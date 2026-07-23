/जंतर मंतर प्रोटेस्ट वीडियो को हटाने का आरोप, IIT मद्रास के छात्रों ने कहा- कोई इस पोस्ट को लाइक या री-शेयर न करें

IIT Madras Jantar Mantar Video: दिल्ली के जंतर मंतर में पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है. तरह-तरह का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है. अलग-अलग तरीकों से छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. कोई वीडियो बना रहा है, तो कोई नारे लगा रहा है तो कोई बैनर लिए खड़ा है. पिछले कुछ दिनों से चल रहे इस विरोध प्रदर्शन को लेकर अन्य लोग भी समर्थन करते नजर आ रहे हैं. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के कुछ छात्रों की ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि उनसे विरोध प्रदर्शन का वीडियो हटाने की मांग की जा रही है.