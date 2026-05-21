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AI से नहीं जाएगी नौकरी! IITian अरबपति CEO का दावा, बोले- इंसान की जगह कभी नहीं ले पाएगी मशीन

7.2 बिलियन डॉलर वैल्यू वाली कंपनी Glean के IITian फाउंडर अरविंद जैन ने AI को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की नौकरी नहीं छीनेगा, बल्कि कर्मचारियों को बेहतर और स्मार्ट तरीके से काम करने में मदद करेगा.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 21, 2026, 05:15 PM IST
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AI से नहीं जाएगी नौकरी! IITian अरबपति CEO का दावा, बोले- इंसान की जगह कभी नहीं ले पाएगी मशीन

दुनियाभर में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सबसे बड़ा डर नौकरी जाने का बना हुआ है. कई बड़ी टेक कंपनियां AI की मदद से कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं. ऐसे माहौल में 7.2 बिलियन डॉलर वैल्यू वाली कंपनी Glean के फाउंडर अरविंद जैन ने ऐसा बयान दिया है जिसने लाखों कर्मचारियों को राहत दी है. IIT दिल्ली से पढ़े अरविंद जैन का कहना है कि AI इंसानों की नौकरी नहीं छीनेगा, बल्कि लोगों को बेहतर काम करने में मदद करेगा. उनका मानना है कि मशीनें इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकतीं. यही वजह है कि उनका बयान अब दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया है.

AI को लेकर अरविंद जैन ने क्या कहा?

सिलिकॉन वैली की AI कंपनी Glean के फाउंडर और CEO अरविंद जैन ने Fortune Workplace Innovation Summit में बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि AI किसी इंसान की नौकरी खत्म नहीं करेगा. उनके मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर्मचारियों की मदद करने और काम की क्वालिटी बेहतर बनाने का जरिया है. जैन ने कहा कि दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ काम करने के बावजूद उन्हें ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिखा जहां AI की वजह से किसी कर्मचारी की भूमिका पूरी तरह खत्म हुई हो. उनका मानना है कि इंसानी सोच और समझ की जगह मशीनें नहीं ले सकतीं.

बाकी दिग्गजों की राय अलग क्यों है?

अरविंद जैन की राय टेक इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गजों से बिल्कुल अलग मानी जा रही है. Anthropic के CEO डारियो अमोडेई पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि आने वाले समय में AI बड़ी संख्या में व्हाइट कॉलर नौकरियां खत्म कर सकता है. JPMorgan के CEO जेमी डिमन ने भी AI के कारण नौकरी कटौती की आशंका जताई थी. वहीं Ford के CEO जिम फार्ले का कहना है कि अमेरिका में आधी व्हाइट कॉलर नौकरियां AI की वजह से प्रभावित हो सकती हैं. ऐसे माहौल में अरविंद जैन का बयान कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर माना जा रहा है.

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आखिर कौन हैं अरविंद जैन?

अरविंद जैन भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी हैं और फिलहाल कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में रहते हैं. उन्होंने IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से मास्टर्स किया. अपने करियर की शुरुआत उन्होंने 1997 में Microsoft से की थी. इसके बाद वह Google में 10 साल से ज्यादा समय तक Distinguished Engineer रहे. Google Search, Maps और YouTube जैसे बड़े प्रोडक्ट्स पर भी उन्होंने काम किया. 2014 में उन्होंने Rubrik नाम की कंपनी शुरू की, जो बाद में साइबर सिक्योरिटी सेक्टर की बड़ी कंपनी बनी.

Glean इतनी तेजी से बड़ी कंपनी कैसे बनी?

अरविंद जैन ने साल 2019 में Glean की शुरुआत की थी. इस कंपनी का मकसद कर्मचारियों को कंपनी के अलग-अलग ऐप्स और डॉक्यूमेंट्स में मौजूद जानकारी आसानी से खोजने में मदद करना है. AI आधारित यह प्लेटफॉर्म कुछ ही सालों में बेहद तेजी से आगे बढ़ा. साल 2022 में कंपनी की वैल्यू करीब 1 बिलियन डॉलर थी, जो 2024 में बढ़कर 4.6 बिलियन डॉलर हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 तक इसकी वैल्यू 7.2 बिलियन डॉलर पहुंच गई. AI सेक्टर में इतनी तेज ग्रोथ के बावजूद अरविंद जैन का कहना है कि टेक्नोलॉजी इंसानों की मदद के लिए है, उन्हें हटाने के लिए नहीं.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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