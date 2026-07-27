/जवाबदेही तय... NTA सुधारों पर IIT मद्रास के डायरेक्टर का बयान, पेपर लीक रोकने का बताया फॉर्मूला

IIT Madras Director V Kamakoti Statement: देश में लगातार सामने आए पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के बीच केंद्र सरकार परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है. इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक हाई-पावर टास्क फोर्स का गठन किया है. इस समिति में IIT मद्रास के निदेशक डॉ. वी. कामकोटी को भी शामिल किया गया है. इंडिया टुडे से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को पूरी तरह तकनीक आधारित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जाए, ताकि छात्रों का विश्वास फिर से मजबूत हो सके.
डॉ. कामकोटी ने बताया कि जब उन्होंने वर्ष 1985 में JEE परीक्षा दी थी, तब केवल करीब 5,000 छात्र इसमें शामिल हुए थे. आज यही संख्या बढ़कर लगभग 15 लाख हो चुकी है. वहीं, देश में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) भी करीब 30 प्रतिशत तक पहुंच गया है. इतने बड़े स्तर पर परीक्षाएं आयोजित करने के लिए पारंपरिक व्यवस्था अब पर्याप्त नहीं है. उनका कहना है कि आधुनिक तकनीक के बिना इतनी बड़ी परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से संचालित करना संभव नहीं होगा.
डॉ. कामकोटी के अनुसार समिति दो प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी. पहला, तकनीक का उपयोग कर परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और पेपर लीक से सुरक्षित बनाना. दूसरा, बैंकिंग सेक्टर में अपनाए जाने वाले 'मेकर-चेकर' मॉडल की तरह मजबूत सत्यापन प्रणाली लागू करना, जिससे परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण की जवाबदेही तय हो सके. उनका मानना है कि इससे गड़बड़ियों की संभावना काफी कम हो जाएगी.
परीक्षा सुधार समिति में कई अनुभवी विशेषज्ञों को शामिल किया गया है. इसमें टेक्नोलॉजी क्षेत्र के दिग्गज नंदन नीलेकणी, पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ, पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक तपन डेका, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल, लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा और IIT मद्रास के निदेशक डॉ. वी. कामकोटी शामिल हैं. डॉ. कामकोटी ने बताया कि नंदन नीलेकणी बड़े स्तर पर तकनीकी समाधान विकसित करने में मदद करेंगे, जबकि डॉ. सोमनाथ परिचालन दक्षता बढ़ाने पर काम करेंगे. तपन डेका परीक्षा सुरक्षा, अनीता करवाल नीतिगत पहलुओं और अमृतलाल मीणा लॉजिस्टिक्स से जुड़े सुधारों में योगदान देंगे.
डॉ. कामकोटी ने बताया कि समिति अभी शुरुआती चरण में है और इसकी पहली बैठक भी नहीं हुई है. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि तकनीक इस पूरी सुधार प्रक्रिया का सबसे अहम आधार होगी. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि IIT मद्रास ने पहले CBSE के ऑनलाइन री-इवैल्यूएशन पोर्टल को सफलतापूर्वक तकनीकी सहयोग दिया था, जिसने करीब 1.7 लाख आवेदनों को पारदर्शी तरीके से संभाला. इसी तरह के तकनीकी समाधान राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में भी अपनाए जा सकते हैं.
डॉ. कामकोटी का मानना है कि परीक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञ होते हैं. उन्होंने कहा कि यदि प्रश्नपत्र तैयार करने वाला व्यक्ति ही पेपर लीक कर दे, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था बेकार हो जाती है. इसलिए भरोसेमंद प्रश्नपत्र निर्माताओं की पहचान करना और प्रश्न तैयार करने की सुरक्षित प्रणाली विकसित करना समिति की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा.
डॉ. कामकोटी ने बताया कि आने वाले कुछ सप्ताह में समिति की शुरुआती बैठकें आयोजित की जाएंगी. इसके बाद सरकार को विस्तृत सिफारिशें सौंपी जाएंगी. इन सिफारिशों का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली को पहले से अधिक सुरक्षित, पारदर्शी, जवाबदेह और पूरी तरह तकनीक आधारित बनाना है, ताकि भविष्य में छात्रों को निष्पक्ष और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था मिल सके.