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IIT मद्रास और IIT कानपुर ने मिलाया हाथ! शुरू किया भारत का पहला प्रैक्टिस-ओरिएंटेड साइबर सिक्योरिटी कोर्स

India First Cybersecurity Course: IIT मद्रास और IIT कानपुर ने भारत का पहला प्रैक्टिस-ओरिएंटेड बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी (BCyber) कोर्स शुरू किया है. चार साल के इस प्रोग्राम में छात्रों को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और दो साल का फील्ड अनुभव मिलेगा. आइए इस कोर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 04, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:55 PM IST
IIT मद्रास और IIT कानपुर ने मिलाया हाथ! शुरू किया भारत का पहला प्रैक्टिस-ओरिएंटेड साइबर सिक्योरिटी कोर्स
Image Credit: IIT Madras and IIT Kanpur First Cybersecurity CourseSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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