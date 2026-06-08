₹70 लाख की नौकरी को कहा 'ना'! IITian का फैसला सुनकर हर छात्र सोचने पर होगा मजबूर

देश के लाखों इंजीनियरिंग छात्रों का सपना होता है कि उन्हें आईआईटी से पढ़ाई के बाद मोटा पैकेज मिले और उनका करियर सुरक्षित हो जाए. लेकिन हाल ही में एक आईआईटी छात्र ने ऐसा फैसला लिया जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी. छात्र को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से करीब ₹70 लाख सालाना का प्री-प्लेसमेंट ऑफर मिला था.
दरअसल, आमतौर पर ऐसा ऑफर किसी भी छात्र के लिए ड्रीम जॉब माना जाता है, लेकिन इस छात्र ने इसे ठुकराने का फैसला किया. उसका कहना था कि इतनी बड़ी सैलरी के बावजूद उसे यह नौकरी अपने दिल के करीब नहीं लग रही थी. यही वजह थी कि उसने सुरक्षित करियर के बजाय अपनी पसंद और संतुष्टि को प्राथमिकता दी.
छात्र ने बताया कि उसकी जिंदगी बचपन से ही नंबर, रैंक और प्रतिस्पर्धा के इर्द-गिर्द घूमती रही. स्कूल में हमेशा अधिक अंक लाने और दूसरों से आगे निकलने का दबाव रहा. इसी दौड़ ने उसे आईआईटी तक पहुंचा दिया, लेकिन भीतर से वह कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाया. उसने माना कि बाहर से उसकी उपलब्धियां शानदार दिखती थीं, लेकिन आत्मविश्वास और खुशी की कमी उसे लगातार महसूस होती रही. जब उसे 70 लाख रुपये का ऑफर मिला तो उसने पहली बार गंभीरता से सोचा कि क्या वह वास्तव में इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है या फिर किसी और दिशा में अपनी पहचान बनाना चाहता है.
छात्र के मुताबिक उसे अपनी आने वाली जिंदगी एक अंतहीन कॉर्पोरेट रेस जैसी दिखाई देने लगी थी. प्रमोशन, टारगेट, नौकरी बदलने की होड़ और नई तकनीकों के बीच खुद को साबित करने का दबाव उसे परेशान कर रहा था. हालांकि उसके सामने एक बड़ी चुनौती भी थी, क्योंकि वह किसान परिवार से आता है और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां भी उसके कंधों पर हैं. इसके बावजूद उसका मानना था कि केवल बड़ी सैलरी हमेशा खुशी की गारंटी नहीं होती. उसे फिटनेस, जिम और अनुशासित जीवनशैली पसंद है और वह भविष्य में इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ी संभावनाओं को तलाशना चाहता है. इसी सोच ने उसे इतना बड़ा फैसला लेने का साहस दिया.
मशहूर लेखक, निवेशक और कंटेंट क्रिएटर अंकुर वारिकू ने छात्र की ईमानदारी की सराहना की. उन्होंने कहा कि समाज अक्सर सफलता को पैसों और पद के आधार पर मापता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए सफलता की परिभाषा अलग हो सकती है. वारिकू ने युवाओं को सलाह दी कि वे केवल दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन न जिएं, बल्कि यह समझें कि उन्हें वास्तव में क्या खुशी देता है. उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बहादुरी यह स्वीकार करना है कि दुनिया जिस चीज को सफलता मानती है, जरूरी नहीं कि वह आपकी नजर में भी सफलता हो. इसलिए युवाओं को अपने दिल की आवाज सुनकर फैसले लेने चाहिए, ताकि जीवन के अंत में उन्हें अपने चुनावों पर पछतावा न हो.