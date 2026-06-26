अवैध कोयला खनन सिर्फ पर्यावरण नहीं, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य भी छीन रहा है

कोयला देश की ऊर्जा और उद्योगों की रीढ़ माना जाता है, लेकिन जब इसका खनन नियमों के बजाय अवैध तरीके से होता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है. अवैध खनन केवल दुर्घटनाओं और राजस्व हानि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जंगलों, जल स्रोतों और स्थानीय समुदायों के भविष्य को भी प्रभावित करता है. सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिन क्षेत्रों में यह गतिविधियां लंबे समय से चल रही हैं, वहां बच्चों की शिक्षा, युवाओं के रोजगार और सुरक्षित जीवन पर भी नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है.
जहां अवैध खनन का नेटवर्क सक्रिय होता है, वहां कई गरीब परिवारों के सामने रोजी-रोटी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है. सीमित रोजगार और आर्थिक तंगी के कारण कई युवा पढ़ाई छोड़कर जोखिम भरे खनन कार्यों में उतर जाते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्थानीय स्तर पर शिक्षा, कौशल विकास और वैकल्पिक रोजगार के अवसर बढ़ें तो युवाओं की निर्भरता ऐसे अवैध कामों पर कम हो सकती है. इसलिए केवल पुलिस कार्रवाई ही नहीं, बल्कि शिक्षा और रोजगार पर निवेश भी इस समस्या का स्थायी समाधान माना जा रहा है.
हाल ही में हजारीबाग के बड़कागांव क्षेत्र में कथित अवैध खदान की चाल धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. इससे पहले रामगढ़ के अरगड्डा क्षेत्र में बंद खदान की अवैध सुरंग में जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी से चार युवकों की मौत हो गई थी. वहीं बरियातू-खावा क्षेत्र में अवैध खदान में पानी भरने से तीन लोगों की जान चली गई थी. विशेषज्ञों के अनुसार बिना वैज्ञानिक योजना, सुरक्षा मानकों और तकनीकी निगरानी के चलने वाली खदानें किसी "टिकिंग टाइम बम" से कम नहीं होतीं.
हजारीबाग के बड़कागांव, गोंदलपुरा, बादम, मोहनपुर, चुरचू, केरेडारी और आसपास के इलाकों में पिछले कई वर्षों से अवैध कोयला कारोबार लगातार सामने आता रहा है. 2021 में कई अवैध खदानों पर डोजर चलाया गया, 2022 में सर्च अभियान और 50 से अधिक एफआईआर दर्ज हुईं. 2024 में 34 टन और 2025 में 65 टन अवैध कोयला जब्त किया गया. वन विभाग ने 32 अवैध खदानों के मुहाने भी बंद किए. इसके बावजूद यह कारोबार इसलिए जारी है क्योंकि सस्ते कोयले की मांग, बेरोजगारी, कमजोर निगरानी और संगठित तस्करी नेटवर्क लगातार इसे बढ़ावा दे रहे हैं.
अवैध खनन से सरकार को रॉयल्टी, जीएसटी और अन्य करों के रूप में मिलने वाला राजस्व प्रभावित होता है, जबकि अवैध नेटवर्क मजबूत होता जाता है. दूसरी ओर जंगलों में सुरंगें बनने से मिट्टी कटाव, भू-स्खलन, भूजल स्तर में बदलाव और जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचता है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और अदालतों में इससे जुड़े कई मामले लंबित हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि जहां कोल ब्लॉक आवंटित हो चुके हैं, वहां पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से वैध खनन शुरू करने, स्थानीय रोजगार बढ़ाने, तकनीकी निगरानी मजबूत करने और कानून का सख्ती से पालन कराने से ही इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है. अन्यथा हर कुछ महीनों में होने वाले हादसे, पर्यावरणीय नुकसान और युवाओं के भविष्य पर बढ़ता खतरा जारी रहेगा.