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IIT-JEE टॉपर जिन्होंने ठुकराई इंजीनियरिंग, चुनी फिजिक्स; ऐसे राजेश गोपाकुमार बने टॉप वैज्ञानिक

Rajesh Gopakumar: IIT-JEE में टॉप रैंक हासिल करने के बाद भी राजेश गोपाकुमार ने कंप्यूटर साइंस या दूसरी लोकप्रिय इंजीनियरिंग ब्रांच को नहीं चुना. उन्होंने फिजिक्स में करियर बनाने का फैसला लिया. उनका ये फैसला कई लोगों को हैरान कर गया, लेकिन आज वही फैसला उन्हें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिकों में शामिल कर चुका है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 28, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:36 AM IST
IIT-JEE टॉपर जिन्होंने ठुकराई इंजीनियरिंग, चुनी फिजिक्स; ऐसे राजेश गोपाकुमार बने टॉप वैज्ञानिक
Image Credit: IIT-JEE AIR 1 Topper Rajesh Gopakumar

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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