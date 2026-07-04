/IIT मद्रास और IIT कानपुर ने मिलाया हाथ! शुरू किया भारत का पहला प्रैक्टिस-ओरिएंटेड साइबर सिक्योरिटी कोर्स

IIT Madras के निदेशक प्रो. वी. कामाकोटी का कहना है कि पहला बैच जुलाई 2026 से शुरू होगा. इस बैच के बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी कोर्स में दाखिला के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 साल तक है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BCyber प्रोग्राम के पहले बैच में प्रवेश के लिए प्रक्रिया को अपना सकते हैं. इस कोर्स में एडमिशन पाने के लिए उम्मीदवारों को एप्टीट्यूड टेस्ट और हैकाथॉन की तैयारी करनी होगी, क्योंकि चयन प्रक्रिया में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा. ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस कोर्स में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की अधिक संख्या रहेगी जो देश के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे.