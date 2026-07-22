/GATE 2027: 14 अगस्त से गेट परीक्षा का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो सकता है शुरू, किन योग्यता की जरूरत?

IIT Madras GATE 2027 Registration Eligibility: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT Madras) देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2027 का आयोजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, और साइंस स्ट्रीम के लाखों ग्रेजुएट्स के लिए ये परीक्षा सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि उनके सपनों की उड़ानों की पहली सीढ़ी है.
इस बार आयोजित होने वाली GATE परीक्षा का 45वां संस्करण का महत्व सिर्फ उच्च शिक्षा (M.Tech, M.E., Direct Ph.D.) तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs जैसे कि ONGC, IOCL, NTPC, BHEL) में सीधे उच्च-स्तरीय नौकरियों का द्वार भी खोल सकता है. इतना ही नहीं, GATE स्कोर के आधार पर दुनिया के कई प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों जैसे- NUS, NTU सिंगापुर में भी पोस्ट ग्रेजुएशन में सीधे प्रवेश मिलता है.
नया सब्जेक्ट- एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री की मांग को देखते हुए एक नया टेस्ट पेपर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन (RA) जोड़ा गया है.
टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस (TF) में बदलाव- ये अब एक स्वतंत्र पेपर नहीं रहेगा क्योंकि इस बार इसे इंजीनियरिंग साइंसेज (XE) के अंतर्गत एक सेक्शनल पेपर के तौर पर शामिल किया गया है.
5 साल बाद सिलेबस रिवाइजड- शैक्षणिक और औद्योगिक जरूरतों को देखते हुए करीब 5 साल के बाद परीक्षा के सिलेबस में संशोधन किया गया है.
डिजिलॉकर और फेस रिकग्निशन: रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए DigiLocker और Facial Authentication जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा.
|आवेदन की संभावित शुरुआत
|मध्य-अगस्त 2026 (संभावित 14-15 अगस्त)
|आवेदन की अंतिम तिथि
|21 सितंबर 2026
|GATE परीक्षा की तिथियां
|6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027
|परिणाम की घोषणा
|19 मार्च 2027
|आधिकारिक वेबसाइट
|//gate2027.iitm.ac.in/
IIT Madras is set to organise GATE 2027, the 45th edition of India’s premier national-level examination for postgraduate admissions and recruitment.
The exam will be conducted on 6, 7, 13, 14, 20, and 21 February 2027, with registrations expected to open in mid-August 2026. GATE… pic.twitter.com/vRlvXfdgzF
— IIT Madras (@iitmadras) July 22, 2026
गेट 2027 परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो अभी किसी अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के थर्ड या उससे ऊपर के साल में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वो स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, कॉमर्स, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज में सरकार से मान्यता प्राप्त कोई डिग्री कोर्स किया हो.