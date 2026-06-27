/IIT में बनेगा नया रिकॉर्ड! 2,492 छात्रों को मिलेगी डिग्री, 448 रिसर्च स्कॉलर्स बनेंगे PhD, जानिए क्योंं है खास?

हर छात्र का सपना होता है कि साल भर की मेहनत के बाद वह डिग्री लेकर अपने करियर की नई शुरुआत करे. लेकिन इस बार IIT कानपुर का दीक्षांत समारोह सिर्फ डिग्री बांटने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इतिहास भी रचेगा. 15 जुलाई को आयोजित होने वाले इस कॉन्वोकेशन में रिकॉर्ड संख्या में छात्रों को डिग्रियां और पीएचडी की उपाधियां दी जाएंगी. खास बात यह है कि पहली बार एक साथ 448 शोधार्थियों को पीएचडी की डिग्री मिलेगी, जो संस्थान के इतिहास में नया कीर्तिमान होगा. समारोह में देश के अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रमुख हस्ती डॉ. पवन गोयनका मुख्य अतिथि होंगे और मेधावी छात्रों को पदक भी प्रदान करेंगे. आइए जानते हैं इस दीक्षांत समारोह की सबसे खास बातें.
आईआईटी कानपुर का 58वां दीक्षांत समारोह 15 जुलाई को आयोजित किया जाएगा. इस बार संस्थान कुल 2,492 छात्रों को डिग्री प्रदान करेगा. इनमें 671 छात्रों को स्नातक (UG), 1373 छात्रों को परास्नातक (PG) और 448 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी जाएगी. सबसे बड़ी बात यह है कि संस्थान के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ पीएचडी की डिग्रियां प्रदान की जाएंगी. यही वजह है कि इस समारोह को रिकॉर्ड बनाने वाला कॉन्वोकेशन माना जा रहा है. संस्थान के अधिकारियों के अनुसार इसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं ताकि समारोह भव्य और यादगार बन सके.
इस वर्ष दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र) के चेयरमैन डॉ. पवन गोयनका होंगे. वे मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक और अन्य सम्मान प्रदान करेंगे. आईआईटी कानपुर जल्द ही कई पदकों के विजेताओं की सूची भी जारी करेगा. समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को डिग्री के साथ सम्मानित किया जाएगा. संस्थान का मानना है कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों को उनके शैक्षणिक योगदान के लिए प्रेरित करते हैं और भविष्य में बेहतर उपलब्धियां हासिल करने का आत्मविश्वास देते हैं.
दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले सभी छात्रों के लिए ड्रेस कोड भी तय किया गया है. पुरुष छात्रों को क्रीम रंग का कुर्ता और सफेद पायजामा पहनकर आना होगा. कुर्ता घुटनों तक लंबा और पूरी आस्तीन वाला होना चाहिए. वहीं छात्राओं को क्रीम रंग का कुर्ता और सफेद सलवार या चूड़ीदार पहनने के निर्देश दिए गए हैं. उनका कुर्ता भी नेहरू स्टाइल का, घुटनों तक लंबा तथा फुल या तीन-चौथाई आस्तीन वाला होना चाहिए. संस्थान का कहना है कि निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने से समारोह की गरिमा बनी रहती है. ऐसे में छात्रों से समय पर पहुंचने और सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.
आईआईटी कानपुर का ये दीक्षांत समारोह केवल डिग्रियां बांटने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि संस्थान की बढ़ती शोध क्षमता और अकादमिक उत्कृष्टता का भी प्रतीक होगा. एक साथ 448 पीएचडी डिग्रियां प्रदान किया जाना इस बात का संकेत है कि संस्थान में रिसर्च गतिविधियां लगातार मजबूत हो रही हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में आईआईटी कानपुर की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी. साथ ही हजारों छात्र अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे और देश-विदेश के उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार होंगे. यही कारण है कि इस बार का दीक्षांत समारोह संस्थान के इतिहास के सबसे यादगार आयोजनों में शामिल होने जा रहा है.