/IIT-JEE टॉपर जिन्होंने ठुकराई इंजीनियरिंग, चुनी फिजिक्स; ऐसे राजेश गोपाकुमार बने टॉप वैज्ञानिक

IIT-JEE AIR 1 Topper Rajesh Gopakumar: हर साल लाखों स्टूडेंट्स भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) की परीक्षा में शामिल होते हैं और परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने का सपना देखते हैं. आज के समय में जिस छात्र की ऑल इंडिया रैंकिंग 1 रैंक आती है वो आमतौर पर कंप्यूटर साइंस जैसी सबसे लोकप्रिय इंजीनियरिंग शाखा चुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 1987 में एक छात्र ने आईआईटी-जेईई में टॉप रैंक हासिल की और ऐसा फैसला लिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया.
इस छात्र का नाम था राजेश गोपाकुमार है जिन्होंने 1987 में AIR-1 हासिल करने के बाद इंजीनियरिंग की जगह फिजिक्स को चुना. उस समय कई लोगों को उनका फैसला समझ नहीं आया, लेकिन राजेश अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह स्पष्ट थे. उनका सपना बड़ी नौकरी पाना नहीं, बल्कि विज्ञान के उन सवालों के जवाब तलाशना था जिनका जवाब पूरी दुनिया खोज रही थी. आज उनका नाम दुनिया के टॉप सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिकों में लिया जाता है. राजेश गोपाकुमार की सफता की कहानी बताती है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, तो जुनून के दम पर असाधारण सफलता हासिल की जा सकती है.
उस दौर में IIT-JEE टॉप करने वाले लगभग सभी छात्र इंजीनियरिंग की सबसे लोकप्रिय शाखाओं में दाखिला लेते थे मगर उन्होंने उस भीड़ में अपना करियर बनना नहीं चाहा, कुछ अलग करने की चाह और विज्ञान को समझने की जिज्ञासा ने उन्हें अलग रास्ता चुनने का मौका दिया. उन्होंने IIT कानपुर के 5 साल इंटीग्रेटेड MSc इन फिजिक्स को चुना. उनका मानना था कि अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो वही पढ़ना चाहिए जिसमें दिलचस्पी हो. यही फैसला आगे चलकर उनके पूरे करियर की सबसे बड़ी ताकत बना.
IIT कानपुर से पढ़ाई पूरी करने के बाद राजेश ने अमेरिका की प्रतिष्ठित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहां से उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक डेविड ग्रॉस के मार्गदर्शन में पीएचडी की. पीएचडी के बाद राजेश ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शोध किया. इस दौरान उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम फिजिक्स जैसे कठिन सब्जेक्ट पर महत्वपूर्ण काम किया और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई.
राजेश गोपाकुमार का सबसे चर्चित शोध गोपाकुमार-वाफा ड्यूलिटी है जिसने आधुनिक सैद्धांतिक भौतिकी में नई दिशा दी और आज भी दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन किया जाता है. इसके अलावा गोपाकुमार-ग्रॉस रिलेशन भी उनके महत्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदानों में शामिल है. उनके शोध ने स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम फील्ड थ्योरी को बेहतर तरीके से समझने में वैज्ञानिकों की मदद की.
विदेश में शानदार अवसर मिलने के बावजूद राजेश गोपाकुमार ने भारत लौटने का फैसला किया. साल 2001 में वो हरिश-चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े और कई सालों तक वहां शोध और अध्यापन करते रहे. बाद में उन्होंने बेंगलुरु स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरिटिकल साइंसेज (ICTS) की कमान संभाली. उनके नेतृत्व में ये संस्थान देश के प्रमुख शोध केंद्रों में शामिल हो चुका है. यहां युवा वैज्ञानिकों को विश्वस्तरीय शोध का माहौल मिलता है.
विज्ञान के क्षेत्र में शानदार योगदान के लिए राजेश गोपाकुमार को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और इन्फोसिस प्राइज इन फिजिकल साइंसेज जैसे बड़े सम्मान मिले हैं. वो भारतीय विज्ञान अकादमी और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के फेलो भी हैं.