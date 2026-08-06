/कंधे पर बैग, सिर पर कैप... फ्रेशर्स बनकर छात्रों के बीच बैठे IIT डायरेक्टर, डेढ़ घंटे तक किसी ने नहीं पहचाना

आईआईटी मद्रास (IIT Madras) के डायरेक्टर प्रो. वी. कामाकोटि का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह बिल्कुल एक नए छात्र की तरह नजर आते हैं. उन्होंने फ्रेशर्स किट में मिलने वाली टी-शर्ट, कैप और बैग पहना हुआ था और बिना किसी औपचारिक पहचान के सीधे फ्रेशर्स पार्टी में पहुंच गए. वह छात्रों के बीच बैठकर उनसे घुल-मिल गए और करीब डेढ़ घंटे तक किसी को उनकी असली पहचान का अंदाजा नहीं हुआ. बाद में जब छात्रों को पता चला कि उनके बीच संस्थान के डायरेक्टर बैठे हैं, तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों और आश्चर्य से गूंज उठा. यह वीडियो IIT मद्रास के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया गया, जिसके बाद इसे लाखों लोगों ने देखा और सराहा.
प्रो. कामाकोटि ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि वह सुबह करीब 8:30 बजे कैंपस पहुंचे थे. उन्होंने मुख्य गेट से प्रवेश किया और रास्ते में कई लोगों का अभिवादन भी किया, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं पहचाना. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि पहले वह ऐसे प्रैंक ज्यादा देर तक कर लेते थे, लेकिन इस बार छात्रों ने उन्हें अपेक्षाकृत जल्दी पहचान लिया. फिर भी लगभग डेढ़ घंटे तक छात्रों के बीच सामान्य फ्रेशर की तरह बैठे रहना अपने आप में एक अनोखा अनुभव रहा. इस घटना ने दिखाया कि उन्होंने छात्रों के साथ जुड़ने के लिए एक अलग और सहज तरीका अपनाया.
छात्रों को संबोधित करते हुए प्रो. कामाकोटि ने कहा कि जीवन का सबसे सुनहरा समय छात्र जीवन ही होता है. उन्होंने अपने बीटेक के दिनों को याद करते हुए कहा कि फ्रेशर्स के बीच बिताए गए इन डेढ़ घंटों ने उन्हें अपने कॉलेज के दिन फिर से जीने का मौका दिया. उन्होंने कहा कि डायरेक्टर बनने का अनुभव अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन छात्रों के बीच सामान्य विद्यार्थी की तरह बैठने की खुशी अलग ही होती है. उन्होंने नए छात्रों से अपील की कि वे अपने कॉलेज जीवन के हर पल का आनंद लें, क्योंकि यही यादें जीवनभर उनके साथ रहेंगी.
प्रो. वी. कामाकोटि लंबे समय से छात्रों को प्रेरित करने के लिए जाने जाते हैं. आईआईटी मद्रास की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, उनका मानना है कि असफलता जैसी कोई अंतिम स्थिति नहीं होती. वह पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के प्रसिद्ध विचार "FAIL = First Attempt In Learning" का उल्लेख करते हुए छात्रों को बताते हैं कि हर असफलता सीखने का पहला अवसर होती है. उनका कहना है कि लगातार प्रयास और सकारात्मक सोच ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है.
प्रो. वी. कामाकोटि स्वयं भी IIT मद्रास के पूर्व छात्र रहे हैं. उन्होंने यहीं से कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में एमएस और पीएचडी की डिग्री हासिल की. वर्ष 2001 में वह संस्थान के फैकल्टी सदस्य बने और जनवरी 2022 में उन्हें IIT मद्रास का डायरेक्टर नियुक्त किया गया. इससे पहले वह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. उन्होंने संस्थान में JEE चेयरमैन और इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी एवं स्पॉन्सर्ड रिसर्च के एसोसिएट डीन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाई हैं. वर्तमान में वह राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा सुधारों से जुड़ी हाई पावर्ड टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं.
यह घटना केवल एक मजेदार प्रैंक नहीं, बल्कि नेतृत्व और विनम्रता की मिसाल भी मानी जा रही है. आमतौर पर बड़े शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख छात्रों से औपचारिक दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन प्रो. कामाकोटि ने फ्रेशर्स के बीच एक सामान्य छात्र बनकर यह संदेश दिया कि एक अच्छा शिक्षक और नेता वही होता है, जो अपने विद्यार्थियों के बीच सहजता से घुल-मिल सके. सोशल मीडिया पर लोग उनके इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाने और कैंपस संस्कृति को मजबूत करने वाला कदम बताया है. यह वीडियो इस बात का भी उदाहरण है कि शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित नहीं होती, बल्कि व्यवहार, प्रेरणा और मानवीय जुड़ाव भी सीखने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा हैं.