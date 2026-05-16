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IIT JEE Advanced 2026 Exam Day Rules: 17 मई को जेईई एडवांस्ड परीक्षा, भूलकर भी ऐसे कपड़े पहनकर न पहुंचे छात्र; ये है गाइडलाइंस

IIT JEE Advanced 2026 Exam Day Rules and Guidelines: 17 मई, रविवार को जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए आईआईटी रुड़की ने कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी की है. परीक्षा के दिन छात्रों क्या पहनकर जाना है और क्या नहीं? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 16, 2026, 05:25 PM IST
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jee advanced 2025 exam guidelines
jee advanced 2025 exam guidelines

IIT JEE Advanced 2026 Exam Day Rules and Guidelines: जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा का आयोजन 17 मई, रविवार को किया जाएगा. IIT Roorkee की ओर से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है. इसमें एग्जाम डेट से संबंधित आवश्यक जानकारियां, अंतिम समय की तैयारी की रणनीतियां और आत्मविश्वास बनाए रखने के उपयोगी सुझाव बताए गए हैं. आईआईटी रुड़की ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक वीडियो साझा की है जिसका उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के दिन होने वाली सामान्य गलतियों से बचाना और उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाना है. एक्सपर्ट्स की ओर से जानकारी दी गई है कि स्टूडेंट्स को लास्ट मिनट में नई सब्जेक या टॉपिक को पढ़ने के बजाय पहले से पढ़े हुए टॉपिक्स का रिवीजन करना चाहिए. 

भारत के टाॅप इंजीनियरिंग काॅलेजों में दाखिला के लिए 17 मई 2026 को जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाॅजी (IIT) रुड़की की ओर से इस बार की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वो परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए पहले ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके रखें और उसका प्रिंट आउट जरूर निकालकर रख लें. जेईई की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जेईई एडवांस्ड का एडमिट कार्ड 2026 उपलब्ध है.

IIT रुड़की ने जारी की जरूरी गाइडलाइंस

IIT रुड़की ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए गाइडलाइंस जारी की है जिसमें उन्होंने एग्जाम डे से संबंधित नियम के बारे में बताया है. ड्रेस कोड से लेकर अन्य डिटेल्स साझा किए गए हैं. स्टूडेंट्स को ड्रेस कोड के साथ अन्य परीक्षा नियमों का भी जरूर पालन करना होगा जिससे उन्हें एग्जाम सेंटर पर एंट्री के समय कोई दिक्कत न हो.  

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जेईई एडवांस्ड परीक्षा में क्या पहनें और क्या नहीं?

  • जेईई एडवांस्ड परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को हल्के और साधारण कपड़े पहनकर जाना होगा.

  • अधिक जेब वाले या फैशनेबल कपड़े पहनकर जाने वालों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद भी प्रवेश नहीं मिल सकेगा.

  • स्टूडेंट्स को चप्पल या सैंडल पहनकर जाना होगा. 

  • किसी भी तरह की ज्वैलरी, ताबीज, धार्मिक धागा या धातु पहनकर जाने वालों को एंट्री नहीं मिलेगी.

  • हाथ में कंगन, कानों में झुमना, गले में चेन, हार जैसी कोई वस्तु पहनकर नहीं जाना है.

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना जरूरी?

  1. एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी

  2. एक मूल फोटो पहचान पत्र

  3. फोटो युक्त नोटरीकृत प्रमाण पत्र

परीक्षा में शामिल होने वाले सभी स्टूडेंट्स इस बात का खास ध्यान रखें कि सिर्फ उन्हीं छात्रों को परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास एडमिट कार्ड और वैध आईडी प्रूफ होंगे. अन्य डिटेल्स या अपडेट के लिए स्टूडेंट्स जेईई की ऑफिशियल वेबसाइट या आईआईटी रुड़की की आधिकारिक वेबसाइट पर डिटेल्स चेक कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Paper Leak Law: यहां पेपर लीक को लेकर सख्त कानून, पकड़े जाने पर मिलती है मौत की सजा!

 

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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