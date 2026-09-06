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जियोसाइंस से लेकर CCUS रिसर्च तक... कौन हैं IIT Bombay के प्रो. विक्रम विशाल? जिसे मिला National Award to Teachers 2026

आईटी बॉम्बे के प्रोफेसर विक्रम विशाल को जियोसाइंस शिक्षा, जलवायु विज्ञान और कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण यानी सीसीयूएस रिसर्च में योगदान के लिए नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2026 से सम्मानित किया गया है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 06, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 10:25 AM IST
जियोसाइंस से लेकर CCUS रिसर्च तक... कौन हैं IIT Bombay के प्रो. विक्रम विशाल? जिसे मिला National Award to Teachers 2026

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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