IIT खड़गपुर में एक साथ खाना खाएंगे शाकाहारी और मांसाहारी छात्र, संस्थान ने 1 महीने के अंदर वापस लिए नोटिस

IIT Kharagpur Withdraws Notice: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर ने हॉस्टल में शाकाहारी और मांसाहारी छात्रों के लिए अलग-अलग बैठकर भोजन करने से जुड़ी नोटिस को अब वापस ले लिया है. दरअसल, आईआईटी खड़गपुर ने शाकाहारी और मांसाहारी भोजन करने वाले छात्रों को अलग-अलग बैठाने की व्यवस्था की बात कही थी. जिसके बाद इस फैसले को लेकर छात्रों की नाराजगी सामने आई. फैसले को लेकर अलग-अलग प्रकार के सवाल और विवाद सामने आने लगे. इन्हीं स्थितियों को देखते हुए संस्थान ने 1 महीने के अंदर ही अब संबंधित नोटिस को वापस ले लिया है, ताकि छात्रों में उठे विवादों को शांत कराया जा सके.

आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर सुमन चक्रवर्ती ने आज यानी शुक्रवार, 12 सितंबर, 2025 को कहा कि बीआर अंबेडकर हॉल में छात्रों के भोजन को लेकर अलग-अलग बैठने की व्यवस्था के बारे में नोटिस उच्च अधिकारियों की जानकारी के बिना जारी किया गया था. ऐसे में जैसे ही हमें इस फैसले के बारे में पता चला, हमने संस्थान के उच्च अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक करके इस फैसले को रद्द कर दिया और नोटिस को वापस ले लिया है.

संस्थान के डायरेक्टर ने साफ शब्दों में विवादित नोटिस के संबंध में कहा कि भोजन कक्ष में शाकाहारी और मांसाहारी छात्रों को उनकी पसंद के आधार पर अलग-अलग बैठने का कोई नियम नहीं होगा. इसलिए तत्काल प्रभाव में इस नियम को हटाया गया है. उन्होंने आगे कहा कि किसी शैक्षणिक संस्थान को किसी व्यक्ति की भोजन संबंधी पसंद के आधार पर इस तरह का आदेश नहीं देना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: CP Radhakrishnan Education: कितने पढ़े-लिखे हैं सीपी राधाकृष्णन? जानिए

16 अगस्त को जारी हुआ था नोटिस

जानकारी के लिए बता दें, बीते 16 अगस्त, 2025 को बी.आर. अंबेडकर हॉल ऑफ रेजिडेंस में रहने वाले छात्रों को एक नोटिस जारी कर शाकाहारी और मांसाहारी भोजन करने वालों के लिए अलग-अलग निर्धारित स्थानों पर बैठने के लिए कहा गया था. यह फैसला शाकाहारी भोजन करने वाले कुछ लोगों की शिकायत के बाद लिया गया था. जिसके बाद छात्रों ने इस फैसले का जमकर विरोध किया.

इसी बीच 8 सितंबर, 2025 को इस संबंध में संस्थान के सभी हॉल वार्डनों को एक ताजा नोटिस जारी कर यह स्पष्ट किया गया कि शाकाहारी, मांसाहारी, जैन और अन्य श्रेणी से आने वाले छात्रों के लिए खाने की अलग व्यवस्था केवल तैयारी और वितरण तक ही सीमित रहेगी. भोजन कक्ष में छात्रों के पसंद के हिसाब से अलग बैठकर खाने की कोई व्यवस्था नहीं होगी.

ये भी पढ़ें: इस स्कूल ने TikTok-Instagram पर लगाने के लिए फोन को किया बैन, लाइफ में हुए ये बदलाव