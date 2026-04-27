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Hindi Newsशिक्षापैसों की कमी नहीं बनेगी दीवार! IIT दिल्ली में पढ़ाई ही नहीं, खाना और जेब खर्च भी मिलेगा बिल्कुल फ्री; जानें किसे मिलेगा ये बड़ा फायदा

पैसों की कमी नहीं बनेगी दीवार! IIT दिल्ली में पढ़ाई ही नहीं, खाना और जेब खर्च भी मिलेगा बिल्कुल फ्री; जानें किसे मिलेगा ये बड़ा फायदा

IIT delhi scholarship schemes: आईआईटी दिल्ली ने आर्थिक रूप से कमजोर और आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस माफी, मुफ्त मेस सुविधा और मासिक भत्ते की घोषणा की है. इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए छात्रों को जेईई एडवांस्ड परीक्षा पास करनी होगी, जो 17 मई 2026 को आयोजित की जाएगी.

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 27, 2026, 04:49 PM IST
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पैसों की कमी नहीं बनेगी दीवार! IIT दिल्ली में पढ़ाई ही नहीं, खाना और जेब खर्च भी मिलेगा बिल्कुल फ्री; जानें किसे मिलेगा ये बड़ा फायदा

IIT delhi scholarship schemes: अगर आप इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं और पैसों की कमी आपको रोक रही है. तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने साफ कर दिया है कि आर्थिक परेशानी किसी भी होनहार छात्र की पढ़ाई में रुकावट नहीं बनेगी. ये संस्थान देश के सबसे बड़े और बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेजों में गिना जाता है. यहां दाखिला मिलना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है. लेकिन अब यहां पढ़ाई के साथ-साथ आर्थिक मदद भी मिल रही है. ताकि सभी अच्छे छात्र अपने सपने पूरे कर सके.

IIT दिल्ली में पढ़ने वाले जरूरतमंद छात्रों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं. इसमें सबसे खास है फ्री खाना और हर महीने मिलने वाला जेब खर्च. जिन छात्रों की पारिवारिक आय कम है, उनके लिए मेस का खर्च माफ कर दिया जाता है. इसके साथ ही एससी और एसटी वर्ग के छात्रों को हर महीने 1000 रुपये तक की मदद भी दी जाती है. यह पैसा सीधे उनके खाते में जाता है. इससे छात्रों को छोटे-मोटे खर्चों के लिए परेशान नहीं होना पड़ता.

ट्यूशन फीस भी पूरी तरह माफ

संस्थान ने फीस को लेकर भी बड़ी राहत दी है. अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग वर्ग के छात्रों को ट्यूशन फीस पूरी तरह माफ कर दी जाती है. इसमें आय की कोई शर्त नहीं रखी गई है. यानी इन वर्गों के छात्रों को फीस की चिंता बिल्कुल नहीं करनी होती. इसके अलावा मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप भी दी जाती है. ये उन छात्रों के लिए है जो पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं. इस योजना के तहत करीब 25 प्रतिशत छात्रों की फीस माफ हो जाती है.

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पढ़ाई, आय और प्रदर्शन के आधार पर स्कॉलरशिप 

अगर ज्यादा छात्र इस स्कॉलरशिप के योग्य हो जाते हैं, तो भी संस्थान किसी को निराश नहीं करता है. आईआईटी दिल्ली अपनी तरफ से बाकी छात्रों को भी फीस में छूट देता है. इसके अलावा कई डोनर स्कॉलरशिप भी दी जाती हैं. इसमें पुराने छात्र, ट्रस्ट और संस्थाएं आर्थिक मदद करती हैं. यह स्कॉलरशिप छात्र की पढ़ाई, आय और प्रदर्शन के आधार पर दी जाती है. इससे छात्रों को पढ़ाई के दौरान लगातार सहारा मिलता है.

अब सवाल यह है कि इन सभी सुविधाओं का लाभ कैसे मिलेगा. इसके लिए सबसे जरूरी है JEE एडवांस पास करना. आईआईटी में दाखिला इसी परीक्षा के जरिए मिलता है. इससे पहले छात्रों को JEE मेन भी पास करना होता है. साल 2026 में जेईई एडवांस्ड की परीक्षा 17 मई को होगी. इसके लिए आवेदन 2 मई तक करना जरूरी है. जो छात्र इस परीक्षा को पास कर लेते हैं, उनके लिए आईआईटी दिल्ली में पढ़ाई का रास्ता खुल जाता है. साथ ही आर्थिक मदद भी उन्हें आगे बढ़ने का पूरा मौका देती है.

ये भी पढ़ें- BPCL Recruitment 2026: भारत पेट्रोलियम में लाखों रुपये तक सैलरी वाली नौकरी! 200+ वैकेंसी, लास्ट डेट से लेकर आवेदन प्रोसेस यहां

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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