देश के प्रमुख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) ने कैंपस प्लेसमेंट के दौरान छात्रों को नौकरी का ऑफर देकर बाद में उसे वापस लेने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. ऑल IITs प्लेसमेंट कमेटी (AIPC) ने 10 से अधिक कंपनियों को चेतावनी जारी की है कि वे छात्रों को दिए गए ऑफर का सम्मान करें या फिर प्रभावित छात्रों को मुआवजा दें. इस कदम को छात्रों के करियर और रोजगार सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
रिपोर्ट्स के अनुसार Oracle, Interview Kickstart और SuperAGI समेत कई कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने 2026 बैच के छात्रों को दिए गए नौकरी या इंटर्नशिप ऑफर वापस ले लिए. बताया जा रहा है कि इन फैसलों से करीब 100 छात्र प्रभावित हुए हैं. AIPC ने संबंधित कंपनियों को 15 अगस्त तक अपनी स्थिति स्पष्ट करने और समाधान प्रस्तुत करने का समय दिया है.
कैंपस प्लेसमेंट प्रक्रिया में आमतौर पर छात्र एक ऑफर स्वीकार करने के बाद अन्य कंपनियों में आवेदन करना बंद कर देते हैं. कई संस्थानों में नियम भी होता है कि ऑफर स्वीकार करने के बाद उम्मीदवार अन्य इंटरव्यू में हिस्सा नहीं ले सकते. ऐसे में जब कोई कंपनी अंतिम समय पर ऑफर वापस लेती है, तो छात्र के पास नए अवसर तलाशने के लिए बहुत कम समय बचता है. इससे उनके करियर और आर्थिक भविष्य पर सीधा असर पड़ता है.
AIPC के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि कोई कंपनी बिना उचित कारण के नौकरी का ऑफर वापस लेती है, तो उसे प्रभावित छात्र को तीन महीने के वेतन के बराबर मुआवजा देना पड़ सकता है. इसके अलावा ऐसी कंपनियों के खिलाफ भविष्य में और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं. इस नीति का उद्देश्य छात्रों को अनिश्चितता और नुकसान से बचाना है.
मुआवजे के अलावा IITs ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को भविष्य की कैंपस प्लेसमेंट प्रक्रियाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है. यानी ऐसी कंपनियां आने वाले वर्षों में IIT छात्रों की भर्ती नहीं कर पाएंगी. इससे कंपनियों पर अपने ऑफर को गंभीरता से लेने का दबाव बढ़ेगा.
हाल के वर्षों में जॉब ऑफर रद्द करने के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है. वर्ष 2025 में भी 20 से अधिक कंपनियों को इसी तरह के व्यवहार के कारण IIT प्लेसमेंट ड्राइव से बाहर कर दिया गया था. इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्थान अब छात्रों के हितों की रक्षा के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.
इस साल Oracle से जुड़ा मामला सबसे अधिक चर्चा में रहा. कई IIT और NIT छात्रों को दिए गए फुल-टाइम और इंटर्नशिप ऑफर वापस लेने की खबरें सामने आई थीं. रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी में वैश्विक स्तर पर छंटनी और कारोबारी पुनर्गठन के बाद यह फैसला लिया गया, जिससे दर्जनों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ.
शिक्षा और रोजगार विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम कैंपस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम है. इससे छात्रों का भरोसा मजबूत होगा और कंपनियां भी ऑफर जारी करने से पहले अधिक जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेंगी. IITs का यह सख्त रुख भविष्य में ऑफर रद्द करने की घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.