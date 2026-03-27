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Hindi Newsशिक्षाIIT JAM 2026: आईआईटी बॉम्बे ने जारी की टॉपर्स की लिस्ट! सर्वेश, आयुषी और मधुर ने मारी बाजी; देखें डिटेल

IIT JAM 2026: आईआईटी बॉम्बे ने जारी की टॉपर्स की लिस्ट! सर्वेश, आयुषी और मधुर ने मारी बाजी; देखें डिटेल

IIT JAM 2026: आईआईटी बॉम्बे ने आईआईटी जैम 2026 के नतीजे और टॉपर्स की लिस्ट जारी कर दी है. सफल उम्मीदवार अब अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और 27 मार्च से 15 अप्रैल के बीच एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 27, 2026, 10:30 AM IST
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IIT JAM 2026: आईआईटी बॉम्बे ने जारी की टॉपर्स की लिस्ट! सर्वेश, आयुषी और मधुर ने मारी बाजी; देखें डिटेल

IIT JAM 2026: आईआईटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट 2026 से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है. आईआईटी बॉम्बे ने इस परीक्षा के सभी विषयों के टॉपर्स की लिस्ट जारी कर दी है. जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं. इस बार कई छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है. टॉपर्स की लिस्ट आने के बाद सफल उम्मीदवारों में खुशी का माहौल है.

इस साल फिजिक्स विषय में सर्वेश गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है. केमिस्ट्री में आयुषी अग्रवाल ने पहला स्थान प्राप्त किया है. वहीं गणित में मधुर अग्रवाल ने टॉप किया है. इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में साक्षी निझावन, इकोनॉमिक्स में सूर्योदय सेठी, जियोलॉजी में ऋषिकेश नाहक और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में कौस्तव चौधरी ने पहला स्थान हासिल किया है. इन सभी छात्रों ने कड़ी मेहनत से यह सफलता पाई है.

टॉप 5 में शामिल छात्रों की पूरी सूची

अगर टॉप 5 की बात करें तो फिजिक्स में दूसरे स्थान पर जतिन यादव और तीसरे स्थान पर अंकुर साहा रहे. इसके बाद अनमोल मेहरोत्रा और वरुण सिंह गौतम ने चौथा और पांचवां स्थान हासिल किया है. केमिस्ट्री में आयुषी अग्रवाल के बाद दीपक पूनिया दूसरे स्थान पर रहे. सौमो पाल तीसरे, अनुब्रत चटर्जी चौथे और नैन्सी पांचवें स्थान पर रहीं. इकोनॉमिक्स में सूर्योदय सेठी के बाद राघव खेरा, तन्वी जायसवाल, अर्पित गुप्ता और उत्तम तिवारी ने टॉप 5 में जगह बनाई है.

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गणित विषय में मधुर अग्रवाल के बाद दूसरे स्थान पर सरथ चंद्र रेड्डी पोरेड्डी रहे. नवीन कुमार तीसरे स्थान पर रहे. खुशप्रीत सिंह ने चौथा और बरुण रॉय ने पांचवां स्थान हासिल किया. इन सभी छात्रों ने अपने-अपने विषय में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. उनकी मेहनत और तैयारी का नतीजा अब सामने आ गया है.

15 अप्रैल तक चलेगी एडमिशन की प्रक्रिया

अब आगे एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. 27 मार्च से JAM ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के जरिए आवेदन शुरू होंगे. यह प्रक्रिया 15 अप्रैल तक चलेगी. जो छात्र परीक्षा में पास हुए हैं, वही इसमें आवेदन कर सकेंगे. पहली एडमिशन लिस्ट 25 मई को जारी की जाएगी. बता दें कि यह परीक्षा 15 फरवरी 2026 को ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी. इसलिए छात्रों को अब आगे की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए.

ये भी पढ़ें- IBPS Clerk Mains 2026 Result: आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड और कट ऑफ

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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