर बड़ी संख्या में छात्रों तक पहुंचा है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्होंने अब तक हजारों स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया है. इनमें ऊर्जा परिवर्तन, पर्यावरण और स्थायी ऊर्जा से जुड़े रिसर्च क्षेत्रों पर काम करने वाले छात्र भी शामिल हैं. उनका उद्देश्य छात्रों को केवल परीक्षा और डिग्री तक सीमित रखने के बजाय भविष्य की वैज्ञानिक और पर्यावरणीय कैंची के लिए तैयार करना है.
उनके बहु-विषयक मॉडल के तहत अर्थ विज्ञान की अवधारणाओं को इंजीनियरिंग और उद्योग की फसलों से जोड़ा जाता है. इससे छात्रों को यह समझने में मदद मिलती है कि वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल वास्तविक समस्याओं के समाधान में कैसे किया जा सकता है.
प्रोफेसर विक्रम विशाल के काम की खासियत जियोसाइंस शिक्षा, उद्योग सहयोग और जलवायु समाधान के बीच संबंध बनाने में दिखाई देती है. उनके योगदान में भूमिगत ऊर्जा, अपरंपरागत संसाधन और कार्बन पृथक्करण जैसी तकनीकों से जुड़े औद्योगिक समाधान भी शामिल हैं. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 उनके उच्च शिक्षा और शिक्षण नवाचार के योगदान को मिली महत्वपूर्ण मान्यता है.
उनका उदाहरण यह दिखाता है कि आधुनिक उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका केवल कक्षा में शिक्षण तक सीमित नहीं है. रिसर्च, उद्योग और छात्रों के मार्गदर्शन को एक साथ जोड़कर शिक्षक ऊर्जा संक्रमण और पर्यावरण जैसी बड़ी कैंची पर काम करने वाली नई पीढ़ी तैयार कर सकते हैं.