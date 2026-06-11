IIT Jodhpur Admission: 40 सीटें... JEE एडवांस्ड वालों के लिए नया BS कोर्स, क्या है करियर स्कोप?

IIT Jodhpur New BS Course Admission: कक्षा 12वीं की परीक्षा के बाद ज्यादातर छात्र या तो मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं और इसके लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं. अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स करने का सोच रहे हैं और उसके लिए एडमिशन प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) जोधपुर की ओर से नया 4 साल का कोर्स शुरू किया गया है.