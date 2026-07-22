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GATE 2027: 14 अगस्त से गेट परीक्षा का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो सकता है शुरू, किन योग्यता की जरूरत?

IIT Madras GATE 2027 Registration Eligibility: आईआईटी मद्रास (IIT Madras) द्वारा ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2027 परीक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की है. फरवरी 2027 में गेट परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसके लिए रजिस्ट्रेशन विंडो जल्द ओपन की जाएगी.

Written BySimran Singh
Published: Jul 22, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:52 PM IST
GATE 2027: 14 अगस्त से गेट परीक्षा का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो सकता है शुरू, किन योग्यता की जरूरत?
Image Credit: IIT Madras GATE 2027 Registration Eligibility

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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