/IIT मद्रास का बड़ा ऐलान! सिर्फ 1 हफ्ते में सीखें AI स्टार्टअप बनाना, बेस्ट आइडिया को मिलेगा ₹4 लाख का इनाम

अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो आईआईटी मद्रास आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है. संस्थान के वाधवानी स्कूल ऑफ़ डेटा साइंस एंड AI (WSAI) ने 'एक सफल AI स्टार्टअप बनाना' नाम से एक विशेष ऑफलाइन कार्यक्रम शुरू किया है. ये पांच दिवसीय कार्यक्रम 10 अगस्त से 14 अगस्त तक आईआईटी मद्रास कैंपस में आयोजित होगा. इसमें छात्रों, शोधकर्ताओं और शुरुआती उद्यमियों को AI आधारित स्टार्टअप बनाने की पूरी प्रक्रिया सिखाई जाएगी.
इस कार्यक्रम के लिए आवेदन 27 जुलाई तक किए जा सकते हैं. इसमें अंतिम वर्ष के BTech, MTech और PhD छात्र, फैकल्टी सदस्य, शोधकर्ता, इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर, AI क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवा और शुरुआती चरण के AI स्टार्टअप संस्थापक आवेदन कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों को मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईमेल के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी.
यह कोर्स सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें व्यावहारिक प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया जाएगा. प्रतिभागियों को यह सिखाया जाएगा कि किसी AI आइडिया को बाजार की जरूरत के अनुसार कैसे विकसित किया जाए, Minimum Viable Product (MVP) कैसे तैयार किया जाए, बिजनेस मॉडल कैसे बनाया जाए और निवेशकों के सामने अपने स्टार्टअप को प्रभावी तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जाए. इसके अलावा ग्राहक खोज, मार्केट वैलिडेशन, प्रोडक्ट-मार्केट फिट, यूजर एक्विजिशन, राजस्व रणनीति, फंड जुटाने और AI स्टार्टअप को आगे बढ़ाने की रणनीतियों पर भी विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाएगा.
इस कार्यक्रम का नेतृत्व लक्ष्मी शंकर करेंगे, जो Together Fund के जनरल पार्टनर और Google Search के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं. उन्होंने Twitter, IBM और EY जैसी वैश्विक कंपनियों में भी वरिष्ठ नेतृत्व की जिम्मेदारियां निभाई हैं. साथ ही वे Stanford Graduate School of Business के Sloan Fellow भी हैं. उनके अनुभव से प्रतिभागियों को उद्योग और स्टार्टअप जगत की वास्तविक चुनौतियों को समझने का अवसर मिलेगा.
कार्यक्रम के अंतिम दिन Pitch Day आयोजित किया जाएगा. इसमें सभी प्रतिभागी निवेशकों के एक पैनल के सामने अपने AI स्टार्टअप आइडिया प्रस्तुत करेंगे. सबसे बेहतर प्रस्तुति देने वाली टीम को अपने AI स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए ₹4 लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी. यह राशि शुरुआती स्तर पर स्टार्टअप को विकसित करने में मदद करेगी और प्रतिभागियों को निवेशकों से सीधे जुड़ने का अवसर भी मिलेगा.
देश में AI तकनीक तेजी से रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा कर रही है. ऐसे समय में IIT Madras का यह कार्यक्रम छात्रों और शोधकर्ताओं को केवल तकनीकी ज्ञान ही नहीं देगा, बल्कि उन्हें अपने आइडिया को सफल बिजनेस में बदलने का व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करेगा. जो युवा AI क्षेत्र में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह कार्यक्रम सीखने, नेटवर्किंग करने और निवेशकों तक पहुंच बनाने का बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है.