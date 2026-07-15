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IIT-Madras Pravartak: AI से बदलेगी हेल्थकेयर की दुनिया, शुरू हुआ 5 महीने का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम; जानें फीस, योग्यता और पूरी डिटेल

IIT-Madras Pravartak Executive Programme Launched: आआईआईटी मद्रास प्रवर्तक ने पूरी तरह हेल्थकेयर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन AI-आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रोग्राम शुरू किया है. ऐसे में AI की मदद से क्लिनिकल फैसलों, अस्पताल के संचालन, मरीजों की देखभाल और रिसर्च को बेहतर बनाया आदि के बारे में सीख पाएंगे.

Written BySimran Singh
Published: Jul 15, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:25 PM IST
IIT-Madras Pravartak: AI से बदलेगी हेल्थकेयर की दुनिया, शुरू हुआ 5 महीने का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम; जानें फीस, योग्यता और पूरी डिटेल

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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