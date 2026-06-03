IISc vs IIT: दोनों ही टॉप संस्थान, रिसर्च और करियर के लिए कौन है बेस्ट? जानें बड़े अंतर

IIT or IISC Which is Better: भारत में उच्च शिक्षा की बात हो तो भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान (IITs) का नाम सबसे पहले लिया जाता है. दोनों ही संस्थान का टॉप पर आता है, मगर कौन सी संस्थान पढ़ाई के तरीके, रिसर्च फोकस, करियर आदि के मामले में बेस्ट होगी? आइए जानते हैं.
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IIT or IISC Which is Better: हर साल लाखों छात्रों का सपना होता है कि वो IIT और IISc जैसे बड़े संस्थानों में पढ़ाई करें, लेकिन कई बार छात्रों और उनके माता-पिता के मन में ये सवाल होता है कि IIT और IISc में क्या फर्क है और कौन-सा संस्थान उनके लिए बेहतर रहेगा? देश के बेहतरीन संस्थानों की लिस्ट में आईआईटी और आईआईएससी दोनों का नाम शामिल है, लेकिन पढ़ाई का तरीका, करियर के अवसर और मुख्य फोकस दोनों के अलग-अलग हैं. ऐसे में स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने से पहले ये समझ लेना चाहिए उनके भविष्य के लिए कौन से संस्थान से पढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा और इसका पता लगाने के लिए पहले ये जानना जरूरी होगा कि छात्र की रुचि किस क्षेत्र में है? आइए IIT और IISc में अंतर के साथ बताते हैं कि कौन सी संस्थान करियर लिहाज से ज्यादा बेस्ट है?
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) दोनों ही देश के टॉप संस्थान हैं, लेकिन इनका मुख्य फोकस अलग है. IIT उन छात्रों के लिए अधिक बेहतर है जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जबकि IISc का प्रमुख फोकस वैज्ञानिक अनुसंधान (रिसर्च) और नई खोजों पर होता है.
अगर किसी छात्र को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके कॉर्पोरेट सेक्टर, टेक कंपनियों या स्टार्टअप्स में करियर बनाना चाहता है, तो IIT को चुनना बेहतर विकल्प हो सकता है. वहीं, जिन छात्रों की रुचि विज्ञान, रिसर्च और उच्च शिक्षा में है, उनके लिए IISc को चुनना सही रहेगा. आसान शब्दों में कहें तो IIT द्वरा उद्योग और नौकरी की दुनिया के लिए तैयार किया जाता है, जबकि IISc से रिसर्च और वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलते हैं.
IIT में बीटेक कोर्स में एडमिशन के लिए खासतौर पर आयोजित होने वाली JEE Advanced परीक्षा में सफल होना जरूरी होता है जिसके बाद योग्य उम्मीदवारों को आईआईटी में एडमिशन मिलता है. वहीं, IISc में एडमिशन के लिए JEE Advanced और JEE Main के अलावा अन्य निर्धारित प्रवेश परीक्षाओं के अंक भी देखे जाते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि IISc में सीटों की संख्या भी काफी कम होती है जिस वजह से एडमिशन पाना बेहद मुश्किल होता है.
IIT में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी पाने और इंडस्ट्री में करियर बनाने पर ध्यान देते हैं. हर साल यहां के छात्रों को देश और विदेश की बड़ी कंपनियों से शानदार नौकरी के ऑफर मिलते हैं. इसलिए IITs को बेहतरीन प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है. दूसरी तरफ, IISc में भी छात्रों को अच्छे प्लेसमेंट के मौके मिलते हैं, लेकिन यहां ज्यादा जोर रिसर्च और आगे की पढ़ाई पर दिया जाता है. IISc के कई छात्र पीएचडी करने या विदेश की बड़ी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च संस्थानों में शोध कार्य के लिए जाते हैं.
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