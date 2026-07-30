/IIT मद्रास के डायरेक्टर के पास आज तक नहीं है पासपोर्ट, कभी विदेश भी नहीं गए... आखिर क्या है इसके पीछे की वजह?

Who is V. Kamakoti: आज के समय में पढ़ाई, रिसर्च या नौकरी के लिए विदेश जाना एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है. खासकर अगर कोई देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान IIT का निदेशक हो, तो आमतौर पर ये माना जाता है कि उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्रा की होगी और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ काम किया होगा, लेकिन IIT मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि इस धारणा से बिल्कुल अलग हैं. उनके पास आज तक पासपोर्ट नहीं है और उन्होंने कभी विदेश यात्रा भी नहीं की. ये बात उन्होंने खुद सार्वजनिक मंच पर साझा की थी, जिसके बाद उनकी सोच और लाइफस्टाइल की काफी चर्चा हुई.