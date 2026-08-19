/IIT Kanpur अब हिंदी में सिखाएगा साइबर सिक्योरिटी, OTP फ्रॉड से Dark Web तक समझेंगे 3 लाख छात्र

IIT Kanpur Cyber Security Course in Hindi: आज के डिजिटल दौर में साइबर फ्रॉड का खतरा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि, मोबाइल से लेकर UPI, सोशल मीडिया समेत ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ छोटे शहरों और गांवों तक भी पहुंच चुका है. ये ही वजह है कि साइबर अपराधियों के निशाने पर यहां के लोग भी आ रहे हैं. ऐसे समय में साइबर सुरक्षा की समझ हर छात्र के लिए जरूरी होती जा रही है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए आईआईटी कानपुर ने एक बड़ा कदम उठाया है.