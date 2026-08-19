/IIT Kanpur अब हिंदी में सिखाएगा साइबर सिक्योरिटी, OTP फ्रॉड से Dark Web तक समझेंगे 3 लाख छात्र

IIT Kanpur Cyber Security Course in Hindi: आज के डिजिटल दौर में साइबर फ्रॉड का खतरा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि, मोबाइल से लेकर UPI, सोशल मीडिया समेत ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ छोटे शहरों और गांवों तक भी पहुंच चुका है. ये ही वजह है कि साइबर अपराधियों के निशाने पर यहां के लोग भी आ रहे हैं. ऐसे समय में साइबर सुरक्षा की समझ हर छात्र के लिए जरूरी होती जा रही है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए आईआईटी कानपुर ने एक बड़ा कदम उठाया है.
साइबर सिक्योरिटी हब C3iHub की ओर से डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय (DBRAU), आगरा और विवेकानंद इनक्यूबेशन फाउंडेशन (VIF) के साथ मिलकर हिंदी मीडियम छात्रों के लिए एक बड़ी सौगात पेश की है. इस पहल के तहत विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों के छात्रों के लिए हिंदी भाषा में ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी वोकेशनल प्रोग्राम की शुरुआत का ऐलान किया गया है.
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से जुड़े 570 से ज्यादा कॉलेजों के लगभग 3 लाख से अधिक छात्रों को इस पहल का फायदा मिलने की उम्मीद है. खास बात ये है कि कोर्स पूरी तरह ऑनलाइन होगा. इसे हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा. इससे उन छात्रों को भी साइबर सुरक्षा सीखने का मौका मिलेगा जिन्हें इंग्लिश में टेक्नोलॉजी को समझने में समस्या होती है. खासतौर पर सेमी-अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए हिंदी में साइबर कोर्स की शुरुआत एक अच्छी पहल के तौर पर काम की साबित हो सकती है.
आईआईटी कानपुर द्वारा पेश किए गए इस साइबर कोर्स के जरिए सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के बारे में ही नहीं बल्कि छात्रों को उन सभी खतरों के बारें में जानकारी हासिल हो सकेगी जो जिन साइबर फ्रॉड के खतरे का सामना रोजाना करना पड़ता है. इस कोर्स में साइबर क्राइम, साइबर हाइजीन, सोशल मीडिया से जुड़े खतरे, पहचान की चोरी, निजी डेटा लीक और ऑनलाइन सुरक्षा जैसे विषय शामिल होंगे.
महिलाओं और बच्चों को ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखने से जुड़े पहलुओं पर भी छात्रों को जानकारी दी जाएगी. इसका मतलब ये है कि फर्जी लिंक, संदिग्ध ऑनलाइन एक्टिविटी, प्राइवेट जानकारी के गलत इस्तेमाल और सोशल मीडिया से संबंधित जोखिमों को समझने में ये प्रशिक्षण मदद करेगा.
साइबर सुरक्षा की दुनिया सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड तक सीमित नहीं है. इसलिए छात्रों को डार्क वेब, साइबर आतंकवाद और इंटरनेट पर होने वाली अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. इसका उद्देश्य छात्रों को इंटरनेट की उस दुनिया से परिचित कराना है, जिसके बारे में आम तौर पर बहुत कम जानकारी होती है. इससे वो साइबर खतरों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपना सकेंगे.
इस कोर्स के माध्यम से सिर्फ थ्योरी की पढ़ाई पर जोर नहीं दिया जाएगा बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर भी जोर दिया जाएगा. इस कोर्स में क्विज, वर्कशॉप और वर्चुअल लैब जैसी एक्टिविटी भी शामिल की जाएंगी. इससे छात्रों को साइबर सुरक्षा से संबंधित कॉन्सेप्ट को व्यावहारिक तरीके से समझने का मौका मिलेगा. ऑनलाइन माध्यम के बावजूद कोशिश की जाएगी कि छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर साइबर खतरों को समझाया जा सके.
इस साझेदारी के तहत IIT कानपुर का C3iHub इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स को तैयार और संचालित करेगा. इसके लिए आईआईटी कानपुर की तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा. वहीं, इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर लागू करने और इसके तकनीकी और प्रशासनिक प्रबंधन की जिम्मेदारी विवेकानंद इनक्यूबेशन फाउंडेशन की होगी.
भारत में आज भी बड़े पैमाने पर छात्र हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं, जबकि तकनीकी शिक्षा ज्यादातर अंग्रेजी में सिमटी है. हिंदी में साइबर सिक्योरिटी का ये कोर्स इस दूरी को मिटाने का काम करेगा. इससे छोटे शहरों और गांवों के युवा भी डिजिटल खतरों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे. ऑनलाइन पेमेंट और सोशल मीडिया के इस दौर में IIT कानपुर और DBRAU की ये पहल युवाओं को डिजिटल रूप से साक्षर और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.