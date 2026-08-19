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IIT Kanpur अब हिंदी में सिखाएगा साइबर सिक्योरिटी, OTP फ्रॉड से Dark Web तक समझेंगे 3 लाख छात्र

IIT Kanpur Cyber Security Course in Hindi: आईआईटी कानपुर की ओर से हिंदी मीडियम छात्रों के लिए बड़ी सौगात पेश की गई है. संस्थान साइबर सिक्योरिटी का नया कोर्स शुरू किया है जो हिंदी में पढ़ाया जाएगा. इस कोर्स के माध्यम से 3 लाख युवाओं को मौका मिल सकेगा. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 19, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:26 PM IST
IIT Kanpur अब हिंदी में सिखाएगा साइबर सिक्योरिटी, OTP फ्रॉड से Dark Web तक समझेंगे 3 लाख छात्र
Image Credit: IIT Kanpur Hindi Cyber Security Course

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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