IIT Bombay में पढ़ने के लिए पैसों की कमी नहीं बनेगी दीवार, छात्रों को इन 2 Scholarships से मिलेगी मुफ्त शिक्षा!

 IIT Bombay Scholarships: भारत के सबसे टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे का नाम भी शामिल है जो छात्रों की आर्थिक सहायता के लिए स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा दे रहा है, आइए जानते हैं ये स्कॉलरशिप कौन सी है और कौन से छात्र स्कीम का फायदा उठा सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 18, 2025, 01:26 PM IST
IIT Bombay में पढ़ने के लिए पैसों की कमी नहीं बनेगी दीवार, छात्रों को इन 2 Scholarships से मिलेगी मुफ्त शिक्षा!

IIT Bombay Scholarships: क्या आप भी देश के सबसे टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन चाहते हैं लेकिन कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण आपके लिए यहां पढ़ना मुमकिन नहीं हो पा रहा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे ने दो नई स्कॉलरशिप स्कीम का ऐलान किया है जिसके जरिए चुनिंदा छात्रों को मुफ्त मेसिंग सुविधा हासिल होगी और वो पढ़ाई पूरी कर सकेंगे. ऐसे में योग्य छात्रों को पैसों की कमी भी रोक नहीं सकेगी. आइए जानते हैं आईआईटी बॉम्बे की कौन सी स्कॉलरशिप है जो आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई है.

किन दो स्कॉलरशिप से मुफ्त शिक्षा?

इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट आईआईटी बॉम्बे की दो स्कॉलरशिप स्कीम है. पहली- मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप (Merit-cum-Means- MCM Scholarship) और अनुसूचित जाति (SC/ST students Scholarship) के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप है.

मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप

मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप खासतौर पर उन छात्रों के लिए है जो पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन पैसों की तंगी है. ऐसे छात्रों की आर्थिक मदद करते हुए IIT बॉम्बे की ओर से करीब 25 प्रतिशत अंडर ग्रेजुएट छात्रों को इस स्कॉलरशिप का फायदा दिया जाता है. स्कीम के तहत छात्र से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है. छात्रों को आय के आधार पर 20 हजार रुपये से लेकर 40 हजार रुपये तक सालाना स्कॉलरशिप दी जाती है. इसके अलावा हर साल 10 हजार रुपये मेरिट स्कॉलरशिप भी दी जाती है. स्कॉलरशिप पाने के लिए छात्रों के लिए जरूरी होता है कि वो पढ़ाई में अपना प्रदर्शन (SPI/CPI) 6.0 से ऊपर ही बनाकर रखें. जिन छात्रों के माता-पिता की सालाना आय निश्चित सीमा से कम होती है उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है.

एससी/एसटी छात्रों के लिए मुफ्त मेसिंग सुविधा

दूसरी स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए है एससी/एसटी छात्रों को मुफ्त मेसिंग सुविधा (Free Messing facility for SC/ST students) दी जाती है. इस स्कीम के तहत छात्रों को खाने का खर्च नहीं देना होता है. इसके अलावा ट्यूशन फीस और हॉस्टल का किराया भी नहीं चुकाना होता है. इतना ही नहीं, छात्रों को हर महीने 500 रुपये भी अलग से दिए जाते हैं.

नहीं ले उठा सकते दूसरी स्कॉलरशिप का फायदा

आईआईटी बॉम्बे के मुताबिक अगर छात्र इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप का फायदा उठा रहे हैं तो वो केंद्र सरकार या किसी निजी संस्था की किसी भी तरह की स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं. आईआईटी में एडमिशन लेने वाले उन छात्रों के लिए ये स्कॉलरशिप ज्यादा फायदेमंद रहेगी जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पढ़ने का सोच नहीं पाते हैं.

