Success Story: मां खेतिहर मजदूर, बेटा बना भारतीय सेना में अफसर; 9वीं बार में हाथ लगी सफलता, जानें हरदीप की सक्सेस स्टोरी

IMA Success Story of Hardeep Gill: सिर पर अगर किसी चीज को हासिल करने का जुनून सवार हो जाए तो व्यक्ति उसे पा ही लेता है. एक ऐसा ही उदाहरण हरदीप गिल ने दिया है जो भारतीय सेना में शामिल होना चाहते थे और नाकामयाबी मिलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो कर दिखाया है जिसका शायद किसी ने सोचा न होगा. दिन भर खेतों में मजदूरी करके पालने वाली मां के लिए गर्व की बात रही कि उनका बेटा इंडियन आर्मी में शामिल हो गया है. आइए हरदीप गिल की सफलता की कहानी जानते हैं.

हर महीने की कमाई 800 रुपये

हरदीप का जीवन संघर्षों के बीच रहा और उन्होंने मेहनत भी काफी की. केवल दो साल की उम्र में पिता का साया सिर से हट गया. पिता के निधन के बाद उनकी मां ने ही तीनों बहनों को पाला. दिन भर उनकी माता चारों बच्चों की परवरिश के लिए कड़ी मेहनत करती थी. उनकी मां सुबह खेतों में काम करती थी और फिर स्कूलों में मिड-डेमिल वर्कर के तौर पर भी काम करती थी. हर महीने 800 रुपये की कमाई के साथ उनकी मां घर चलाती थी.

छोटी उम्र, जिम्मेदारियां बड़ी

हरियाणा के जींद जिले के अलीपुर गांव के रहने वाले हरदीप के घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी जिस वजह से उन्हें कम उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारियों को संभालना पड़ गया. जैसे-तैसे स्कूल में एडमिशन हुआ और पढ़ाई शुरू की. हरदीप ने मां के साथ ही खेतों में काम करना शुरू कर दिया. दोपहर में पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगे. 12वीं तक पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने का सोचा.

अग्निपथ योजना बनी रुकावट

भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) में नौकरी के लिए उन्होंने आवेदन किया लेकिन कुछ न कुछ गलती होने के कारण चयन नहीं हो पाया. हार न मानकर उन्होंने एयरमैन पद के लिए आवेदन किया 3000 युवाओं के चयन लिस्ट में उनका नाम 59वें स्थान पर रहा. हालांकि, अग्निपथ योजना के कारण उन तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं पहुंच पाया जिसकी जानकारी उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान दी थी.

लगातार 8 बार मिली सफलता

गील ने असफलता को कमजोरी बनने नहीं दिया उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए IGNOU में एडमिशन लिया लेकिन सिर पर तो सेना में भर्ती होने का जुनून था. IGNOU से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS) परीक्षा दी. सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (SSB) में उन्होंने लगातार 8 बार हार का सामना किया पड़ा लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे 9वीं बार में सफल हो गए.

भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) में शामिल होने के लिए उन्होंने ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में 54वां स्थान हासिल किया. लेफ्टिनेंट हरदीप गिल की सफलता की कहानी कई लोगों के लिए एक मिसाल है.

