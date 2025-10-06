IIT GATE 2026 के लिए तुरंत करें रजिस्ट्रेशन, बंद होने वाली है आवेदन विंडो

IIT GATE 2026 Registration: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी द्वारा आज यानी 6 अक्टूबर, 2025 को ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद कर दिया जाएगा. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर आवेदन विंडो बंद होने से पहले रजिस्ट्रेशन कर लें. वहीं, जो कैंडिडेट आज आवेदन नहीं कर सकेंगे, उनके लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो कुछ इस प्रकार है-

महिलाएं/SC/ST/PwBD - 1000 रुपये Add Zee News as a Preferred Source

जनरल/विदेशी नागरिक/अन्य सभी वर्ग - 2000 रुपये

विलंब शुल्क

महिलाएं/SC/ST/PwBD - 1500 रुपये

जनरल/विदेशी नागरिक/अन्य सभी वर्ग -2500 रुपये

ये भी पढ़ें: NTPC Recruitment 2025: नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने डिप्टी मैनेजर के पदों पर निकाली भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, 2 लाख तक होगी सैलरी

ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, गेट की परीक्षा शिक्षा मंत्रालय के संरक्षण में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) द्वारा बारी-बारी से आयोजित की जाती है, जो कंप्यूटर बेस्ट होती है. वहीं, गेट 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 28 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई थी और परीक्षा का आयोजन 7, 8, 14, और 15 फरवरी, 2026 को निर्धारित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: CDAC Recruitment 2025: सीडैक में 646 पदों पर निकली नई वैकेंसी, जल्दी करें आवेदन, 7 लाख से ज्यादा होगी सैलरी