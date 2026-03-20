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IIT JAM 2026 रिजल्ट आउट, खत्म हुआ इंतजार! क्या आपने चेक की अपनी ऑल इंडिया रैंक? सीधे लिंक से देखें अपना स्कोर

IIT JAM 2026 result out download: IIT JAM 2026 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jam2026.iitb.ac.in पर जारी कर दिया गया है, जिसे छात्र अपनी लॉगिन आईडी से देख सकते हैं. परीक्षा का स्कोरकार्ड 27 मार्च 2026 से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा, जो काउंसलिंग और आईआईटी में प्रवेश के लिए अनिवार्य है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 20, 2026, 06:24 AM IST
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IIT JAM 2026 रिजल्ट आउट, खत्म हुआ इंतजार! क्या आपने चेक की अपनी ऑल इंडिया रैंक? सीधे लिंक से देखें अपना स्कोर

IIT JAM 2026 result out download: आईआईटी जेएएम 2026 परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर आ गई है. इस परीक्षा का रिजल्ट अब जारी कर दिया गया है. जिन उम्मीदवारों ने ये परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपने एनरोलमेंट आईडी या ईमेल आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी. लॉगिन करते ही उनका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे वे डाउनलोड भी कर सकते हैं.

ये परीक्षा 15 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी. इसके बाद 18 फरवरी को छात्रों के लिए रिस्पॉन्स शीट भी जारी कर दी गई थी. अब रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने प्रदर्शन का सही आकलन कर सकते हैं. ये परीक्षा देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश के लिए जरूरी मानी जाती है. इसलिए रिजल्ट का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था.

कैसे देखें रिजल्ट?

रिजल्ट देखने की प्रक्रिया बहुत आसान रखी गई है. सबसे पहले छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट  jam2026.iitb.ac.in पर जाना होगा. वहां लॉगिन पेज पर जाकर अपनी आईडी और पासवर्ड डालना होगा. इसके बाद कैप्चा भरकर सबमिट करना होगा. जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा. छात्र चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ताकि आगे चलकर काम आ सके.

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स्कोरकार्ड में कई जरूरी जानकारी दी जाएगी. इसमें छात्र का नाम, फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी, जेंडर और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारी शामिल होगी. इसके साथ ही परीक्षा से जुड़ी डिटेल्स भी होंगी, जैसे पेपर का नाम, कुल अंक, नॉर्मलाइज्ड स्कोर और ऑल इंडिया रैंक भी मौजूद रहेंगे.

एडमिशन प्रक्रिया में बहुत जरूरी है स्कोरकार्ड 

छात्रों को सलाह दी जाती है कि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारी ध्यान से जांच लें. अगर किसी तरह की गलती दिखे, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें. यह स्कोरकार्ड आगे की एडमिशन प्रक्रिया में बहुत जरूरी होगा. इसलिए इसे संभालकर रखना जरूरी है. अब रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों के अगले कदम एडमिशन और काउंसलिंग से जुड़े होंगे, जिनकी तैयारी उन्हें समय पर करनी चाहिए.

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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