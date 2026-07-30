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IIT मद्रास के डायरेक्टर के पास आज तक नहीं है पासपोर्ट, कभी विदेश भी नहीं गए... आखिर क्या है इसके पीछे की वजह?

Who is V. Kamakoti: IIT मद्रास के डायरेक्टर वी. कामकोटि ने एक कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी कि उन्होंने आज तक पासपोर्ट नहीं बनवाया है और ना ही कभी उन्हें इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी है. यहां तक कि वो कभी विदेश यात्रा पर भी नहीं गए हैं. आइए जानते हैं किस वजह से उनके पास पासपोर्ट नहीं है?

Written BySimran Singh
Published: Jul 30, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:57 AM IST
IIT मद्रास के डायरेक्टर के पास आज तक नहीं है पासपोर्ट, कभी विदेश भी नहीं गए... आखिर क्या है इसके पीछे की वजह?

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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