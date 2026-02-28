IIT गांधीनगर SRIP में स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च इंटर्नशिप का मौका, मिलेगा 16000 स्टाइपेंड, इस तारीख से आवेदन होगें शुरू

IIT गांधीनगर का Summer Research Internship Program यानी SRIP हर साल कराया जाता है. इसमें छात्रों को रिसर्च के माहौल में काम करने का मौका मिलता है. इस बार इंटर्नशिप 7 मई से 16 जुलाई 2026 के बीच होने वाली है. छात्रों को इस दौरान कम से कम 8 हफ्ते काम करना जरूरी होगा. अगर आप पढ़ाई के साथ रिसर्च का अनुभव लेना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है. IIT गांधीनगर का यह प्रोग्राम छात्रों को सीखने, काम करने और नई चीजें समझने का अच्छा प्लेटफॉर्म देता है.

कौन कर सकता है आवेदन

इस इंटर्नशिप के लिए वे छात्र आवेदन कर सकते हैं जो अभी बैचलर या मास्टर डिग्री कर रहे हैं. खास बात यह है कि इसमें किसी खास विषय की एलिजिब्लिटी नहीं रखी गई है. यानी इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज या किसी भी स्ट्रीम के छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा भारत में पढ़ रहे विदेशी छात्र भी एक अलग प्रोसेस के जरिए आवेदन कर सकते हैं. सभी के लिए आखिरी तारीख और नियम एक जैसे ही रहेंगे.

कैसे करें आवेदन

इच्छुक छात्र SRIP के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 5 मार्च 2026 तय की गई है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले अपना फॉर्म भर दें ताकि किसी तरह की परेशानी न होने पाए.

कितना मिलेगा स्टाइपेंड

चयनित छात्रों को हर हफ्ते 2000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा. अगर कोई छात्र पूरे 8 हफ्ते इंटर्नशिप करता है तो उसे कुल 16,000 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को Bhalodia-Khetan Summer Research Excellence Award भी दिया जाएगा जिसमें 50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया है.

इंटर्नशिप में क्या-क्या होगा

इस इंटर्नशिप सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रखा जाएगा. इसमें छात्रों के लिए कई तरह की गतिविधियां रखी गई हैं. जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. यहां लेक्चर सीरीज होगी, जिसमें प्रोफेसर और रिसर्चर अपने अनुभव साझा करेंगे.

बता दें, Chalk the Talk के जरिए छात्र अनौपचारिक तरीके से चर्चा और प्रेजेंटेशन कर सकेंगे. Diaries सेक्शन में छात्र अपने अनुभव लिख पाएंगे. जिससे उनके लिए और यादगार पल भी साबित हो सकता है. इसके साथ ही पोस्टर प्रेजेंटेशन भी होगा, जिसमें छात्र अपने रिसर्च को दिखाएंगे. इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद जैसी गतिविधियां भी शामिल होंगी.

