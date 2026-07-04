/IIT मद्रास और IIT कानपुर ने मिलाया हाथ! शुरू किया भारत का पहला प्रैक्टिस-ओरिएंटेड साइबर सिक्योरिटी कोर्स

IIT Madras and IIT Kanpur First Cybersecurity Course: देश के दो प्रतिष्ठित तकनीकी अनुसंधान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT Madras) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (IIT Kanpur) ने मिलकर भारत का पहला प्रैक्टिस-ओरिएंटेड बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी (BCyber) कार्यक्रम शुरू किया है. ये चार साल का बैचलर कोर्स स्टूडेंट्स को सिर्फ ग्रेजुएशन तक नहीं बल्कि उन्हें वास्तविक साइबर अध्ययन का भी अवसर प्रदान करेगा और वो संस्थान में काम करने का व्यावहारिक अनुभव भी हासिल कर सकेंगे.
भारत के पहले प्रैक्टिस-ओरिएंटेड बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी कोर्स को जुलाई 2026 से शुरू किया जा रहा है. IIT मद्रास के अनुसार भारत में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, सरकारी सेवाओं और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर हमलावरों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है. ऐसे में प्रशिक्षित साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की मांग पहले से कहीं ज्यादा हो गई है.
IIT मद्रास का कहना है कि ये 4 साल का बैचलर कोर्स देश में साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें छात्रों को थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी जिससे वो पढ़ाई पूरी करने के बाद वास्तविक साइबर सुरक्षा चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकें. इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत दो साल का फील्ड डिप्लॉयमेंट प्रोफेशनल प्रोजेक्ट है. इसके तहत छात्रों को साइबर सिक्योरिटी से जुड़े वास्तविक प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा, जहां वो अनुभवी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में व्यावहारिक अनुभव हासिल करेंगे.
आईआईटी मद्रास का कहना है कि IIT कानपुर के साथ शुरू किया गया ये कार्यक्रम साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में नई पीढ़ी के कुशल विशेषज्ञ तैयार करेगा और भारत की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.
IIT Madras के निदेशक प्रो. वी. कामाकोटी का कहना है कि पहला बैच जुलाई 2026 से शुरू होगा. इस बैच के बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी कोर्स में दाखिला के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 साल तक है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BCyber प्रोग्राम के पहले बैच में प्रवेश के लिए प्रक्रिया को अपना सकते हैं. इस कोर्स में एडमिशन पाने के लिए उम्मीदवारों को एप्टीट्यूड टेस्ट और हैकाथॉन की तैयारी करनी होगी, क्योंकि चयन प्रक्रिया में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस कोर्स में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की अधिक संख्या रहेगी जो देश के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे.