/IIT Madras बना भारत का ग्लोबल एजुकेशन हब, इंडोनेशिया के साथ बड़ी साझेदारी; रिसर्च, AI और स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा!

IIT Madras and Indonesia Partnership: भारत की प्रमुख तकनीकी संस्थान आईआईटी मद्रास और इंडोनेशिया के उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) हुआ है. अब संस्थान अपना रिसर्च और इनोवेशन क्षमता को वैश्विक स्तर पर और मजबूत करने जा रहा है. इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक शोध, डीप टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), स्टार्टअप्स और उद्यमिता के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग बढ़ाना है.
ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब भारत और इंडोनेशिया दोनों ही इनोवेशन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं. नई साझेदारी के जरिए विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, छात्रों और स्टार्टअप्स को एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा.
इस MoU के तहत भारत और इंडोनेशिया मिलकर एक मजबूत रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम तैयार करेंगे. इसके माध्यम से दोनों देशों के विश्वविद्यालय, शोधकर्ता, छात्र और स्टार्टअप्स संयुक्त परियोजनाओं पर काम कर सकेंगे. साथ ही डीप टेक्नोलॉजी को बाजार तक पहुंचाने और नई तकनीकों को उद्योगों से जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा.
इंडोनेशिया के उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री प्रो. ब्रायन युलियार्तो का कहना है कि उनका देश एक इनोवेशन आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है. इसके लिए विश्वस्तरीय संस्थानों के साथ सहयोग जरूरी है. उन्होंने आगे कहा कि इस समझौते के बाद इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटीज को संयुक्त रिसर्च, छात्र और रिसर्चर्स ट्रेनिंग, टेक्नोल़ॉजी के व्यावसायीकरण और इनोवेशन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का अधिक अवसर मिलेगा. उनका लक्ष्य सिर्फ रिसर्च करना नहीं, बल्कि नए विचारों को सफल स्टार्टअप और वैश्विक उद्योगों में बदलना है.
आईआईटी मद्रास के निदेशक और आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन प्रो. वी. कामकोटी ने कहा कि ये समझौता IIT मद्रास की वैश्विक रिसर्च और इनोवेशन क्षमता पर दुनिया के भरोसे को दर्शाता है. उन्होंने आगे कहा कि IITM ग्लोबल के माध्यम से संस्थान अपनीम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा कर रहा है जिससे वास्तविक समस्याओं के समाधान विकसित किए जा सकें.
संयुक्त रिसर्च प्रोजेक्ट
स्टार्टअप और उद्यमिता
टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन
छात्रों और शोधकर्ताओं का प्रशिक्षण
प्रतिभा विकास और इनोवेशन
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीप टेक्नोलॉजी
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद ये साझेदारी सामने आई है. उस दौरान दोनों नेताओं ने उच्च शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति भी जताई थी. वहीं, उम्मीद है कि इस समझौते से सिर्फ भारत और इंडोनेशिया में नहीं, बल्कि दक्षिण-दक्षिण सहयोग का एक सफल मॉडल भी बन सकता है.