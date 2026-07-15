/IIT-Madras Pravartak: AI से बदलेगी हेल्थकेयर की दुनिया, शुरू हुआ 5 महीने का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम; जानें फीस, योग्यता और पूरी डिटेल

IIT-Madras Pravartak Executive Programme Launched: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल अब सिर्फ तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी इसकी भूमिका तेजी से बढ़ रही है. इसी बदलाव को देखते हुए आईआईटी मद्रास प्रवर्तक ने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन AI-आधारित स्वास्थ्य सेवा में बदलाव शुरू किया है. ये 5 महीने का लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, जिसे खासतौर पर डॉक्टरों, हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स और इस क्षेत्र से संबंधित लोगों के लिए तैयार किया गया है.
इस कोर्स का उद्देश्य प्रतिभागियों को AI इंजीनियर बनाना नहीं, बल्कि उन्हें यह समझाना है कि AI का इस्तेमाल अस्पतालों, मरीजों की देखभाल, रिसर्च और हेल्थकेयर मैनेजमेंट में कैसे किया जा सकता है. इसके जरिए प्रतिभागी एआई, जेनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई जैसी नई तकनीकों को व्यवहारिक रूप से समझ सकेंगे और उनका जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना सीखेंगे.
कोर्स की सभी क्लासें वीकेंड में लाइव ऑनलाइन होंगी जिससे नौकरी कर रहे प्रोफेशनल्स भी आसानी से इसमें भाग ले सकें. इसके अलावा इच्छुक प्रतिभागियों के लिए IIT मद्रास रिसर्च पार्क में दो दिन का वैकल्पिक कैंपस इमर्शन प्रोग्राम भी रखा गया है, जहां उन्हें विशेषज्ञों से सीधे सीखने का अवसर मिलेगा.
|प्रोग्राम का नाम
|AI-आधारित हेल्थकेयर ट्रांसफॉर्मेशन में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम
|संस्थान
|IITM Pravartak
|अवधि
|5 महीने
|पढ़ाई का तरीका
|वीकेंड पर लाइव ऑनलाइन क्लास और कैंपस इमर्शन (वैकल्पिक)
|योग्यता
|किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2+3 के बाद स्नातक डिग्री (मेडिकल ग्रेजुएट्स को प्राथमिकता)
|साप्ताहिक समय
|लगभग 6 घंटे
|फीस
|1,54,900 रुपये+ GST
|सर्टिफिकेट
|आईआईटीएम प्रवर्तक की ओर से प्रमाणित पुष्टि पर कोर्स कोर्स पूरा करें
|अर्ली बर्ड ऑफर
|अभी नामांकन कराने पर फीस में 8% तक की छूट मिलेगी.
स्वास्थ्य सेवाओं में AI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में भविष्य में उन प्रोफेशनल्स की मांग अधिक होगी जो हेल्थकेयर के साथ-साथ AI की अच्छी समझ भी रखते हों. ये प्रोग्राम ऐसे ही लोगों को नई तकनीकों से परिचित कराकर उन्हें बदलते समय के लिए तैयार करने का प्रयास करता है. अधिक डिटेल्स के लिए आईआईटीएम प्रवर्तक की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.