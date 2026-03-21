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IIT मद्रास का मास्टरस्ट्रोक! क्वांटम और AI जैसे 3 नए कोर्सेज का ऐलान; मिलेगी लाखों की सैलरी

IIT madras new mtech ma courses: आईआईटी मद्रास ने सत्र 2026-27 के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी, एआई और सस्टेनेबल एनर्जी में तीन नए एम.टेक और पब्लिक पॉलिसी में एक एमए कोर्स शुरू किया है. इन कोर्सेज में दाखिला गेट स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर होगा, जिसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य की हाई-टेक नौकरियों के लिए तैयार करना है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 21, 2026, 08:20 AM IST
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IIT मद्रास का मास्टरस्ट्रोक! क्वांटम और AI जैसे 3 नए कोर्सेज का ऐलान; मिलेगी लाखों की सैलरी

IIT madras new mtech ma courses: देश के तकनीकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने आने वाले सत्र 2026-27 के लिए कुछ नए कोर्स शुरू करने की घोषणा की है. संस्थान ने तीन नए एम.टेक प्रोग्राम और पब्लिक पॉलिसी में एक एमए कोर्स शुरू किया है. ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब दुनिया तेजी से नई टेक्नोलॉजी और बेहतर प्रशासन की ओर बढ़ रही है. इन कोर्स के जरिए छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने की कोशिश की जा रही है. इससे छात्रों को नए करियर ऑप्शन भी मिलेंगे.

एम.टेक के तहत तीन खास कोर्स शुरू किए गए हैं. पहला कोर्स क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी है. इसमें आधुनिक कंप्यूटिंग और सुरक्षित संचार प्रणाली पर फोकस रहेगा. दूसरा कोर्स सस्टेनेबल एनर्जी से जुड़ा है. इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे. तीसरा कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस है. इसे नए तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि छात्र इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार तैयार हो सकें. इन तीनों क्षेत्रों में भविष्य में बड़ी संभावनाएं देखी जा रही हैं.

इंटरव्यू और GATE के स्कोर से होगा दाखिला

इन कोर्स में दाखिला पाने के लिए छात्रों को ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी GATE का स्कोर देना होगा. इसके साथ इंटरव्यू भी हो सकता है. यानी सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि छात्रों की समझ और कौशल को भी परखा जाएगा. संस्थान का मानना है कि इससे बेहतर और योग्य छात्र चयनित होंगे. आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है.

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इसके अलावा संस्थान ने पब्लिक पॉलिसी में एमए कोर्स भी शुरू किया है. यह कोर्स उन छात्रों के लिए है जो सरकारी नीतियों और समाज से जुड़े मुद्दों को समझना चाहते हैं. इसमें डेटा के आधार पर फैसले लेने की ट्रेनिंग दी जाएगी. इस कोर्स के लिए किसी भी विषय से ग्रेजुएट छात्र आवेदन कर सकते हैं. हालांकि उन्हें चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा.

इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ रिसर्च करने का मौका 

संस्थान का कहना है कि इन नए कोर्स का मकसद छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना है. छात्रों को इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ काम करने और रिसर्च करने का मौका मिलेगा. इन क्षेत्रों में विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसलिए आगे चलकर बेहतर सैलरी और अच्छे करियर के मौके भी मिल सकते हैं. इच्छुक छात्र अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट पर जाकर अपडेट ले सकते हैं.
ये भी पढे़ं: CTET 2026 रिजल्ट पर आया सबसे बड़ा अपडेट! क्या 20 मार्च को खत्म होगा लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार? जानें पूरी सच्चाई

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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