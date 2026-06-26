अवैध कोयला खनन सिर्फ पर्यावरण नहीं, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य भी छीन रहा है

अवैध खनन से सरकार को रॉयल्टी, जीएसटी और अन्य करों के रूप में मिलने वाला राजस्व प्रभावित होता है, जबकि अवैध नेटवर्क मजबूत होता जाता है. दूसरी ओर जंगलों में सुरंगें बनने से मिट्टी कटाव, भू-स्खलन, भूजल स्तर में बदलाव और जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचता है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और अदालतों में इससे जुड़े कई मामले लंबित हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि जहां कोल ब्लॉक आवंटित हो चुके हैं, वहां पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से वैध खनन शुरू करने, स्थानीय रोजगार बढ़ाने, तकनीकी निगरानी मजबूत करने और कानून का सख्ती से पालन कराने से ही इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है. अन्यथा हर कुछ महीनों में होने वाले हादसे, पर्यावरणीय नुकसान और युवाओं के भविष्य पर बढ़ता खतरा जारी रहेगा.