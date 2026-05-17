भारत का नंबर-1 इंजीनियरिंग कॉलेज बना ये संस्थान, IIT Bombay भी रह गया पीछे, एडमिशन पाना नहीं है आसान

12वीं के बोर्ड नतीजे आते ही देश भर के लाखों छात्र और उनके माता-पिता एक ही उलझन में हैं कि आखिर देश के किस टॉप कॉलेज में एडमिशन लिया जाए? इंजीनियरिंग का सपना देखने वाले हर स्टूडेंट की जुबां पर आमतौर पर आईआईटी बॉम्बे का ही नाम होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार के ग्लोबल आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया है? जी हां, क्यूएस (QS) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में एक ऐसे भारतीय संस्थान ने बाजी मारी है, जिसने देश के सबसे लोकप्रिय माने जाने वाले आईआईटी बॉम्बे को भी दूसरे पायदान पर धकेल दिया है. इस बड़े उलटफेर के बाद अब इंजीनियरिंग के दीवाने छात्रों के बीच इस नंबर वन कॉलेज में सीट पाने की होड़ मच गई है. आखिर कौन सा है यह जादुई संस्थान और क्यों यहां दाखिला पाना लोहे के चने चबाने जैसा है? आइए जानते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में.

क्या इस बार टूट गया आईआईटी बॉम्बे का सालों पुराना दबदबा?

सीबीएसई, यूपी और अन्य राज्य बोर्डों द्वारा 12वीं के परिणाम घोषित किए जाने के बाद अब सभी छात्र कॉलेज एडमिशन की जुगत में पूरी ताकत से लग गए हैं. भारत में वैसे तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने वाले कई प्रतिष्ठित और टॉप संस्थान मौजूद हैं, जिनकी दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान और प्रतिष्ठा है. लेकिन इस साल की ताजा रिपोर्ट ने रैंकिंग की पूरी तस्वीर ही बदलकर रख दी है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IITD) ने इस बार के बड़े मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए आईआईटी बॉम्बे को पछाड़ दिया है. क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के ताजा आंकड़ों के अनुसार, आईआईटी दिल्ली अब देश के सभी तकनीकी संस्थानों में शीर्ष यानी नंबर वन के पायदान पर काबिज हो चुका है, जिसने शिक्षा जगत में एक नया इतिहास रच दिया है.

यहां समझे रैंकिंग का पूरा गणित

वैश्विक स्तर पर जारी होने वाली इस प्रतिष्ठित सूची में इस बार पहले स्थान पर दिल्ली और फिर दूसरे स्थान पर बॉम्बे नजर आ रहा है. आईआईटी दिल्ली ने अपनी बेमिसाल शैक्षणिक गुणवत्ता के दम पर आईआईटी बॉम्बे को इस रेस में पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल की है. जहां एक तरफ आईआईटी दिल्ली देश में पहले स्थान पर है, वहीं आईआईटी बॉम्बे अब खिसक कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है क्योंकि यह संस्थान वैश्विक स्तर पर 129वें स्थान पर दर्ज किया गया है. अगर हम पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें, तो यही आईआईटी बॉम्बे वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर काबिज था. इस मामूली गिरावट की वजह से उसे भारत में अपनी नंबर वन की गद्दी गंवानी पड़ी है और दिल्ली ने देश के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग संस्थान के रूप में अपना परचम लहरा दिया है.

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लगातार सुधर रहा ग्राफ

आईआईटी दिल्ली की यह ऐतिहासिक सफलता कोई तुक्का नहीं है, बल्कि बीते कुछ वर्षों में किए गए लगातार सुधारों और बेहतरीन रिसर्च का नतीजा है. यह संस्थान पिछले वर्ष की 150वीं वैश्विक रैंक से लंबी छलांग लगाकर अब दुनिया भर में 123वें स्थान पर मजबूती से पहुंच गया है. आईआईटी दिल्ली ने बीते दो वर्षों के भीतर वैश्विक सूची में 70 से अधिक स्थानों का एक अविश्वसनीय और बहुत बड़ा उछाल दर्ज किया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2024 की रैंकिंग में यह कॉलेज दुनिया भर में 197वें स्थान पर संघर्ष कर रहा था. इस शानदार और अभूतपूर्व सुधार ने साबित कर दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट और अंतरराष्ट्रीय मानकों के मामले में आज के दौर में आईआईटी दिल्ली का कोई सानी नहीं है.

मद्रास भी रेस में आगे

इस ग्लोबल सूची में केवल दिल्ली और बॉम्बे ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के एक और बड़े दिग्गज संस्थान ने भी अपनी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है. चेन्नई में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT Madras) ने भी इस बार के मूल्यांकन में अपनी रैंक को सुधारा है, जिसके बाद यह संस्थान भारत में तीसरे और वैश्विक स्तर पर 180वें स्थान पर अपनी जगह सुरक्षित करने में कामयाब रहा है. हालांकि, देश के इन टॉप-3 संस्थानों की चमक जितनी शानदार है, यहां एंट्री पाना उतना ही ज्यादा मुश्किल और टेढ़ी खीर है. इन टॉप आईआईटी कॉलेजों में बी.टेक कोर्स में एडमिशन पाने के लिए छात्रों को पहले बेहद कठिन मानी जाने वाली जेईई मेन (JEE Main) और उसके बाद सबसे मुश्किल परीक्षा जेईई एडवांस्ड (JEE Advanced) को टॉप रैंक के साथ पास करना अनिवार्य होता है.