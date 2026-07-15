/IIT-Madras Pravartak: AI से बदलेगी हेल्थकेयर की दुनिया, शुरू हुआ 5 महीने का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम; जानें फीस, योग्यता और पूरी डिटेल

IIT-Madras Pravartak Executive Programme Launched: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल अब सिर्फ तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी इसकी भूमिका तेजी से बढ़ रही है. इसी बदलाव को देखते हुए आईआईटी मद्रास प्रवर्तक ने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन AI-आधारित स्वास्थ्य सेवा में बदलाव शुरू किया है. ये 5 महीने का लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, जिसे खासतौर पर डॉक्टरों, हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स और इस क्षेत्र से संबंधित लोगों के लिए तैयार किया गया है.