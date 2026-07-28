/IIT-JEE टॉपर जिन्होंने ठुकराई इंजीनियरिंग, चुनी फिजिक्स; ऐसे राजेश गोपाकुमार बने टॉप वैज्ञानिक

इस छात्र का नाम था राजेश गोपाकुमार है जिन्होंने 1987 में AIR-1 हासिल करने के बाद इंजीनियरिंग की जगह फिजिक्स को चुना. उस समय कई लोगों को उनका फैसला समझ नहीं आया, लेकिन राजेश अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह स्पष्ट थे. उनका सपना बड़ी नौकरी पाना नहीं, बल्कि विज्ञान के उन सवालों के जवाब तलाशना था जिनका जवाब पूरी दुनिया खोज रही थी. आज उनका नाम दुनिया के टॉप सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिकों में लिया जाता है. राजेश गोपाकुमार की सफता की कहानी बताती है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, तो जुनून के दम पर असाधारण सफलता हासिल की जा सकती है.