IIT JAM 2026 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू, जानें आवेदन का आसान तरीका; एग्जाम डेट से लेकर एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख

IIT JAM 2026 Registration Process Begins: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे ने मास्टर्स के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी आईआईटी जैम 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया है. 5 सितंबर 2025 से योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मास्टर्स) के लिए आवेदन करने वाले ऑनलाइन तरीके को अपनाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. IIT JAM 2026 के आवेदन के लिए आखिरी तारीख 12 अक्टूबर 2025 है. आइए आवेदन का तरीका जानने के साथ ही एग्जाम और एडमिट कार्ड जारी जैसी संबंधित डेट के बारे में भी जानते हैं.

कब होगा IIT JAM 2026 की परीक्षा?

राष्ट्रीय स्तर की आईआईटी जैम प्रवेश परीक्षा को प्रमुख संस्थानों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए होती है. साल 2026 में 15 फरवरी को आईआईटी जैम परीक्षा आयोजित होगी. 21 IIT और कई अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में 3000 सीटों के लिए परीक्षा होगी.

एडमिट कार्ड और रजिल्ट डेट क्या है?

15 फरवरी 2026 को आईआईटी जैम प्रवेश परीक्षा होगी और इससे पहले 5 जनवरी 2026 को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा. IIT JAM 2026 परीक्षा के लिए रजिस्टर कर चुके छात्र jam2026.iitb.ac.in पर एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन उस समय देख सकेंगे. रिजल्ट की घोषणा 20 मार्च 2026 को होगी और इसे भी ऑनलाइन चेक किया जा सकेगा.

कैसे और कहां से करें IIT JAM 2026 के लिए आवेदन?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार IIT JAM 2026 के लिए रजिस्ट्रेसन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन अपना सकते हैं. इसके लिए छात्रों को jam2026.iitb.ac.in पर जाना होगा. JAM ऑनलाइन आवेदन प्रसंस्करण प्रणाली (JOAPS) के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. नीचे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

सबसे पहले jam2026.iitb.ac.in. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. JOAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर एंटर करें. लॉगिन करने के लिए जनरेटेड ‘Enrolment ID’ और पासवर्ड को एंटर करें. पर्सनल और शैक्षणिक डिटेल्स एंटर करें इसके बाद टेस्ट पेपर और परीक्षा शहर चुनें. मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट्स, सिग्नेचर और फोटो आदि को अपलोड कर दें. ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करें और सबमिट बटन दबा दें. भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र को डाउनलोड करें और प्रिंट आउट भी निकाल लें.

