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अवैध कोयला खनन सिर्फ पर्यावरण नहीं, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य भी छीन रहा है

अवैध कोयला खनन केवल कानून का नहीं, बल्कि पर्यावरण, शिक्षा और युवाओं के भविष्य का भी बड़ा संकट बनता जा रहा है. जानिए कैसे अवैध खनन दुर्घटनाओं, जंगलों की तबाही और बच्चों की पढ़ाई पर असर डाल रहा है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 26, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:00 PM IST
अवैध कोयला खनन सिर्फ पर्यावरण नहीं, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य भी छीन रहा है
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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