IIT Roorkee Convocation 2026: पहले दिन 1,277 छात्रों को मिली डिग्री, जानें समारोह की खास बातें

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की में दो दिवसीय दीक्षांत समारोह 2026 का आयोजन 19 सितंबर से शुरू हुआ. संस्थान के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार दीक्षांत समारोह 19 और 20 सितंबर को निर्धारित है.
दीक्षांत समारोह के पहले दिन कुल 1,277 अंडरग्रेजुएट छात्रों को डिग्री प्रदान की गई. इनमें 1,001 पुरुष और 276 महिला छात्र शामिल रहे. इन छात्रों ने B.Tech, B.Arch, इंटीग्रेटेड M.Tech, इंटीग्रेटेड M.Sc, IDD, B.S. और BS-MS जैसे विभिन्न कार्यक्रमों की पढ़ाई पूरी की.
दो दिवसीय दीक्षांत समारोह के दौरान IIT रुड़की में कुल 2,701 डिग्रियां प्रदान किए जाने की जानकारी दी गई है. इस संस्थान के इतिहास में बड़े दीक्षांत समारोह पुरस्कार समारोह में से एक है. पहले दिन का कार्यक्रम खास तौर पर अंडरग्रेजुएट छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों पर केंद्रित रहा.
इस बार IIT रुड़की के पांच साल के डुअल डिग्री प्रोग्राम के तहत BS-MS डिग्री पहली बार दी गई. इस प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को एक ही एकेडमी टूर में बैचलर और मास्टर लेवल की पढ़ाई पूरी करने का मौका मिलता है. BS-MS केमिकल साइंसेज के स्टूडेंट श्रीवरदन बालाजी को प्रेसिडेंट गोल्डन मेडल भी मिला.
दीक्षांत समारोह को भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोभाल ने दीक्षांत समारोह में शामिल किया. उन्हें पब्लिक सर्विस के लिए ऑनोरिस कॉसा डिग्री दी गई. प्रोग्राम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुए.
दीक्षांत समारोह में कई स्टूडेंट्स को उनकी अकादमिक और दूसरी एक्टिविटीज के लिए मेडल दिए गए. श्रीवरदन बालाजी को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिला. नवनीत कुमार को डायरेक्टर गोल्ड मेडल, आशी जैन को डॉ. शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल, रूपम तनेजा को इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडल और सुकृत जिंदल को इंस्टीट्यूट ब्रॉन्ज मेडल दिया गया.
दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता IIT रुड़की के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन एडवोकेट हरीश साल्वे ने की. कार्यक्रम में छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ संस्थान के विभिन्न यूजी प्रोग्राम की डिग्रियां प्रदान की गईं.
पहले दिन B.Arch, B.Tech, Integrated M.Tech, Integrated M.Sc, IDD, B.S. और BS-MS सहित कई अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के छात्रों को डिग्री दी गई. IIT रुड़की की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार संस्थान में इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट से जुड़े 23 शैक्षणिक विभाग हैं.
2026 का दीक्षांत समारोह IIT रुड़की के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें पहली बार पांच साल BS-MS डुअल डिग्री प्रोग्राम के तहत डिग्रियां प्रदान की गईं. इसके अलावा पहले दिन बड़ी संख्या में यूजी छात्रों को डिग्री और विभिन्न संस्थाओं में मेडल प्रदान किए गए. दूसरे दिन भी दीक्षांत समारोह कार्यक्रम जारी रहेगा.