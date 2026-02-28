Advertisement
trendingNow13125482
Hindi Newsशिक्षाIIT गांधीनगर SRIP में स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च इंटर्नशिप का मौका, मिलेगा 16000 स्टाइपेंड, इस तारीख से आवेदन होगें शुरू

IIT गांधीनगर SRIP में स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च इंटर्नशिप का मौका, मिलेगा 16000 स्टाइपेंड, इस तारीख से आवेदन होगें शुरू

Indian Institute of Technology Gandhinagar ने SRIP 2026 इंटर्नशिप के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं. देशभर के ग्रेजुएशन और पोस्टग्रेजुएशन कर रहे छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं. यह इंटर्नशिप मई से जुलाई 2026 के बीच होगी और इसमें छात्रों को रिसर्च का अनुभव मिलेगा. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 28, 2026, 01:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IIT गांधीनगर SRIP में स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च इंटर्नशिप का मौका, मिलेगा 16000 स्टाइपेंड, इस तारीख से आवेदन होगें शुरू

IIT गांधीनगर का Summer Research Internship Program यानी SRIP हर साल कराया जाता है. इसमें छात्रों को रिसर्च के माहौल में काम करने का मौका मिलता है. इस बार इंटर्नशिप 7 मई से 16 जुलाई 2026 के बीच होने वाली है. छात्रों को इस दौरान कम से कम 8 हफ्ते काम करना जरूरी होगा. अगर आप पढ़ाई के साथ रिसर्च का अनुभव लेना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए  बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है. IIT गांधीनगर का यह प्रोग्राम छात्रों को सीखने, काम करने और नई चीजें समझने का अच्छा प्लेटफॉर्म देता है.

कौन कर सकता है आवेदन
इस इंटर्नशिप के लिए वे छात्र आवेदन कर सकते हैं जो अभी बैचलर या मास्टर डिग्री कर रहे हैं. खास बात यह है कि इसमें किसी खास विषय की एलिजिब्लिटी नहीं रखी गई है. यानी इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज या किसी भी स्ट्रीम के छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा भारत में पढ़ रहे विदेशी छात्र भी एक अलग प्रोसेस के जरिए आवेदन कर सकते हैं. सभी के लिए आखिरी तारीख और नियम एक जैसे ही रहेंगे.

कैसे करें आवेदन
इच्छुक छात्र SRIP के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 5 मार्च 2026 तय की गई है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले अपना फॉर्म भर दें ताकि किसी तरह की परेशानी न होने पाए.

Add Zee News as a Preferred Source

कितना मिलेगा स्टाइपेंड
चयनित छात्रों को हर हफ्ते 2000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा. अगर कोई छात्र पूरे 8 हफ्ते इंटर्नशिप करता है तो उसे कुल 16,000 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को Bhalodia-Khetan Summer Research Excellence Award भी दिया जाएगा जिसमें 50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया है.

इंटर्नशिप में क्या-क्या होगा
इस इंटर्नशिप सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रखा जाएगा. इसमें छात्रों के लिए कई तरह की गतिविधियां रखी गई हैं. जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. यहां लेक्चर सीरीज होगी, जिसमें प्रोफेसर और रिसर्चर अपने अनुभव साझा करेंगे. 

बता दें, Chalk the Talk के जरिए छात्र अनौपचारिक तरीके से चर्चा और प्रेजेंटेशन कर सकेंगे. Diaries सेक्शन में छात्र अपने अनुभव लिख पाएंगे. जिससे उनके लिए और यादगार पल भी साबित हो सकता है. इसके साथ ही पोस्टर प्रेजेंटेशन भी होगा, जिसमें छात्र अपने रिसर्च को दिखाएंगे. इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद जैसी गतिविधियां भी शामिल होंगी.

यह भी पढ़ें: GK Quiz: क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? इस दिन से जुड़े 5 जीके सवाल-जवाब

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

IIT gandhinagar srip

Trending news

पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
TMC Rajya Sabha Candidates
धरना, धारा 377, ग्लैमर और BJP का बागी... TMC के चार चेहरों के पीछे क्या है रणनीति?
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
OPS
एक पंथ दो काज! आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
indian navy news
समंदर में दुश्मन को निगलने निकली डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
Jammu Kashmir
J&K में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर नहीं बचेगा... SIR को लेकर कैसी है तैयारी
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
DNA
भारत को अनाप-शनाप बोलने वाले लुटनिक लिए कैसे दौड़े-दौड़े दिल्ली चले आए?
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
National News
ध्वस्त होंगे चीन के मंसूबे! अंडमान निकोबार पर बढ़ेगी सेना, जल्द बनेगा एयरपोर्ट
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा
Akbaruddin Owaisi
VIDEO: यूपी की बीजेपी सरकार को फॉलो कर रही तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, ओवैसी का दावा