/IIT Madras बना भारत का ग्लोबल एजुकेशन हब, इंडोनेशिया के साथ बड़ी साझेदारी; रिसर्च, AI और स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा!

इंडोनेशिया के उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री प्रो. ब्रायन युलियार्तो का कहना है कि उनका देश एक इनोवेशन आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है. इसके लिए विश्वस्तरीय संस्थानों के साथ सहयोग जरूरी है. उन्होंने आगे कहा कि इस समझौते के बाद इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटीज को संयुक्त रिसर्च, छात्र और रिसर्चर्स ट्रेनिंग, टेक्नोल़ॉजी के व्यावसायीकरण और इनोवेशन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का अधिक अवसर मिलेगा. उनका लक्ष्य सिर्फ रिसर्च करना नहीं, बल्कि नए विचारों को सफल स्टार्टअप और वैश्विक उद्योगों में बदलना है.