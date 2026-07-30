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IIT के छात्र ने ऐसा क्या किया? 228 करोड़ का दान, फिर IPO से IIT Madras को मिले 112 करोड़ रुपये

IIT मद्रास के पूर्व छात्र डॉ. कृष्णा चिवुकुला ने अपनी कंपनी Indo-MIM के 228 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर दान किए. IPO के बाद IIT मद्रास को 112 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड नकद राशि मिली. जानिए उनकी सफलता, उद्यमिता और समाजसेवा की प्रेरक कहानी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 30, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:14 PM IST
IIT के छात्र ने ऐसा क्या किया? 228 करोड़ का दान, फिर IPO से IIT Madras को मिले 112 करोड़ रुपये

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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