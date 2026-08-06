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कंधे पर बैग, सिर पर कैप... फ्रेशर्स बनकर छात्रों के बीच बैठे IIT डायरेक्टर, डेढ़ घंटे तक किसी ने नहीं पहचाना

IIT Madras Director V Kamakoti Viral Video: आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रो. वी. कामाकोटि फ्रेशर्स पार्टी में छात्रों जैसी टी-शर्ट, कैप और बैग पहनकर पहुंचे. करीब डेढ़ घंटे तक छात्रों के बीच बैठे रहे, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं पाया.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 06, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 03:48 PM IST
कंधे पर बैग, सिर पर कैप... फ्रेशर्स बनकर छात्रों के बीच बैठे IIT डायरेक्टर, डेढ़ घंटे तक किसी ने नहीं पहचाना

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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