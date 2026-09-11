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IIT JAM 2027 का रजिस्ट्रेशन कल से; जानें आवेदन की प्रक्रिया, फीस, जरूरी डॉक्यूमेंट

IIT JAM 2027 Registration 12 सितंबर 2026 से शुरू होगा. जानें आवेदन प्रक्रिया, जरूरी डॉक्यूमेंट, फीस, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और आधिकारिक वेबसाइट से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 11, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:40 PM IST
IIT JAM 2027 का रजिस्ट्रेशन कल से; जानें आवेदन की प्रक्रिया, फीस, जरूरी डॉक्यूमेंट

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Shivam Tiwari

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शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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