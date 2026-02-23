IIT मद्रास का 'मास्टरस्ट्रोक'! घर बैठे मिलेगी मैनेजमेंट और डेटा साइंस की डिग्री; जानें पूरी डिटेल

IIT madras BSC Management Data Science: आईआईटी मद्रास ने बैचलर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट और डाटा साइंस पर आधारित नया ऑनलाइन अंडर ग्रेजुएट कोर्स शुरू किया है. इस कोर्स का उद्देश्य प्रोफेशनल वर्किंग, सरकारी सेवाओं से जुड़े लोगों, नीति निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों और अलग विषयों में पढ़ रहे छात्रों तक अच्छी शिक्षा को पहुंचाना है.

ये कोर्स ऐसे लोगों के लिए भी उपयोगी बताया गया है जो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए नई स्किल्स सीखना चाहते हैं. ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रेजुएट प्रोग्राम है. इस कोर्स में पढ़ाई के अलग-अलग स्टेप या लेवल पर प्रमाणपत्र लेकर बाहर निकलने का भी ऑप्शन होगा.

इसमें क्या सिखाया जाएगा?

इसमें बिजनेस डिसीजन, संख्याओं की सही समझ बनाना, और डाटा के सहारे समस्याओं का हल निकालना भी सिखाया जाएगा. इस कोर्स में प्रवेश के लिए बारहवीं पास होना जरूरी है. उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है. सीटों की संख्या भी तय नहीं की गई है. प्रवेश संस्थान की अपनी परीक्षा के आधार पर होगा, या फिर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पात्र उम्मीदवारों को भी मौका मिलेगा.

कोर्स की शुरुआत करते हुए संस्थान के डायरेक्टर वी. कामकोटि ने कहा कि इसमें दाखिला लेना आसान होगा. लेकिन कोर्स पूरा करना काफी कठिन होगा. उन्होंने कहा कि देश में करीब 5 करोड़ छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. इसलिए शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुंचाना बहुत जरूरी है. ऑनलाइन कोर्स इसी दिशा में उठाया गया एक जरूरी कदम है.

संस्थान पहले से ही डाटा साइंस और प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और एरोनॉटिक्स तथा स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में ऑनलाइन ग्रेजुएट कोर्स चला रहा है. इस नए कोर्स को उद्योग जगत ने भी जरूरी बताया है.

क्यों है डाटा साइंस जरूरी?

गंगाप्रिया चक्रवर्ती ने कहा कि आज के समय में सबसे मूल्यवान संसाधन कई बार पूंजी या कर्मचारी नहीं बल्कि डाटा होते हैं. लेकिन केवल डाटा होना काफी नहीं होता है. उन्हें सही तरीके से समझना जरूरी होता है, सही सवाल पूछना, टीम का नेतृत्व करना और नैतिक तथा रणनीतिक फैसले लेना भी जरूरी होता है.

उन्होंने कहा कि ये कोर्स डाटा के युग के लिए तैयार किया गया मैनेजमेंट कोर्स है. वहीं राजीव सी. लोचन ने बताया कि इस कोर्स की संरचना बहुत एडवांस रखी गई है. इसमें ऑडियो, वीडियो, डिजिटल कंटेंट, कोहोर्ट बेस्ड स्टडी, चर्चा और सहयोग को शामिल किया गया है. इससे विद्यार्थियों को आत्ममंथन और गहराई से सीखने का अवसर मिलेगा.

लैबोरेट्री एक्टिविटी और परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना जरूरी

कोर्स की एकेडमिक जानकारी साझा करते हुए प्रताप हरिदास ने बताया कि पढ़ाई मुख्य रूप से ऑनलाइन होगी. लेकिन कुछ प्रोजेक्ट, लैबोरेट्री एक्टिविटी और सभी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा.

इस नए ग्रेजुएट कोर्स का पहला सत्र जून 2026 से शुरू किया जाएगा. आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई तय की गई है. ये कोर्स खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो नौकरी के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं. या फिर अपने वर्तमान क्षेत्र से अलग नई दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं.

संस्थान का मानना है कि ये कोर्स मैनेजमेंट और डाटा साइंस आधारित सोच को एक साथ जोड़ता है. इससे देश में भविष्य के लीडर्स को तैयार करने में मदद मिलेगी. साथ ही नीति निर्माण, उद्योग और सामाजिक क्षेत्रों में बेहतर और जिम्मेदार निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होगी. डिटेल्स https://study.iitm.ac.in/mg पर देखी जा सकती हैं.

