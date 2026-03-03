IIT हैदराबाद का बड़ा ऑफर! इस इंटर्नशिप में मिलेगा रिसर्च एक्सपीरियंस, 15 हजार स्टाइपेंड और कैंपस स्टे

IIT हैदराबाद ने Summer Undergraduate Research Exposure यानी SURE Internship 2026 का ऐलान किया है. यह प्रोग्राम खास तौर पर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है. जिससे वे रिसर्च का अनुभव ले सकें और नई चीजें सीख सकें. इंटर्नशिप 15 मई से 14 जुलाई 2026 तक चलेगी. अगर आप इस बार की गर्मियों में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो IIT हैदराबाद की यह इंटर्नशिप आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है. इस प्रोग्राम में आपको कापी चीजें सीखने का मौका मिलने वाला है. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आखिरी तारीख 10 मार्च 2026 रखी गई है.

कितनी सीटें और लड़कियों के लिए खास मौका

इस इंटर्नशिप के लिए कुल 250 सीटें रखी गई हैं. इनमें से 100 सीटें सिर्फ लड़कियों के लिए रिजर्व हैं. यानी बड़ी संख्या में छात्राओं को भी इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा.

कौन कर सकता है आवेदन

इस प्रोग्राम के लिए सिर्फ IIT के ही नहीं, बल्कि दूसरे कॉलेजों के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं. यहां तक कि नॉन-इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन करने वाले छात्र MSc या MA के पहले साल में, या B.Tech/B.Des के दूसरे या तीसरे साल में होने चाहिए. इसके अलावा इंटीग्रेटेड B.Tech-M.Tech के तीसरे या चौथे साल के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

आपको बता दें, जरूरी बात यह है कि छात्र अपने कॉलेज में अपने विषय में टॉप 20% में होना चाहिए और इसका प्रमाण कॉलेज के हेड या प्रिंसिपल से लेना होगा. साथ ही छात्र को पूरे समय नियमित (फुल टाइम) स्टूडेंट होना जरूरी है.

स्टाइपेंड और सुविधाएं

इस इंटर्नशिप के लिए चुने गए छात्रों को कुल 15000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा जो दो महीने के लिए होगा. यानी हर महीने करीब 7500 रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा छात्रों को IIT हैदराबाद के कैंपस में रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी दी जाएगी. वहीं मेस की सुविधा भी मिलने वाली है. हालांकि उसके लिए अलग से शुल्क देना होगा.

क्यों है खास मौका

यह इंटर्नशिप उन छात्रों के लिए खास है जो पढ़ाई के साथ कुछ नया सीखना चाहते हैं. यहां पर उन्हें रिसर्च का अनुभव मिलेगा जिससे आगे की पढ़ाई और करियर में मदद मिल सकती है. बताते चलें अगर आप भी गर्मियों को सिर्फ छुट्टी नहीं बल्कि सीखने का समय बनाना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें: UGC NET में गड़बड़? Delhi High Court का NTA को झटका, इतिहास के पेपर की Answer Key के लिए बनाएं एक्सपर्ट कमेटी