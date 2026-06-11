IIT Jodhpur Admission: 40 सीटें... JEE एडवांस्ड वालों के लिए नया BS कोर्स, क्या है करियर स्कोप?

IIT Jodhpur New BS Course Admission: कक्षा 12वीं की परीक्षा के बाद ज्यादातर छात्र या तो मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं और इसके लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं. अगर आप इंजीनियरिंग कोर्स करने का सोच रहे हैं और उसके लिए एडमिशन प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) जोधपुर की ओर से नया 4 साल का कोर्स शुरू किया गया है.
बीएस कोर्स के जरिए स्टूडेंट्स को अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत बीएस इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की डिग्री मिल सकेगी. इस एकेडमिक सेशन से इस नए कोर्स की शुरुआत हो रही है. ये नया कोर्स थ्योरेटिकल मैथ के साथ-साथ मॉर्डन कम्प्यूटेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित होगा. आइए जानते हैं कैसे और कहां से इस कोर्स के लिए किन योग्यता वालों का चयन हो सकेगा?
आईआईटी जोधपुर ने बैचलर ऑफ साइंस (BS) इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है. इसके तहत संस्थान में अब 40 सीटें और बढ़ गई हैं. ये कोर्स 4 साल की अवधि के साथ है. ये प्रोग्राम थ्योरेटिकल मैथ के साथ-साथ आधुनिक कम्प्यूटेशनल स्किल्स आधारित है. ये कोर्स खासतौर पर उन छात्रों के लिए तैयार किया गया है जो मैथ के कॉन्सेप्ट को समझते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी की क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं.
IIT जोधपुर के नए कोर्स बैचलर ऑफ साइंस (BS) इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस्ड परीक्षा और जोसा काउंसलिंग वाले उम्मीदवार योग्य माने जाएंगे. यहां पर जेईई एडवांस्ड के स्कोर और JoSAA काउंसलिंग के आधार पर एडमिशन मिल सकता है. इस कोर्स के तहत कुल 40 सीटें हैं.
The Department of Mathematics, IIT Jodhpur, launches the B.S. in Mathematics & Computing from AY 2026–27.
Admissions via JEE Advanced
40 Seats
Strong foundation in Mathematics & Computing
Future-focused interdisciplinary curriculum pic.twitter.com/isQh7QdAx7
— Indian Institute of Technology Jodhpur (@iitjodhpur) June 8, 2026
IIT जोधपुर के बीएस कोर्स के लिए JEE Advanced रैंक के आधार पर चयन प्रक्रिया और मेरिट लिस्ट निर्भर होगी. JoSSA काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
बीएस कोर्स के बाद विभिन्न सेक्टर्स में नौकरी के अवसर मिल सकते हैं जिनमें रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स, टेक कंपनियों, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिनटेक, क्वांटिटेटिव फाइनेंस क्षेत्र शामिल हैं जहां काम मिल सकता है. इस कोर्स के बाद मास्टर या पीएचडी भी कर सकते हैं. कोर्स के बारे में अधिक जानने के लिए mailto:_mathematics@iitj.ac.in पर जा सकते हैं.