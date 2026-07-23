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जंतर मंतर प्रोटेस्ट वीडियो को हटाने का आरोप, IIT मद्रास के छात्रों ने कहा- कोई इस पोस्ट को लाइक या री-शेयर न करें

IIT Madras Jantar Mantar Video: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के कुछ छात्रों की ओर से आरोप लगाया है कि प्रशासन ने उन्हें पेपर लीक के प्रदर्शन को लेकर सपोर्ट करने वाली वीडियो को हटाने के लिए कहा गया है. इसे लेकर इंस्टाग्राम पर वीडियो भी साझा की गई है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 23, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:47 PM IST
जंतर मंतर प्रोटेस्ट वीडियो को हटाने का आरोप, IIT मद्रास के छात्रों ने कहा- कोई इस पोस्ट को लाइक या री-शेयर न करें

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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