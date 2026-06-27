/IIT बॉम्बे का बड़ा ऐलान... पहली बार अमेरिका में खुलेगा सब-कैंपस, भारतीय छात्रों के लिए क्या होंगे फायदे?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे ने पहली बार अमेरिका में अपना अकादमिक सब-कैंपस स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. इसके लिए IIT बॉम्बे और अमेरिका की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क (SUNY) के ओल्ड वेस्टबरी कैंपस के बीच एक लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. ये समझौता न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड स्थित SUNY ओल्ड वेस्टबरी परिसर में साइंस, इंजीनियरिंग और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में नए शैक्षणिक कार्यक्रम और रिसर्च अवसर विकसित करने के लिए किया गया है. इस मौके पर भारत के न्यूयॉर्क स्थित महावाणिज्य दूत बिनय प्रधान भी मौजूद रहे.
प्रस्तावित IIT बॉम्बे सब-कैंपस का मुख्य फोकस साइंस, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अन्य उभरती तकनीकों पर होगा. दोनों संस्थान मिलकर स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG) और रिसर्च प्रोग्राम तैयार करेंगे. इसके अलावा फैकल्टी एक्सचेंज, शोधकर्ताओं का आदान-प्रदान, संयुक्त रिसर्च प्रोजेक्ट, अकादमिक कॉन्फ्रेंस और ज्ञान साझा करने की पहल भी शुरू की जाएगी. SUNY ओल्ड वेस्टबरी के अनुसार शुरुआती चरण में फैकल्टी और रिसर्च एक्सचेंज से शुरुआत होगी, जिसके बाद भविष्य में संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा. इससे भारतीय और अमेरिकी छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीखने और रिसर्च करने का अवसर मिलेगा.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस साझेदारी को भारत-अमेरिका शैक्षणिक संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि इससे भारत की रिसर्च संस्कृति को मजबूती मिलेगी, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए नए अवसर बनेंगे और दोनों देशों के बीच ज्ञान आधारित सहयोग और मजबूत होगा. IIT बॉम्बे के निदेशक प्रोफेसर शिरीष केदारे ने कहा कि SUNY ओल्ड वेस्टबरी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और दूरदर्शी सोच वाला संस्थान है. दोनों संस्थानों की विशेषज्ञता एक-दूसरे की पूरक है, जिससे यह साझेदारी आने वाले वर्षों में काफी आगे बढ़ सकती है. वहीं SUNY ओल्ड वेस्टबरी के अध्यक्ष डॉ. टिमोथी ई. सैम्स ने कहा कि उनका लक्ष्य कैंपस में IIT बॉम्बे की मजबूत शैक्षणिक मौजूदगी स्थापित करना है, ताकि छात्र संयुक्त शिक्षण और रिसर्च का लाभ उठा सकें.
यह अमेरिका में IIT बॉम्बे का पहला अकादमिक सब-कैंपस होगा और इसे भारतीय उच्च शिक्षा के वैश्विक विस्तार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उच्च शिक्षा सचिव डॉ. विनीत जोशी और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा भी वर्चुअली शामिल हुए. अधिकारियों के अनुसार यह पहल भारत और अमेरिका के बीच उच्च शिक्षा, विज्ञान और शोध सहयोग को नई ऊंचाई देगी. विशेषज्ञों का मानना है कि इस साझेदारी से भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की रिसर्च सुविधाएं, वैश्विक नेटवर्क, फैकल्टी सहयोग और नई तकनीकों पर काम करने के अधिक अवसर मिलेंगे. साथ ही यह भारतीय संस्थानों की वैश्विक पहचान मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.