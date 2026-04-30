IIT-IIM कैंपस में अब नहीं सुनाई देगा हॉर्न का शोर, आखिर क्यों साइकिल चलाने पर जोर दे रहा मंत्रालय? देखें डिटेल

Ministry Promotes Cycling in IIT-IIM: देश के बड़े संस्थानों में अब एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे संस्थानों में साइकिल चलाने को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसका मकसद कैंपस को साफ, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है. सरकार चाहती है कि छात्र और कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें. इससे प्रदूषण कम होगा और लोगों की सेहत भी बेहतर रहेगी.

इस पहल के पीछे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का बड़ा रोल है. मंत्रालय ने साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए एक खास अभियान शुरू किया है. इसके तहत फिट इंडिया एप का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस ऐप पर साइकिल क्लब तेजी से रजिस्टर हो रहे हैं. यहां ये भी रिकॉर्ड किया जाता है कि कौन व्यक्ति या क्लब हर हफ्ते कितनी साइकिल चला रहा है. इसके आधार पर लोगों को प्रोत्साहन भी दिया जाता है.

आखिर क्या है सरकार का टारगेट?

सरकार का टारगेट है कि बड़े-बड़े कैंपस को धीरे-धीरे व्हीकल फ्री बनाया जाए. यानी वहां गाड़ियों की जगह साइकिल का ज्यादा इस्तेमाल हो. इसके लिए संडे ऑन साइकिल अभियान भी चलाया जा रहा है. पहले यह अभियान कुछ ही जगहों पर था. लेकिन अब हर रविवार को हजारों जगहों पर लोग इसमें हिस्सा लेते हैं. कई बड़े लोग जैसे डॉक्टर, उद्योगपति और कलाकार भी इसमें शामिल होकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा

इस अभियान में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है. दिल्ली की गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है. कई आईआईटी कैंपस में तो छात्र रोजमर्रा के काम के लिए साइकिल का ही उपयोग करते हैं. इससे न केवल ट्रैफिक कम होता है. बल्कि छात्रों में फिटनेस को लेकर जागरूकता भी बढ़ती है.

इस पूरी व्यवस्था में तकनीक का भी खास इस्तेमाल हो रहा है. ऐप के जरिए यह देखा जाता है कि किसने कितने किलोमीटर साइकिल चलाई. साथ ही यह भी गणना की जाती है कि इससे कितना कार्बन उत्सर्जन कम हुआ. इसी आधार पर कार्बन क्रेडिट जैसी सुविधा दी जा रही है. कुल मिलाकर यह पहल पर्यावरण बचाने, स्वास्थ्य सुधारने और नई आदतें विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें- BPCL Recruitment 2026: भारत पेट्रोलियम में लाखों रुपये तक सैलरी वाली नौकरी! 200+ वैकेंसी, लास्ट डेट से लेकर आवेदन प्रोसेस यहां