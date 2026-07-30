/IIT मद्रास के डायरेक्टर के पास आज तक नहीं है पासपोर्ट, कभी विदेश भी नहीं गए... आखिर क्या है इसके पीछे की वजह?

Who is V. Kamakoti: आज के समय में पढ़ाई, रिसर्च या नौकरी के लिए विदेश जाना एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है. खासकर अगर कोई देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान IIT का निदेशक हो, तो आमतौर पर ये माना जाता है कि उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्रा की होगी और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ काम किया होगा, लेकिन IIT मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि इस धारणा से बिल्कुल अलग हैं. उनके पास आज तक पासपोर्ट नहीं है और उन्होंने कभी विदेश यात्रा भी नहीं की. ये बात उन्होंने खुद सार्वजनिक मंच पर साझा की थी, जिसके बाद उनकी सोच और लाइफस्टाइल की काफी चर्चा हुई.
वी. कामकोटि देश के जाने-माने कंप्यूटर वैज्ञानिक और शिक्षाविद हैं. उन्होंने लंबे समय तक IIT मद्रास में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग में अध्यापन और शोध कार्य किया. साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एम्बेडेड सिस्टम और भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी समाधान जैसे क्षेत्रों में उनका खास योगदान माना जाता है. सालों तक शोध और शिक्षण के बाद उन्हें IIT मद्रास का निदेशक नियुक्त किया गया.
एक कार्यक्रम के दौरान वी. कामकोटि ने बताया कि उन्होंने आज तक पासपोर्ट इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि उन्हें इसकी कभी जरूरत महसूस नहीं हुई. उनका कहना था कि उनका पूरा ध्यान भारत में रहकर शिक्षा, शोध और छात्रों के मार्गदर्शन पर रहा. उन्हें ऐसा कोई अवसर नहीं मिला, जहां विदेश यात्रा उनके काम के लिए अनिवार्य हो. उन्होंने ये भी कहा कि किसी व्यक्ति की सफलता इस बात से तय नहीं होती कि उसने कितने देशों की यात्रा की है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसने अपने ज्ञान और मेहनत से समाज के लिए कितना योगदान दिया है.
वी. कामकोटि का बचपन एक साधारण ग्रामीण माहौल में बीता. वो कई बार कह चुके हैं कि परिवार से मिले संस्कार, भारतीय परंपराएं और अपनी संस्कृति से जुड़ाव ने उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया. यही कारण है कि उन्होंने अपने करियर का ज्यादातर समय भारत में रहकर बिताया और देश के छात्रों के लिए काम करना चुना. उनका मानना है कि भारत में भी प्रतिभाशाली छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए अपार संभावनाएं हैं. अगर सही दिशा और संसाधन मिलें, तो देश में रहकर भी विश्वस्तरीय शोध किया जा सकता है.