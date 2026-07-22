/GATE 2027: 14 अगस्त से गेट परीक्षा का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो सकता है शुरू, किन योग्यता की जरूरत?

इस बार आयोजित होने वाली GATE परीक्षा का 45वां संस्करण का महत्व सिर्फ उच्च शिक्षा (M.Tech, M.E., Direct Ph.D.) तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs जैसे कि ONGC, IOCL, NTPC, BHEL) में सीधे उच्च-स्तरीय नौकरियों का द्वार भी खोल सकता है. इतना ही नहीं, GATE स्कोर के आधार पर दुनिया के कई प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों जैसे- NUS, NTU सिंगापुर में भी पोस्ट ग्रेजुएशन में सीधे प्रवेश मिलता है.