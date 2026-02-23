IIT GATE Response Sheet 2026 OUT: जारी हुई गेट 2026 की रिस्पॉन्स शीट, ये है डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

IIT GATE Response Sheet 2026 Released: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी द्वारा आंसर Key को जारी कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो चुका है. आईआईटी गुवाहाटी ने गेट 2026 की रिस्पॉन्स शीट को जारी कर दिया गया है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने इसकी परीक्षा दी है वो GOAPS लॉगिन विंडो से मास्टर क्वेश्चन पेपर के साथ रिस्पॉन्स शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसे डाउनलोड करने के साथ ही उम्मीदवारों के लिए ये भी जानना मुमकिन हो सकेगा कि वो कितना स्कोर हासिल कर सकते हैं. आंसर Key को चेक करने और डाउनलोड करने के अलावा संस्थान की ओर से आंसर Key को लेकर ऑब्जेक्शन फाइनल करने का मौका भी दिया जाएगा. आइए गेट 2026 की रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने का प्रोसेस जानते हैं.

कहां से चेक करें गेट 2026 की रिस्पॉन्स शीट?

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी की ओर से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट goaps.iitg.ac.in पर रिस्पॉन्स शीट को जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार यहां से रिस्पॉन्स शीट को चेक और डाउनलोड भी कर सकते हैं.

IIT GATE Answer Sheet 2026: कैसे डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट?

सबसे पहले आईआईटी गेट की आधिकारिक वेबसाइट- https://goaps.iitg.ac.in/login पर जाएं. होमपेज पर गेट 2026 रिस्पॉन्स शीट या आंसर शीट का नोटिफिकेशन शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद लॉगिन डिटेल्स को दर्ज करना होगा. रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन कर लें. स्क्रीन पर गेट 2026 आंसर-की शीट शो हो जाएगी. यहां से रिस्पॉन्स शीट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के अलावा इसका प्रिंट आउट भी निकालकर सुरक्षित कर सकते हैं.

आंसर-की के माध्यम से उम्मीदवार अपने स्कोर का पता लगा सकते हैं. एग्जाम अथॉरिटी की ओर उम्मीदवारों को आंसर-की में ऑब्जेक्शन उठाने की भी इजाजत दी है. ऑब्जेक्शन उठाने के लिए उम्मीदवारों को संबंधित जरूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रदान करने होंगे और फीस पेमेंट के बाद आगे प्रोसेस अपना सकते हैं.

GATE 2026 Result: कब तक जारी होगा रिजल्ट?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी की ओर से गेट 2026 परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है. GATE 2026 परीक्षा का रिजल्ट 19 मार्च 2026 को जारी कर दिया जाएगा. गेट रिजल्ट आउट होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट goaps.iitg.ac.in पर चेक कर सकेंगे. अधिक जानकारी या अन्य अपडेट्स के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं.

