IIT JAM 2026 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू, जानें आवेदन का आसान तरीका; एग्जाम डेट से लेकर एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख
Advertisement
trendingNow12909650
Hindi Newsशिक्षा

IIT JAM 2026 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू, जानें आवेदन का आसान तरीका; एग्जाम डेट से लेकर एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख

IIT JAM 2026 Registration Process: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है. आप IIT JAM के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 05, 2025, 11:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IIT JAM 2026 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू, जानें आवेदन का आसान तरीका; एग्जाम डेट से लेकर एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख

IIT JAM 2026 Registration Process Begins: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे ने मास्टर्स के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी आईआईटी जैम 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया है. 5 सितंबर 2025 से योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मास्टर्स) के लिए आवेदन करने वाले ऑनलाइन तरीके को अपनाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. IIT JAM 2026 के आवेदन के लिए आखिरी तारीख 12 अक्टूबर 2025 है. आइए आवेदन का तरीका जानने के साथ ही एग्जाम और एडमिट कार्ड जारी जैसी संबंधित डेट के बारे में भी जानते हैं.

कब होगा IIT JAM 2026 की परीक्षा?

राष्ट्रीय स्तर की आईआईटी जैम प्रवेश परीक्षा को प्रमुख संस्थानों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए होती है. साल 2026 में 15 फरवरी को आईआईटी जैम परीक्षा आयोजित होगी. 21 IIT और कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में 3000 सीटों के लिए परीक्षा होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

एडमिट कार्ड और रजिल्ट डेट क्या है?

15 फरवरी 2026 को आईआईटी जैम प्रवेश परीक्षा होगी और इससे पहले 5 जनवरी 2026 को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा. IIT JAM 2026 परीक्षा के लिए रजिस्टर कर चुके छात्र jam2026.iitb.ac.in पर एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन उस समय देख सकेंगे. रिजल्ट की घोषणा 20 मार्च 2026 को होगी और इसे भी ऑनलाइन चेक किया जा सकेगा.

कैसे और कहां से करें IIT JAM 2026 के लिए आवेदन?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार IIT JAM 2026 के लिए रजिस्ट्रेसन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन अपना सकते हैं. इसके लिए छात्रों को jam2026.iitb.ac.in पर जाना होगा. JAM ऑनलाइन आवेदन प्रसंस्करण प्रणाली (JOAPS) के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. नीचे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

  1. सबसे पहले jam2026.iitb.ac.in. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  2. JOAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर एंटर करें.
  3. लॉगिन करने के लिए जनरेटेड ‘Enrolment ID’ और पासवर्ड को एंटर करें.
  4. पर्सनल और शैक्षणिक डिटेल्स एंटर करें इसके बाद टेस्ट पेपर और परीक्षा शहर चुनें.
  5. मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर और फोटो आदि को अपलोड कर दें.
  6. ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करें और सबमिट बटन दबा दें.
  7. भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र को डाउनलोड करें और प्रिंट आउट भी निकाल लें.

ये भी पढ़ें- NIRF Ranking 2025: फिर से भारत के टॉप मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद आगे, देखें 10 बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेजों की लिस्ट

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

IIT JAM 2026

Trending news

मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
CBI Interpol Case
CBI के हाथ लगी बड़ी कामयाबी...UAE से दबोचा गया भगौड़ा हर्षित जैन, जारी था रेड नोटिस
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
GST
B से बीड़ी, B से बिहार...बीजेपी सरकार पर हमला बोलते-बोलते कांग्रेस ने कर दी गलती?
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
Happy Teacher Day
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
;