IIT मद्रास में बिना JEE स्कोर के मिलेगा दाखिला, 12वीं पास के लिए शुरू हुआ नया कोर्स; पूरी डिटेल्स जानिए

IIT Madras offers Admission without JEE Score: कक्षा 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद कई छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या तब बढ़ जाती है जब वो किसी वजह से जेईई परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं या फिर जेईई में इतना खास अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं, लेकिन आईआईटी में जाने का सपना देखना बंद नहीं करते और एक उम्मीद बनी रहती है. ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है. बिना EE Main और JEE Advanced परीक्षा दिए भी आईआईटी कॉलेज में दाखिला मिल सकता है. 12वीं पास करने के बाद स्टूडेंट्स को सीधा आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है लेकिन कैसे और किस कोर्स में? आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं.

आईआईटी मद्रास में 4 साल का नया कोर्स

दरअसल, IIT मद्रास की ओर से साल का BS प्रोग्राम शुरू किया गया है. इस कोर्स के जरिए स्टूडेंट्स मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग, दोनों की पढ़ाई साथ कर सकेंगे. आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट (IISER Aptitude Test) यानी IAT स्कोर के आधार पर यहां BS प्रोग्राम में एडमिशन किया जाएगा. इसके जरिए स्टूडेंट्स नई तकनीकों, हेल्थकेयर और रिसर्च संबंधित स्किल्स सीख सकेंगे.

मेडिकल और इंजीनियरिंग की एक साथ पढ़ाई

आईआईटी मद्रास में अगर बीएस प्रोग्राम में दाखिला चाहिए तो आईएटी स्कोर को देखा जाएगा. इसके आधार पर BS प्रोग्राम एडमिशन मिलेगा. इस कोर्स में मेडिकल और इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन मिलता है. इसके जरिए स्टूडेंट्स मशीन लर्निंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और मेडिकल इमेजिंग की पढ़ाई कर सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

बीएस कोर्स के लिए आवेदन फीस कितनी है?

सामान्य (General), EWS और OBC-NCL कैटेगरी के छात्रों के लिए आवेदन फीस- 1000 रुपये

SC, ST, PwD, महिला और थर्ड जेंडर छात्रों के लिए आवेदन फीस- 500 रुपये

सीट स्वीकार फीस कितनी है?

जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए 30 हजार रुपये है.

SC/ST/PwD कैटेगरी के छात्रों के लिए 15 हजार रुपये है.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: डॉक्टरी छोड़कर चुनी सिविल सेवा, यूपीएससी में बनीं टॉपर; जानें कौन हैं सयाली पगार?

कब तक आवेदन करने का मौका?

बीएस कोर्स कुल 4 साल की अवधि के साथ जिसमें कुल 36 सीटें उपलब्ध हैं. इस प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 अप्रैल से शुरू है और 5 जून 2026 तक एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन के लिए स्टूडेंट्स को 'IISER Admission Portal' पर जाना होगा. यहां रजिस्ट्रेशन करने के बाद 'IIT Madras' के पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा.

क्या है BS कोर्स करने के फायदे?

रिसर्च और प्रैक्टिकल लर्निंग सीखने का मौका दिया जाएगा.

हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा.

मेडिकल साइंस और फंडामेंटल साइंस के बारे में पढ़ सकेंगे.

मेडिकल इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक सिलेबस मिलेगा.

मशीन लर्निंग के साथ-साथ मेडिकल टेक्नोलॉजी संबंधित नॉलेज हासिल कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें- Summer Internship 2026: गर्मियों में मंत्रालय के साथ काम करने का मौका, MeitY देगा 30000 रुपये स्टाइपेंड; पूरी डिटेल यहां