Ilma Afroz IPS Success Story: कैंसर ने छीना पिता का साया, खेतों में बहाया पसीना; फिर मां ने दांव पर लगा दी जिंदगी और बेटी बन गई IPS अफसर

Ilma Afroz IPS Success Story: कहते हैं अगर हौसला मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं. ऐसा ही कर दिखाया उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के छोटे से गांव की बेटी इल्मा अफरोज ने. कठिन हालात, पिता का बचपन में निधन और संघर्षों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और अपनी मेहनत से आईपीएस अधिकारी बनकर मिसाल कायम की.
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Ilma Afroz IPS Success Story: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक छोटे से कस्बे कुंदरकी से निकलकर न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों तक पहुंचना किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है. लेकिन इल्मा अफरोज के लिए यह सफर फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों भरी राह थी. महज़ 14 साल की उम्र में पिता को खोने वाली इस बेटी ने जब न्यूयॉर्क की सड़कों पर दौड़ती पीली टैक्सियों को देखा, तो उनके मन में एक ही सवाल उठा क्या उनकी काबिलियत सिर्फ विदेशी सपनों को सच करने के लिए है? उनके दिल में अपनी मिट्टी और उन गरीब बच्चों के लिए कुछ करने की तड़प थी, जिनके पास पढ़ाई के साधन नहीं थे. आइए जानते हैं, कैसे एक किसान की बेटी ने ऑक्सफोर्ड से लौटकर खाकी वर्दी पहनने का फैसला किया.
इल्मा अफरोज का जन्म मुरादाबाद के कुंदरकी में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था. उनके पिता ने उन्हें सादगी और मेहनत का पाठ पढ़ाया, लेकिन जब इल्मा सिर्फ 14 साल की थीं, तभी पिता का कैंसर से निधन हो गया. घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और मां के कंधे पर 12 साल के बेटे और इल्मा की परवरिश का बोझ आ गया. उस दौर में इल्मा ने खेतों में पसीना बहाया और अपनी जड़ों से जुड़ी रहीं. चुनौतियों के उस दौर में किसी ने नहीं सोचा था कि मुरादाबाद के एक छोटे से कस्बे की यह लड़की एक दिन दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में अपनी मेधा का लोहा मनवाएगी.
समाज की पुरानी रूढ़ियों और दकियानूसी सोच को दरकिनार करते हुए इल्मा की मां ने एक साहसी फैसला लिया. जिस समाज में बेटियों की शादी के लिए दहेज का पैसा जुटाया जाता है, वहां इल्मा की मां और उनके छोटे भाई ने अपने हिस्से की खुशियां कुर्बान कर दीं. उन्होंने अपनी जमा-पूंजी और संसाधन इल्मा की उच्च शिक्षा पर खर्च किए. इल्मा आज भी अपनी मां को दुनिया की सबसे बहादुर महिला मानती हैं, जिन्होंने अपनी बेटी के सपनों को पंख देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी. परिवार के इसी अटूट भरोसे ने इल्मा को हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी.
इल्मा की मेधा ने उन्हें दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफंस कॉलेज पहुंचाया, जहां उन्होंने गांधीजी के 'अंत्योदय' के विचार को समझा. इसके बाद उनका चयन दुनिया की नंबर-वन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ, जहां से उन्होंने मास्टर डिग्री पूरी की. पढ़ाई के बाद वे न्यूयॉर्क के मैनहट्टन चली गईं और वहां आलीशान जिंदगी जी सकती थीं. लेकिन मैनहट्टन की स्काईलाइन देखते हुए उन्हें हमेशा गांधीजी का वह संकल्प याद आता था'हर आंख से आंसू पोंछना'. उन्हें महसूस हुआ कि उनकी शिक्षा का असली लाभ उनके अपने देश के लोगों को मिलना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने विदेशी आराम छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया.
साल 2017 में इल्मा अफरोज ने यूपीएससी परीक्षा में 217वीं रैंक हासिल की और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए चुनी गईं. उन्हें हिमाचल प्रदेश कैडर मिला, लेकिन उनका मिशन सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं था. इल्मा ने अपने कस्बे कुंदरकी में 'होप' (Hope) नाम से एक नेटवर्क शुरू किया है, जो वंचित और गरीब बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करता है. पिता को कैंसर से खोने और खेतों में काम करने से लेकर आईपीएस बनने तक का उनका यह सफर करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है. इल्मा साबित करती हैं कि अगर इरादे फौलादी हों, तो वतन के लिए कुछ भी कर गुजरना मुमकिन है.