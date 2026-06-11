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IIT Jodhpur Admission: 40 सीटें... JEE एडवांस्ड वालों के लिए नया BS कोर्स, क्या है करियर स्कोप?

IIT Jodhpur New BS Course Admission: आईआईटी जोधपुर की ओर से नया बीएस कोर्स शुरू किया गया है जिसके लिए 40 सीटें खाली हैं. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, आइए इस नए कोर्स से क्या-क्या करियर स्कोप है, जान लेते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 11, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 02:41 PM IST
IIT Jodhpur Admission: 40 सीटें... JEE एडवांस्ड वालों के लिए नया BS कोर्स, क्या है करियर स्कोप?
Image Credit: IIT Jodhpur New Course

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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