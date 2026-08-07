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IIT Madras बना भारत का ग्लोबल एजुकेशन हब, इंडोनेशिया के साथ बड़ी साझेदारी; रिसर्च, AI और स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा!

IIT Madras and Indonesia Partnership: इंडोनेशिया के उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और IIT मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन के बीच ये समझौता चेन्नई स्थित IIT मद्रास में हुआ. इस साझेदारी से रिसर्च, AI समेत डीप टेक और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा.

Written BySimran Singh
Published: Aug 07, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:12 PM IST
IIT Madras बना भारत का ग्लोबल एजुकेशन हब, इंडोनेशिया के साथ बड़ी साझेदारी; रिसर्च, AI और स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा!
Image Credit: IIT Madras and Indonesia Partnership

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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