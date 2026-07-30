IIT के छात्र ने ऐसा क्या किया? 228 करोड़ का दान, फिर IPO से IIT Madras को मिले 112 करोड़ रुपये

सफलता को अक्सर किसी व्यक्ति की बनाई गई कंपनी या उसके कारोबार से मापा जाता है. लेकिन आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र डॉ. कृष्णा चिवुकुला ने यह साबित कर दिया कि असली सफलता अपनी जड़ों को लौटाने में भी होती है. पढ़ाई पूरी करने के करीब 54 साल बाद उन्होंने अपनी कंपनी इंडो-एमआईएम (Indo-MIM) के 46.15 लाख शेयर आईआईटी मद्रास को दान कर दिए. उस समय इन शेयरों की कीमत करीब 228 करोड़ रुपये थी.
यह संस्थान को किसी पूर्व छात्र द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान बन गया. अब कंपनी के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद आईआईटी मद्रास ने इन शेयरों का एक हिस्सा बेचकर करीब 112 करोड़ रुपये की नकद राशि हासिल की, जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय को आईपीओ के जरिए मिली सबसे बड़ी नकद राशि मानी जा रही है.
डॉ. कृष्णा चिवुकुला ने वर्ष 1970 में आईआईटी मद्रास से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक किया. इसके बाद उन्होंने नौकरी के बजाय उद्यमिता की राह चुनी. महज 37 वर्ष की उम्र में उन्होंने 400 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य वाली हॉफमैन ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जीवनभर की बचत, करीब 20 लाख डॉलर, लगाकर शिवा टेक्नोलॉजीज की स्थापना की. बाद में वर्ष 2007 में यह कंपनी 100 मिलियन डॉलर से अधिक के सौदे में अधिग्रहित हुई. वर्ष 1996 में उन्होंने इंडो-एमआईएम की स्थापना की, जो आज दुनिया की प्रमुख मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग (MIM) तकनीक आधारित प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनियों में शामिल है.
आज इंडो-एमआईएम दुनिया के 55 देशों में अपने उत्पादों की आपूर्ति करती है. कंपनी 6,400 से अधिक प्रिसिजन इंजीनियरिंग उत्पाद बनाती है, जिनका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, रक्षा, मेडिकल डिवाइस और उपभोक्ता उत्पादों जैसे कई क्षेत्रों में होता है. वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी ने 4,320.7 करोड़ रुपये की कुल आय और 533.5 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया. मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और वैश्विक उपस्थिति की वजह से कंपनी के आईपीओ को निवेशकों का शानदार समर्थन मिला. 3,811 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को कुल 98.47 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि संस्थागत निवेशकों (QIB) ने इसे लगभग 296 गुना सब्सक्राइब किया.
1 फरवरी 2024 को किए गए 46.15 लाख शेयरों के दान ने आईआईटी मद्रास के इतिहास में नया रिकॉर्ड बना दिया. यह भारतीय शैक्षणिक संस्थानों को मिला तीसरा सबसे बड़ा पूर्व छात्र दान भी माना गया. संस्थान ने उनके सम्मान में 6 अगस्त 2024 को कैंपस के एक ब्लॉक का नाम उनके नाम पर रखा. इस योगदान से आईआईटी मद्रास ने पहली बार एक वित्त वर्ष में 500 करोड़ रुपये से अधिक की ग्रांट प्राप्त की, जिससे शोध, प्रयोगशालाओं, नवाचार और शैक्षणिक कार्यक्रमों को नई मजबूती मिली. अब आईपीओ के जरिए मिले 112 करोड़ रुपये इस प्रभाव को और आगे बढ़ाएंगे.
रिकॉर्ड दान से पहले भी डॉ. कृष्णा चिवुकुला लंबे समय से समाजसेवा करते रहे हैं. उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया था कि वे हर महीने बैपटिस्ट अस्पताल को 3 लाख रुपये और आशा फाउंडेशन को भी 3 लाख रुपये दान देते हैं. इसके अलावा मैसूर के दीनबंधु ट्रस्ट को हर साल लगभग 50 लाख रुपये की सहायता करते हैं. उनका मानना है कि सफलता का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों के लिए अवसर पैदा करना होना चाहिए. यही सोच उन्हें देश के प्रेरणादायक उद्योगपतियों और दानदाताओं की सूची में अलग पहचान दिलाती है.
डॉ. कृष्णा चिवुकुला की कहानी केवल एक सफल उद्योगपति बनने की नहीं, बल्कि शिक्षा के प्रति आजीवन समर्पण की मिसाल भी है. उन्होंने सुरक्षित कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ी, अपनी जमा पूंजी से वैश्विक स्तर की कंपनी बनाई और दशकों बाद उसी संस्थान को मजबूत करने का फैसला किया, जहां से उनके सफर की शुरुआत हुई थी. उनकी यह पहल बताती है कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत सफलता का माध्यम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए नए अवसर तैयार करने की जिम्मेदारी भी है. ऐसे उदाहरण यह संदेश देते हैं कि जब सफल पूर्व छात्र अपने संस्थानों का हाथ थामते हैं, तो देश की उच्च शिक्षा, शोध और नवाचार को नई दिशा मिलती है.