Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /जवाबदेही तय... NTA सुधारों पर IIT मद्रास के डायरेक्टर का बयान, पेपर लीक रोकने का बताया फॉर्मूला

जवाबदेही तय... NTA सुधारों पर IIT मद्रास के डायरेक्टर का बयान, पेपर लीक रोकने का बताया फॉर्मूला

IIT Madras Director V Kamakoti Statement: IIT मद्रास के निदेशक डॉ. वी. कामकोटी ने परीक्षा सुधारों के लिए गठित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई-पावर टास्क फोर्स को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि NTA को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और टेक्नोलॉजी आधारित बनाने के लिए बड़े बदलाव किए जाएंगे, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 27, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:32 AM IST
जवाबदेही तय... NTA सुधारों पर IIT मद्रास के डायरेक्टर का बयान, पेपर लीक रोकने का बताया फॉर्मूला

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यूट्यूब के 'Ask Studio' का कमाल! बस कमांड दीजिए और मिनटों में तैयार होगा एआई थंबनेल
Youtube46 min ago
2
Vaibhav Sooryavanshi48 min ago
3
Raunaq Rajani56 min ago
4
Dhanush1 hr ago
5
Commonwealth Table Tennis Championship 20261 hr ago