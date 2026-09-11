IIT JAM 2027 का रजिस्ट्रेशन कल से; जानें आवेदन की प्रक्रिया, फीस, जरूरी डॉक्यूमेंट

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर की ओर से Joint Admission Test for Masters (JAM) 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 12 सितंबर 2026 से शुरू की जाएगी. मास्टर्स, जॉइंट मास्टर्स और PhD से जुड़े विभिन्न प्रोग्राम में एडमिशन की तैयारी कर रहे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jam.iitkgp.ac.in के जरिए आवेदन कर सकेंगे. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिस में दी गई पात्रता और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है.
JAM 2027 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को jam.iitkgp.ac.in पर जाना होगा. इसके बाद वेबसाइट पर उपलब्ध “Application Portal” पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक जानकारी दर्ज करनी होगी, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और अपनी कैटेगरी तथा चुने गए टेस्ट पेपर के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना होगा.
कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे?
आवेदन करते समय उम्मीदवारों को कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे. इनमें कक्षा 10 की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन की गई सिग्नेचर, वैध फोटो आईडी प्रूफ और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी शामिल है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को लागू होने पर Category Certificate भी देना होगा. PwD उम्मीदवारों के लिए PwD Certificate और UDID Card की जरूरत हो सकती है.
IIT JAM 2027 में उम्मीदवार उपलब्ध 7 टेस्ट पेपर में से अधिकतम 2 पेपर के लिए आवेदन कर सकते हैं. एक या दो टेस्ट पेपर चुनने के आधार पर आवेदन शुल्क अलग होगा. इसलिए फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को यह तय कर लेना चाहिए कि वे किस पेपर या पेपरों के लिए परीक्षा देना चाहते हैं.
कितनी देनी होगी फीस?
एक टेस्ट पेपर के लिए Female/SC/ST/PwD उम्मीदवारों की फीस 1,000 रुपये है, जबकि दो पेपर के लिए 1,350 रुपये शुल्क निर्धारित है. अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए एक पेपर की फीस 2,000 रुपये और दो पेपर की फीस 2,700 रुपये है. शुल्क भुगतान आवेदन प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा होगा.IIT JAM 2027 परीक्षा 14 फरवरी 2027 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी.
फोरनून सेशन में Chemistry (CY), Geology (GG) और Mathematics (MA) के पेपर आयोजित होंगे. वहीं दोपहर के सेशन में Biotechnology (BT), Economics (EN), Mathematical Statistics (MS) और Physics (PH) की परीक्षा होगी.
JAM से किन कोर्स में एडमिशन मिलता है?
IIT JAM के जरिए उम्मीदवारों को विभिन्न संस्थानों में MSc, MSc (Tech), MS (Research), MSc-MTech Dual Degree, Joint MSc-PhD, MSc-PhD Dual Degree और Integrated PhD जैसे प्रोग्राम में प्रवेश के अवसर मिलते हैं. एडमिशन संबंधित संस्थान, प्रोग्राम और उपलब्ध सीटों की पात्रता शर्तों के अनुसार होता है.
उम्मीदवारों को आवेदन के लिए केवल IIT JAM 2027 की आधिकारिक वेबसाइट jam.iitkgp.ac.in का इस्तेमाल करना चाहिए. फॉर्म भरने से पहले सभी दस्तावेज, व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक विवरण तैयार रखना आवेदन प्रक्रिया को आसान बना सकता है.