/जंतर मंतर प्रोटेस्ट वीडियो को हटाने का आरोप, IIT मद्रास के छात्रों ने कहा- कोई इस पोस्ट को लाइक या री-शेयर न करें

IIT Madras Jantar Mantar Video: दिल्ली के जंतर मंतर में पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है. तरह-तरह का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है. अलग-अलग तरीकों से छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. कोई वीडियो बना रहा है, तो कोई नारे लगा रहा है तो कोई बैनर लिए खड़ा है. पिछले कुछ दिनों से चल रहे इस विरोध प्रदर्शन को लेकर अन्य लोग भी समर्थन करते नजर आ रहे हैं. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के कुछ छात्रों की ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि उनसे विरोध प्रदर्शन का वीडियो हटाने की मांग की जा रही है.
छात्रों के अनुसार आईआईटी मद्रास की ओर से उन वीडियो को इंस्टाग्राम से हटाने के लिए कहा जा रहा है जिसमें वो जंतर मंतर पेपर लीक विरोध प्रदर्शन को सपोर्ट कर रहे हैं. एक स्टूडेंट ने बिना अपना नाम बताए ये जानकारी दी कि उनसे संस्थान ने कहा है कि वो इंस्टाग्राम से वीडियो को हटा दे.
इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें छात्रों को जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन को सपोर्ट करते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो में शामिल छात्रों को मैसेज मिल रहा है जिसमें उनसे वीडियो को हटाने के लिए कहा जा रहा है. एक छात्र को मैसेज आया जिसमें लिखा कि दोस्तों, डीन ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन से संबंधित पोस्ट को हटाने के लिए कहा है. इसे लेकर फैकल्टी एडवाइजर को बुलाया गया था और वो पोस्ट हम हटा देंगे, जिसमें एकजुटता दिखाने वाला वीडियो भी शामिल है. क्योंकि आप लोगों ने उस वीडियो में हिस्सा लिया था इसलिए आपको बताना जरूरी है कि वीडियो को हटा दें.
इंस्टाग्राम पर @Voiceof Iitm अकाउंट के जरिए एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें विरोध प्रदर्शन को सपोर्ट करते हुए छात्र नजर आ रहे हैं. इसे पोस्ट करने के दौरान एक कैप्शन लिखा कि 'ऐसा लगता है कि IITM प्रशासन ने इस वीडियो के निर्माताओं से इसे हटाने के लिए कहा है. मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वो इस वीडियो को लाइक, शेयर या रीपोस्ट न करें.'
हालांकि, इस मामले को लेकर अभी तक आईआईटी मद्रास ने कोई सफाई नहीं दी है और न ही इस पर कुछ कहा है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में स्थित एक पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है. इसे 'इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस' के तौर पर मान्यता मिली हुई है. इसे इंजीनियरिंग और ओवरऑल कैटेगरी में कई बार राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान भी प्राप्त हुआ है.